Geschichte der elektronischen Musik: 1970-1980

Die Blütezeit (1970-80)

Die 70er waren ein wichtiges Jahrzehnt für die elektronische Musik. Es entstanden nun verschiedene Stilarten, EM wurde Teil der sogenannten Popkultur, Weichen wurden für die Zukunft gestellt und Legenden geboren.

Dank Robert Moogs Erfindungsgabe standen mit den spannungsgesteuerten Synthesizern nun in Serie gefertigte, praxistaugliche Instrumente zur Verfügung und waren nicht länger Einzelanfertigungen für gutbetuchte Studios. Ein amtliches Modularsystem hatte zwar noch den Gegenwert eines Einfamilienhauses, aber die kleineren Modelle (vor allem die kostengünstigen aus Fernost) waren schon für einen größeren Kreis von Musikern bezahlbar. Fast alle waren noch monophon, polyphone kamen erst nach und nach auf den Markt und waren ebenfalls sündhaft teuer, deshalb wurden neben konventionellen Tasteninstrumenten oft String-Ensembles eingesetzt, Kreuzungen aus Orgel und Synthesizer.

Nach W. Carlos‘ Erfolg mit „Switched-On Bach“ wollten viele Plattenfirmen etwas Ähnliches in ihrem Repertoire haben, und es fanden sich schnell andere Musiker, die Carlos in nichts nachstanden, wie z.B. Hans Wurman mit „The Moog Strikes Bach“ und Mike Hankinson mit „The Unusual Classical Synthesizer“. Auch Emerson, Lake & Palmer versuchten sich mit „Pictures at an Exhibition“ in diesem Genre. Einer aber setzte in diesem Bereich und für die gesamte EM wirklich Maßstäbe: Der Japaner Isao Tomita, der die Werke verschiedener klassischer Komponisten (Debussy, Mussourgsky, Holst, Ravel u.a.) mit einem imposanten Gerätepark neu einspielte. Roland- und Moog-Modularsynthesizer, Effektgeräte vom Feinsten, Tomita verwendete alles, was gut und teuer war. Seine Produktionen gehören zum Aufwändigsten, was je mit analoger Technik verwirklicht wurde, und „The Bermuda Triangle“ mit Neuinterpretationen von Sibelius und Prokofjew ist sicherlich eins der besten Elektronikalben aus dieser Zeit, neben seinen zahlreichen anderen.

Berühmte Classitronic: Pictures at an Exhibition (ELP) und Bermuda Triangle (Tomita)

W. Carlos veröffentlichte ebenfalls noch eine ganze Reihe elektronischer Klassik und schrieb die kongeniale Filmmusik zu Kubricks „A Clockwork Orange“.

Damit war der vorläufige Höhepunkt für dieses Genre aber auch schon erreicht. Das Konzept wird hin und wieder aufgegriffen, mal von Elektronikern, mal von Komponisten des Kulturbetriebs. Beispiele sind „Romances“ von Nik Tyndall, „Goes Classic“ von Klaus Schulze und die „Vier Jahreszeiten“ von Thomas Wilbrandt, und auch viele Crossover-Projekte kann man in die „Classitronic“, wie sie auch genannt wird, einordnen. Sie hat ihre Fangemeinde (Link am Ende), aber der durchschlagende Erfolg blieb bis jetzt aus, die musikalischen Welten der Zielgruppen scheinen zu weit auseinander zu liegen.

Außerdem nutzte die elektronisch interpretierte Klassik die Klangvielfalt der Synthesizer nur wenig und war letztlich auch nicht sonderlich innovativ. Man kann sogar sagen, im eigentlichen Sinne handele es sich gar nicht um elektronische Musik. Das führt an dieser Stelle noch einmal zu der Frage, was denn nun unter EM zu verstehen ist, da das kontrovers diskutiert wird (wer will, kann das natürlich überspringen).

