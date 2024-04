News: Audiotonix Steam, DJ-Mixer-Bausatz

Ein DJ-Mixer zum selber bauen?

Audiotonix Steam – Mit dem Audiotonix Steam gibt es einen Bausatz für einen 2-Kanal Rotary Mixer, mit dem der Audiohersteller junge Menschen ansprechen und für Technik und Handwerk begeistern möchte.

Der Mixer besteht aus drei Platinen, die gelötet werden müssen. Das fertige Produkt wird über USB 2.0 mit Strom versorgt, so dass es überall eingesetzt werden kann. Für den Zusammenbau stellt Audiotonix Tutorials in Video- und Textform zur Verfügung.

Auf der Oberfläche des Mixers befinden sich dann pro Kanalzug ein Poti für die Balance des Signals, ein Hochpassfilter von 20 Hz bis 2 kHz, ein Cue-Button und ein Volume-Poti. Die Oberfläche zeigt den Signalfluss mit Illustrationen an.

Die Lautstärke des Masters wird über einen Fader geregelt und natürlich gibt es auch einen Kopfhöreranschluss. Ein Poti zur Einstellung des Verhältnisses von Cue zu Master ist nicht direkt vorhanden, aber neben den Cue-Buttons pro Kanal gibt es auch einen für den Master. Ein Highlight des Audiotonix Stream ist die VU-Meter-Anzeige des Mastersignals. Die Seiten des Audiotonix Steam sind aus Plexiglas und lassen so auf die gelöteten Platinen blicken.

Welche Anschlüsse sich auf der Rückseite befinden, konnten wir im Video leider nicht erkennen, aber da es keine Möglichkeit gibt, den Eingang zu wechseln, gehen wir von einem Line-In-Anschluss aus.

Audiotonix ist seit über 60 Jahren im Audiobereich tätig. Zum Unternehmen gehören Marken wie Allen & Heath, Solid State Logic, Slate Digital und viele andere, die in der Audiobranche führend sind. Wie in anderen Branchen auch, fehlt es an Nachwuchs. Mit dem Baukasten für ein DJ-Mischpult sollen die Fähigkeiten junger Menschen in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Kunst und Technik gefördert werden.

Die Kampagne richtet sich an Schulen, Jugendgruppen und Wohltätigkeitsorganisationen in Großbritannien, die sich auf der Website des Herstellers für eine Zusammenarbeit mit Audiotonix registrieren können. Je nach finanziellen Möglichkeiten erhalten diese Gruppen den Bausatz zu einem stark reduzierten Preis oder kostenlos. Auch internationale Schulen können sich anmelden. Wer Interesse an dem Bausatz für den Audiotonix Steam hat, kann diesen zu einem späteren Zeitpunkt in Großbritannien oder auch international bei Vertriebspartnern zum Preis von 300,- Pfund erwerben. Das Geld, das mit dem Kit eingenommen wird, wird direkt wieder investiert, um noch mehr jungen Menschen den Zugang zu ermöglichen.

Hier findet ihr das Video des Herstellers: