Neues Lewitt MTP W950 Kondensatormikrofon

Kristallklarer Gesang in Studioqualität auf der Bühne

Lewitt will mit dem neuen MTP W950 Studiosound auf die Bühne bringen, so der erklärte Anspruch in der aktuellen Pressemeldung des Herstellers. Als Performer sollen die Anwender das neue modulare Lewitt MTP W950 Livemikrofon schnell ins Herz schließen können, weil es Sänger an den gewohnten Studiosound heranbringe, egal wo sie auftreten. Früher seien handgehaltene Livemikros mit Kondensatorkapseln auf lauten Bühnen als problematisch eingestuft worden, weil sie anfällig auf Rückkopplungen reagieren. Das MTP W950 löse dieses Problem durch die Kombination einer 1-Zoll Echtkondensatorkapsel mit einer Rückwärtsdämpfung von bis zu 90 %. Dadurch könnten die Anwender und das Publikum kristallklare Gesangsmixes in Studioqualität genießen. Rückkopplungen, Übersprechungen bzw. Einstreuungen von anderen Schallquellen würden mit dem Lewitt MTP W950 auf ein Minimum reduziert.

Das Lewitt MTP W950 könne man bei jeder Show, Probe oder sogar Recording-Session verwenden. Dadurch klinge man jedes Mal konsistent und habe seinen persönlichen Sound, mit dem man sich weiterentwickeln und besser werden könne. Außerdem könne das MTP W950 sowohl kabelgebunden als auch drahtlos genutzt werden. Die 1″ Echtkondensatorkapsel sei abschraubbar und kompatibel mit den gängigsten Drahtlossystemen.

Wenn man in einem Proberaum spiele oder in einem kleineren Veranstaltungsort auftrete, könne man das MTP W950 per XLR-Kabel anschließen. Wenn man auf einer großen Bühne spielt, sei die Kapsel einfach an einen Drahtlossender anzuschrauben und man könne den herausragenden Sound kabellos nutzen. Und da eine Studiokapsel verbaut ist, mache es auch bei Recordingsessions eine super Figur.

Lewitt MTP W950 mit doppeltem Kapselschutz

Das Lewitt MTP W950 biete kristallklaren Klang und reduziere Körperschall auf ein absolutes Minimum. Der speziell entwickelte, domförmige 2-fache Kapselschutz eliminiere Windgeräusche und Poplaute äußerst effektiv. Durch die optimierte Kapselplatzierung bliebe sogar bei kreativsten Mikrofongrifftechniken die hohe Klangqualität erhalten. Selbst wenn über die Hälfte des Grills bedeckt seien. Das werde laut Hersteller sicherlich vielen Toningenieur*innen Kopfschmerzen ersparen.

Um in allen Szenarien volle Flexibilität zu bieten, habe das MTP W950 umschaltbare Nieren- oder Supernierencharakteristik, ein 120 Hz Low-Cut Filter und eine 12 dB Dämpfung. Letztere diene zur Reduzierung der Empfindlichkeit und Erhöhung des maximalen Schalldruckpegels auf bis zu 152 dB SPL.

Mikrofon mit umfassender Testphase auf der Bühne

Schon vor der Veröffentlichung sei das Lewitt MTP W950 durch eine umfassende weltweite Beta-Testphase auf einigen der größten Bühnen der Welt im Einsatz gewesen. Nacht für Nacht hätten professionelle Tontechniker*innen es zusammen mit Stars wie den Rolling Stones, T-Pain und Kehlani eingesetzt und zuverlässig hervorragende Klangqualität erzielt – unabhängig von der Location. Lewitt löse mit dem MTP W950 die häufigsten Probleme von Live-Mikrofonen und habe demnach damit das ultimative Live-Mikrofon geschaffen.

Ab dem 8. März 2023 ist das Lewitt MTP W950 für 799 Euro erhältlich. Die Kapsel (LEWITT W9) wird es einzeln für 649 Euro geben.

Funktionsübersicht in der Zusammenfassung