Der Begriff „elektronische Musik“ hat mehrere Bedeutungen. Erstmals wurde er in den 50er Jahren von Herbert Eimert verwendet, der als Vertreter der Neuen Musik für echte EM folgende Kriterien nannte:

Sie kann ausschließlich mit elektronischen Mitteln erzeugt werden, überschreitet die europäischen Tonskalen (Stichworte: Zwölftonmusik, Serialismus) sowie die metrische Rhythmik und hebt die Rolle der Klangfarbe hervor. Keinesfalls ist mit elektronischen Instrumenten wiedergegebene „traditionelle“ Musik als elektronische zu bezeichnen, auch nicht die bis dato komponierte Neue Musik. EM sollte also in allen Aspekten neuartig sein. Auch Stockhausen hatte einen ähnlichen Ansatz (Link am Ende).

Allgemein wird das als E(rnsthafte)-Musik dieser Gattung angesehen, in Abgrenzung zur elektronisch produzierten U(nterhaltungs)- und F(unktionellen) Musik. Wegen der Verwechselungsgefahr wurde für die elektronische E-Musik in den 80ern die Bezeichnung „elektroakustische Musik“ eingeführt, die aber missverstanden werden kann, und, man ahnt es schon, auch unterschiedlich ausgelegt wird. Iannis Xenakis verwendete sie schon in den 50ern für seine Tonbandexperimente, sie gilt eher als Oberbegriff für verschiedene Richtungen (Musique Concrete, elektronische Musik der Neuen Musik, Computermusik u.a.), außerdem gibt es Schnittmengen mit der akusmatischen Musik, deren Definition (über Lautsprecher wiedergegebene Musik) ebenfalls für die EM als Ganzes herangezogen wird. Eine optimale Lösung ist das also noch nicht.

Die o.g. genannten Kriterien stellen einen begrüßenswert fortschrittlichen Ansatz dar, der dem gestalterischen Potential der elektronischen Instrumente Rechnung trägt. Es stellt sich aber logischerweise die Frage, ab wann denn Musik, die diese Kriterien erfüllt, ebenfalls traditionell wird, denn schließlich ist sie nun auch schon einige Jahrzehnte alt.

Auch wird ein großer Teil dessen ausgeschlossen, was üblicherweise der elektronischen Musik zugerechnet wird, z.B. die Werke von Oskar Sala, W. Carlos und Isao Tomita. Wobei Verfechter der akustischen Musik mit demselben Recht behaupten, diese seien lediglich als elektronische, aber keinesfalls als traditionelle Musik einzustufen. Die meisten Stilarten der populären Art („elektronische Tanzmusik“) bleiben sowieso außen vor.

Am anderen Ende des Meinungsspektrums wird heutzutage alles als EM bezeichnet, was mit Hilfe elektronischer Instrumente erzeugt wird. Das ist aber ebenfalls eine unscharfe Definition, denn heutzutage wird ein großer Teil der Unterhaltungsmusik so produziert, jedoch weder seitens der Urheber noch vom Publikum so eingeordnet.

Abgesehen davon ist die rein elektronisch erzeugte Musik eher die Ausnahme, oft wurden und werden zusätzlich akustische, elektromechanische und sonstige Gerätschaften, die menschliche Stimme und Samples derselben verwendet. Hinsichtlich der Instrumente ergeben sich ebenfalls Schwierigkeiten bei der Zuordnung. Sampling akustischer Instrumente ist sowohl elektronisch als auch akustisch, und die fortschreitende Elektronisierung der traditionellen Instrumente, wie man sie bei z.B. bei den V-Drum oder V-Guitar Systemen findet, kann man aus verschiedenen Perspektiven sehen.

Bei den vielen Mischformen und Grauzonen kann man das Adjektiv „elektronisch“ oft nur prozentual verleihen, unter Berücksichtigung mehrerer (durchaus auch subjektiver) Kriterien. Die Unterschiede zwischen E-, U- und F-Musik sollte man kennen, aber einige der kreativsten Musiker dieses Planeten haben die Grenzen dazwischen nur wenig interessiert. Es gibt genug Beispiele, wie sich die verschiedenen Kategorien und Stilarten gegenseitig beeinflusst und inspiriert haben, und oft ist der Trash von heute die Kultur von morgen.

Als wesentliche Merkmale elektronischer Musik kann man die Art der Ausführung (technisch und kompositorisch) anführen, die Intention des Künstlers und die Einstufung durch das Publikum. Die Letzteren sind natürlich nicht wissenschaftlich exakt erfassbar, aber in der Kunst immer ein Faktor, es bleibt immer ein Ermessensspielraum. Joe Zawinul oder Keith Emerson z.B. waren nicht in erster Linie Elektroniker, haben die EM aber stark beeinflusst und sind dadurch Teil der Geschichte geworden.

Die Debatte um eine genaue Definition und Abgrenzung elektronischer Musik dauert nun schon über ein halbes Jahrhundert an. Man kann sie durchaus noch lange weiterführen, bis einem vielleicht irgendwann der Satz durch den Kopf schießt: „Sprache ist ein Virus aus dem Weltall“ (den William Burroughs übrigens bei Tonbandexperimenten formulierte). Man kann stattdessen auch einfach ein wenig gute Musik aufzulegen. Natürlich elektronische.

Zurück zur Geschichte. In den 70ern kann man die EM ganz gut geographisch sortieren, da in verschiedenen Ländern ziemlich eigenständige Stilrichtungen entstanden.

Deutschland wird als oft das „Mutterland der elektronischen Musik“ bezeichnet, denn von hier stammen einige der wichtigsten Interpreten, die die EM bis heute prägen. Abgesehen von den Gründervätern der Pionierzeit waren das damals vor allem Musiker aus dem sogenannten Krautrock. Die Frühwerke dieser Bands in den späten 60ern waren noch eher eine Phase des Experimentierens mit allerlei Gerätschaften, aber mit den Synthesizern hatten sie nun das passende Mittel für die Umsetzung ihrer Ideen gefunden. Jedem Interessierten geläufige Namen sind Agitation Free, Can, Amon Düül, Guru Guru etc. und natürlich Kraftwerk und Tangerine Dream. Man kann grob in drei Richtungen einordnen: Berliner Schule, die Plank-Szene und die New-Age-Pioniere.

Die Berliner Schule

Eine wichtige Rolle spielte in dieser Zeit das Elektronik Beat Studio Berlin unter der Leitung des Schweizer Komponisten Thomas Kessler, das diesem Ast der damaligen EM auch den Namen gab. Die zentralen Akteure waren zunächst die Tangerine Dream Mitglieder Edgar Froese, Christopher Franke u.a sowie ihre (Ex-)Mitmusiker Klaus Schulze und Peter Baumann, außerdem Michael Hoenig, Robert Schroeder, Adelbert von Deyen, Manuel Göttsching (Ashra) und weitere.

Obwohl die Bandbreite dieses EM-Stils von geräuschhaften Klangcollagen in der Anfangsphase bis zu discothekentauglichen Tracks am Ende der 70er reichte, gab es die typische Berliner Schule. Hauptmerkmale: Breit ausgerollte Klangteppiche, dazu eine ab und zu transponierte Sequencer-Loop und endlose Sololinien, alles mit reichlich Phasing und Hall angereichert. Und vor allem überlange Tracks. Jenseits der 3-Minuten-Marke, also dort, wo beim heutigen Radioformat das Pulver längst verschossen ist, fängt das Intro erst so richtig an.

Höhepunkte der Berliner Schule: Encore (Tangerine Dream) und X (Schulze)

Die einfach angelegte Harmonik und tendenzielle Moll-Lastigkeit dieses Stils wurden oft kritisiert. Zu Unrecht, muss man sagen, denn es wurde eine Idee umgesetzt, die in der Neuen Musik und auch im Impressionismus propagiert wurde, nämlich die Hervorhebung der Klangfarbe als Ausdrucksmittel. Teilweise wurde sie der Tonhöhe sogar übergeordnet.

Abgesehen davon war die Berliner Schule Teil der psychedelischen Musik, auch wenn die Frühwerke eher an die Neue Musik erinnern, und komplexe Harmoniewechsel oder Tonleiterakrobatik wären dem hypnotischen Charakter dieses Stils eher abträglich. Das stieß nicht überall auf offene Ohren. Die Orchester z.B., die Klaus Schulze für einige seiner Alben engagierte, wollten ihre Namen nicht auf den Covers veröffentlicht sehen. Mag sein, dass sie heute anders darüber denken. Stieß Schulze bei der Vorstellung seines ersten Albums (Irrlicht, 1972) noch auf Unverständnis („Und wann fängt die Musik an?“), so wurde sein fünftes bereits mit dem Deutschen Schallplattenpreis ausgezeichnet (Timewind, 1975).

Menschen tun sich nun mal schwer mit Neuerungen, auch in Sachen Musik möchten sie lieber Gewohntes hören und höchstens ein kleines bisschen überrascht werden. Mit dieser Tatsache sah sich schon die Neue Musik konfrontiert, es soll sogar vorgekommen sein, dass das Publikum die Bühne stürmte und alles zerlegte. Literaturtipp zu dem Thema (und anderen): Robert Jourdain, „Das wohltemperierte Gehirn – wie Musik im Kopf entsteht und wirkt“. Sollte jeder Musiker mal lesen.

Die Berliner Schule war eine Neuentwicklung und fand zunächst nur einen kleinen Kreis an Hörern. Wie Schulze in einem Interview mal sagte: „Im Grunde genommen ist das eine Bildermusik. Es ist eine Beschreibung eines Bildes, das gerade im Kopf ist.“ Musik für Tagträumer und Synästhetiker.

Klangmalerei der Berliner Schule: Rubycon (Tangerine Dream) und Mirage (Schulze)

Für Filmuntermalung war sie also wie geschaffen, Tangerine Dream bewiesen schon früh ihr Talent für dieses Metier mit dem Soundtrack zu „Sorcerer“ („Atemlos vor Angst“). Später folgten „Thief“ („Der Einzelgänger“), der Titelsong für einen Tatort („Das Mädchen auf der Treppe“) und der Fassbinder-SciFi „Kamikaze 1989“ mit Musik von Edgar Froese. Von Klaus Schulze stammt der Track zu „Body Love“, einem eher mittelmäßigen Machwerk mit hauptsächlich horizontaler Action, wie der Name schon andeutet. Die Filmmusik hat diesen Streifen um einige Größenordnungen aufgewertet.

Die Plank-Szene

Aus dem Krautrock stammt auch die zweite große Strömung deutscher Elektronik, die keine einheitliche Bezeichnung hat und meistens als „Kosmische Musik“ kategorisiert wird. Die bekanntesten Namen dieser Richtung sind Cluster (Conrad Schnitzler, Hans-Joachim Roedelius und Dieter Moebius), Can, Neu, Michael Rother, La Düsseldorf und natürlich Kraftwerk, später auch Pyrolator, Der Plan, Harmonia u.a.

Die graue Eminenz dieser Szene und prägend für ihren Sound war der Produzent und Toningenieur Conny Plank, der auch selbst in die Tasten griff und mit seiner unkonventionellen Arbeitsweise und Unterstützung vielen dieser Bands zum Durchbruch verhalf. Er fand international Beachtung, und man kann ihn gleichrangig neben andere Studiokoryphäen wie Brian Eno und Alan Parsons stellen.

Im Gegensatz zur bierernsten Berliner Schule war diese „kosmische Musik“ viel verspielter, und Titel wie „Fotschi Tong“, „Georgel“ oder „Für die Katz“ lassen einen eher an Helge Schneider denken als an EM-Legenden. Auch hier gab es eine große Bandbreite, von elektronischem Lärm bis zu sehr lyrischen Tracks, mitunter Spaß am Skurrilen und einem Schuss Anarchismus. Trotzdem oder gerade deswegen inspirierten die Bands dieser Richtung weltweit viele Musiker, und in Zusammenarbeit mit Brian Eno produzierten Cluster zwei sehr gelungene Alben („Cluster & Eno“ und „After the Heat“).

Zwei typische Plank-Alben: Zuckerzeit (Cluster) und Rastakraut Pasta (Moebius und Plank)

Kraftwerk entwickelten eine völlig eigene Musik, von Krautrock-typischen Sessions hin zu kurzen Tracks mit eher konventionellen Strukturen, aber viel verfremdetem Gesang und knackigen Beats. Was bei sich bei den Alben „Radio-Aktivität“, „Autobahn“ und „Trans Europa Express“ schon andeutete, wurde mit „Die Mensch-Maschine“ zu einem wahren Quantensprung: Das, was Kritiker der elektronischen Musik immer anführten, nämlich das Automatenhafte, Kalte, Seelenlose etc. wurde endgültig zur Tugend erklärt und auf die Spitze getrieben – Synthesizersounds wie aus der Tiefkühltruhe, minimalistische Melodien, maschinenhafte E-Drums und Vocoder-Stimmen (folgerichtig ließen Kraftwerk live auch Roboterpuppen auftreten).

Kult aus Deutschland: 2 (Neu) und Die Mensch-Maschine (Kraftwerk)

Das war ein Rückgriff auf den Futurismus der 20er Jahre und gleichzeitig ein zukunftsweisendes Konzept, die „Mensch-Maschine“ ist bis heute eines der einflussreichsten EM-Alben überhaupt, aus dem sich gleich eine ganze Reihe von Musikstilen ableiten lässt. Detroit, Electro, Industrial, Synthpop, Techno, bei allen stand Kraftwerk weltweit Pate und wurde auch mal als „die einzige weiße Rhythmusgruppe, die je die schwarze Musik beeinflusst hat“ bezeichnet. Mit „Computerwelt“ (1981) und „Electric Cafe“ (1986) perfektionierten sie ihren Techno-Pop (so der Titel des remasterten „Electric Cafe“) noch weiter.

Die New-Age-Paten

Ein eher selten erwähnter Name ist Eberhard Schoener, der mit einer klassischen Ausbildung als Violinist und Dirigent recht vielseitig agierte und einen Grundstein legte für das, was man heute Weltmusik nennt: Für das Album „Bali-Agung“ reiste er zusammen mit dem Jazzgitarristen Sigi Schwab und dem Schlagzeuger Pete York nach Bali und spielte mit einem Gamelan-Orchester Tracks ein, in denen westliche und östliche Musik nahtlos ineinander verschmolzen und die bis heute faszinieren können, wie auch „Meditation“ und „Trance-Formation“, die Elemente tibetischer Musik enthalten. Populär wurden seine Kollaborationen mit Police und Procul Harum. Er bemühte sich auch um Annäherung von klassischer, populärer und elektronischer Musik und seine Live-Auftritte waren teilweise multimedial angelegt, er setzte als einer der ersten die Laser für seine Shows ein.

Vorläufer des New Age: Meditation (Schoener) und Affenstunde (Popol Vuh)

Ebenfalls in die Richtung Weltmusik kann man die Alben von Popol Vuh (Florian Fricke, Frank Fiedler) und Georg Deuter aus dieser Zeit einordnen. Später waren sie Mitbegründer der „New Age“-Musik, in der fernöstliche Einflüsse, Elektronik und Meditationsmusik verschmolzen werden.

Von Popol Vuh stammen auch die Soundtracks zu den Werner Herzog-Filmen „Aguirre, der Zorn Gottes“, „Nosferatu“ und „Fitzcarraldo“.

In den USA nahm die Entwicklung einen anderen Verlauf, hier waren es vor allem Jazz-, Funk- und Rockkeyboarder, die die neuen Instrumente adoptierten. Legendär sind Emerson, Lake & Palmer, deren Mastermind Keith Emerson seinen Moog Modular virtuos auf der Bühne beherrschte und ein echter Shooting-Star der EM wurde, ebenso sein Kollege Manfred Mann mit dem Minimoog. Weitere Keyboarder, die sich intensiv mit Synthesizern beschäftigt haben, sind Stevie Wonder, Jan Hammer, Steve Winwood, George Duke und Don Preston (die Letzteren zeitweise bei Frank Zappa tätig). Viele von ihnen betrieben Soloprojekte oder machten sich selbständig.

Elektronische Musik spielte jedoch verwunderlicherweise nur eine Nebenrolle, das sollte sich erst in den 80er Jahren ändern. Zu den wenigen Musikern mit „europäischem Akzent“ gehören Michael Garrison, dessen Track „Departure“ eine zeitlang Titelmelodie der EM-Sendereihe „Schwingungen“ von Wilfried Trenkler war, Larry Fast (Synergy) und Todd Rundgren (Utopia), auch The Residents mit ihrer ziemlich ungewöhnlichen Experimentalmusik kann man dazu zählen.

Elektronik aus den USA: A Wizard (Todd Rundgren) und Eskimo (The Residents)

Typisch amerikanisch dagegen waren Leonid Hambro/Gershon Kingsley, die Gershwin elektronisch interpretierten (Switched-On Gershwin) und das erste elektronische Ensemble, Mother Mallard’s Portable Masterpiece Co., das Werke der Minimalisten Riley, Reich und Glass aufführte.

Eine Band des Jazzkeyboarders Stan Free mit dem etwas seltsamen Namen „Hot Butter“ bescherte der EM einen ersten Top-Ten Erfolg: Die Single „Popcorn“ hielt sich in vielen Ländern wochenlang in den Charts und war ein Vorläufer für das, was in den folgenden Jahrzehnten stattfand, nämlich die zunehmende Elektronisierung der populären Musik. Speziell im Disco-Segment setzten die US-Produzenten mehr und mehr Synthesizer ein, was den Herstellern zugute kam und damit wiederum den Musikern – insofern eine begrüßenswerte Entwicklung.

Eine ebenfalls „poppige“ Art der EM kam aus Frankreich. Der Musique Concrete Schüler Jean Michel Jarre, Serge Blenner, Space und die weniger bekannten Space Art kultivierten einen ganz eigenen Stil, sehr melodiös, irgendwo zwischen Instrumental-Pop und Berliner Schule mit ein paar typisch französischen Elementen. Weiter in Richtung Prog-Rock findet man Heldon, ein Projekt des Gitarristen und Keyboarders Richard Pinhas.

Hitparadenstürmer aus Frankreich: Magic Fly (Space) und Oxygene (J.M. Jarre)

Jarres „Oxygene“ und „Equinoxe“ sind zeitlose Klassiker mit wunderbaren und gut kombinierten Analogsounds und mit 12 bzw. 8 Millionen verkauften Scheiben sicherlich zwei der kommerziell erfolgreichsten EM-Alben, deren Auskoppelungen „Oxygene Part IV“ und „Equinoxe Part V“ die Hitparaden stürmten, der Titel „Magic Fly“ von Space schaffte es bis ganz nach oben. Die Klangästhetik der französischen Elektroniker findet man dann auch etwa zehn Jahre später im Synth-Pop wieder. Es war sicherlich ihr Verdienst, dass EM ein wenig populärer wurde, bis dahin galten ein paar Tausend verkaufte Alben in diesem Genre schon als Erfolg. Und es grassierten noch immer haufenweise Vorurteile gegen die Automaten-Musik, die von purer Polemik („Technikeronanie“) bis zu psychologischer Analyse reichten („die modularen Synthesizer sind Altäre patriarchalischer Macht“).

In England fand eine ähnliche Entwicklung statt wie in Deutschland, auch dort gab es schon um 1970 herum die ersten Elektronikbands wie White Noise, Zorch und in den USA TONTO’s Expanding Head Band (Malcolm Cecil und Robert Margouleff). George Harrison (ja, der von den Beatles) veröffentlichte 1969 das Album „Electronic Sound“, das er zusammen mit Bernie Krause auf dem Moog Modular eingespielt hatte.

Und es gab ebenfalls Elektroniker, deren Arbeit Grundlage für einige Stilrichtungen war. Die bekannteren kommen aus dem Prog-, Space- und Jazz-Rock sowie dem Canterbury Sound (Gruppen wie Gong, Hawkwind, Nektar, Soft Machine, King Crimson, Brand X): Dave L. Stewart, Dave Greenslade, Tim Blake, Robert Wyatt u.a., dazu die experimentierfreudigen Gitarristen Robert Fripp und Steve Hillage. Eine Szene, in der genauso kreuz und quer miteinander musiziert wurde wie in der deutschen. Chillout, Ambient, Minimal (nicht verwechseln mit der amerikanischen Minimal Music, das ist ein anderes Kapitel), auch Synthpop und der elektronische Jazzrock wurden zu wesentlichen Teilen in britischen Gefilden entwickelt.

Der Bekannteste ist der ex-Roxy-Music-Keyboarder Brian Eno. Er startete 1973 eine Solokarriere mit einer frühen Form des Synthpops und entwickelte dann einen ganz eigenen Stil. Mit den Alben „Music for Films“ und „Discreet Music“ gilt er als Erfinder des Ambient: Sparsam angedeutete Klanglandschaften, oft meditativ, manchmal schon funktionelle Musik. Anders als viele seiner Kollegen, die aus ihren Instrumenten die sogenanten „Keyboard-Burgen“ bauten und aus allen Rohren orgelten, war Eno technisch und musikalisch eher Minimalist.

Die ersten Ambient-Alben: Music for Films und Discreet Music (Brian Eno)

Sein Konzept „das Studio als Instrument“ war eine Weiterentwicklung der eher zwangsläufig experimentellen Frühphase der EM (elektronische Instrumente waren da ja noch Mangelware). Er nutzte nicht nur Synthesizer, sondern auch Kurzwellenradios und ähnliche Gerätschaften und kultivierte die Kunst, Klängen einen individuellen Charakter zu verleihen durch Mikrofonierung, Effektgeräte und dergleichen. Mit Robert Fripp veröffentlichte er in den 70ern zwei Ambient-Alben, die mit den „Frippertronics“ verwirklicht wurden – zwei Tonbandmaschinen, verbunden zu einem Delay/Feedback-System mit sehr langen Verzögerungszeiten, eine Anordnung, die auch Terry Riley schon in den 60ern verwendete.

Sein Anteil an der Entwicklung der EM ist ebenso groß wie der von Kraftwerk oder Tangerine Dream. Dieser „Dilettant an allen Instrumenten“, wie er sich einmal nannte, hat ein inzwischen unüberschaubares Schaffen als Musiker und Produzent (U2, Talking Heads u.v.a.) hinter sich, das alleine einen Artikel wert wäre (siehe link am Ende). Und vielleicht erinnert sich der eine oder andere an den Startsound von Windows 95, der stammt auch von Brian Eno.

Elektronik aus Griechenland: Albedo 0.39 und China (Vangelis)

Griechenland schenkte uns neben dem Experimentalmusiker Iannis Xenakis, der zu den ganz frühen Pionieren und bekannteren Vertretern der Neuen Musik in den 70ern zählt, den legendären Vangelis (Evangelos Odysseas Papathanassiou), der seine musikalischen Wurzeln im Progressive Rock hatte (Aphrodite’s Child), bei Yes vorstellig wurde (mit deren Leadsänger Jon Anderson er später einige Alben produzierte), dann aber einen ähnlichen Stil wie Jarre entwickelte und für sein gekonntes Spiel auf dem Yamaha CS80 und die für ihn charakteristischen Synthesizersounds berühmt wurde. Kommerziell war er zunächst nicht so erfolgreich, schrieb aber später bekannte Filmmusik für Jacques Cousteaus Dokumentationen, „Chariots of Fire“ und „Blade Runner“.

In der Sowjetunion, dem Ursprungsland der elektronischen Musik, galt nach 1932 Lenins Kunstedikt: Nur „einfache Melodien, die das Volk versteht“ und Parteiloblieder wurden durch die Zensur gelassen. Lev Termen, Eduard Artemjew und das Ensemble Mescherina waren die wenigen Künstler, die offiziell erwähnt wurden, fast der ganze Rest fand im Untergrund statt. Ähnlich war die Situation in den anderen Ostblockstaaten. Musiker wie Mikhail Chekalin und Alexej Borisov konnten erst in Zeiten der Glasnost oder nach dem Mauerfall veröffentlichen, ein trauriges Kapitel, das noch weitgehend der Aufarbeitung bedarf.

Aus Japan sollte man neben Tomita drei Namen kennen: Kitaro, ein Vorreiter des New Age, die Far East Family Band, die man auch „Pink Floyd des Ostens“ nennt, und das Yellow Magic Orchestra, das einen Kraftwerk-ähnlichen Elektropop hervorbrachte und ebenfalls zu den Mitbegründern dieses Genres zählt. Kitaro und die FEFB hatten gute Kontakte zu den deutschen Elektronikern, letztere wurden auch von Klaus Schulze produziert.

Elektronik aus Fernost: Tenkujin (Far East Family Band) und Silk Road (Kitaro)

Es gibt noch viele, die man erwähnen müsste, wie den Niederländer Johan Timman, den Schweden Bo Hansson, der sich von Tolkiens „Herr der Ringe“ inspirieren ließ. Eine gute Übersicht mit zahlreichen Plattenkritiken für diese Ära liefern die Babyblauen Seiten (siehe Link am Ende).

Am Rande der EM-Szene

Nicht vergessen sollte man die Prog-Rock-Bands der 70er wie Yes, Genesis, Eloy, Nektar, King Crimson und Pink Floyd usw., die Synthesizer teils ganz konventionell in ihre Musik einbanden, aber auch die besonderen Features dieser Instrumente nutzten und manchmal sogar recht experimentell zuwege gingen. Beispielhaft dafür ist der Track „On the Run“ von Pink Floyd (The Dark Side of the Moon). Der Toningenieur von Pink Floyd in dieser Zeit war kein anderer als Alan Parsons, der später elektronisch dominierten Rock/Pop produzierte.

Im Jazz gab es ebenfalls ein paar wichtige Namen. Zuerst natürlich Weather Report, deren Keyboarder Joe Zawinul einen unverwechselbaren Stil entwickelte mit dem Konzept „spiele elektrisch, klinge akustisch“. In die gleiche Kategorie gehört auch Wolfgang Dauner, er arbeitete schon früh mit Elektronik, und sein Album „Changes“ (1978) stellt Piano und Synthesizer gleichberechtigt nebeneinander. Bruno Spoerri, Jasper van’t Hof und Herbie Hancock sind weitere, die den Electronic Jazz mitbegründet haben.

Jazz und Elektronik vereint: Changes (Wolfgang Dauner) und I sing the Body Electric (Weather Report)

Als Erfinder der Synthesizer-Discomusik gilt Giorgio Moroder, Produzent von Donna Summer, Chaka Khan, Blondie u.v.a., der von einer Vorführung Eberhard Schoeners auf dem Moog Modular inspiriert wurde und sich dachte, „da geht doch mehr“. Wieviel, hat er aber wahrscheinlich nicht vorausgesehen…

Forschung und Entwicklung elektronischer Musikinstrumente

Eine zentrale Rolle in der Erforschung aller Aspekte der elektronischen Musik, von Theorie bis Technik, übernahm in den 70ern das IRCAM (Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique, Paris). Wesentliche Entwicklungsarbeit wurde aber auch von Herstellern geleistet (z.B. Casio, Phase Distortion), Universitäten (Toronto, SSSP Synthesizer) oder Garagenschraubern, die im Alleingang neuartige Instrumente aus dem Hut zauberten (Vogel/Ryrie, Fairlight). Die Einführung der digitalen Technik läutete ein neues Kapitel in der Geschichte der elektronischen Musik ein und war auch die Ursache für das Aussterben der „Analogsaurier“ – leider starben die Hersteller oft ebenfalls (z.B. Moog, Oberheim, Sequential Circuits).

Eine ebenfalls wichtige Funktion hatte (und hat) das Linzer „Ars Electronica“-Festival, das 1979 zum ersten Mal stattfand. Nicht nur Musik, sondern alle Arten von Computerkunst und Multimediaspektakel werden dort aufgeführt und ausgezeichnet, der „Prix Ars Electronica“ gilt als höchste Auszeichnung in diesen Genres. Das Futurelab der AE schließlich beschäftigt sich mit allen Zweigen der elektronischen Kunstformen und auch mit der Entwicklung von Technik und Gesellschaft.

Vielen Lesern dürften die meisten der in diesem Artikel erwähnten Namen wohlbekannt sein, was einmal mehr zeigt, wie prägend die EM der 70er für die Zukunft war. Und noch heute sind viele der damaligen Akteure Vorbild und Inspiration für viele Musiker, auch genrefremder wie z.B. Herbert Grönemeyer, der kürzlich die Alben der Krautrock-Kapelle Neu wiederveröffentlichte.

Es ist schon erstaunlich, was die wenigen damaligen Elektroniker, viele davon Autodidakten, in technischer und musikalischer Hinsicht geleistet haben. Und versucht man, die Sounds der alten Meister nachzuprogrammieren, stellt man fest, dass sie das Optimum aus den analogen Synths herausgeholt haben, das Resultat langer Beschäftigung mit dem einzelnen Klang. Man hatte damals noch nicht die heute selbstverständlichen Gigabytes an Sample- und Soundbibliotheken.

Diese im Vergleich zu anderen Musikrichtungen kleine Gruppe vergrößerte sich aber ab Beginn der 80er rasant, davon wird der nächste Teil dieser Serie handeln.