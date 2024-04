News: Pioneer DJ XPRS2, Lautsprecherreihe

Die Lautsprecherreihe wächst um vier neue Modelle

Pioneer DJ XPRS2 – Die Pioneer DJ XPRS2 Lautsprecherserie wurde um vier neue Modelle erweitert.

Bisher gab es die Fullrange-Lautsprecher in den Formaten 10-Zoll und 12-Zoll. Nun kommen die 8-Zoll Variante XPRS82 und die 15-Zoll Version XPRS152 hinzu. Neben den Fullrange-Lautsprechern gibt es auch zwei Subwoofer: XPRS1152ST in 15-Zoll und den XPRS1182ST in 18-Zoll.

„Versatile XPRSion“ – unter diesem Motto wurden die Neuzugänge der Lautsprecherreihe vorgestellt, die gute Mobilität und Vielseitigkeit mit verbesserter Klangleistung und Audioverständlichkeit verbinden sollen.

Die von Pioneer DJ genannten Anwendungsbereiche unterstreichen die Vielseitigkeit: Mobile DJs, Live-Beschallung, religiöse Kultstätten sowie Miet- und Festinstallationen werden allesamt als geeignete Einsatzorte für die Lautsprecherreihe genannt.

Die XPRS2-Serie setzt auf Class-D-Verstärker, die für ein kraftvolles Klangerlebnis sorgen sollen. Die Vollbereichslautsprecher verfügen über eine Verstärkung von 2000W und die beiden Subwoofer bieten 4000W.

Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich werden schwarze Sperrholzgehäuse verwendet, die mit einem robusten Griff auch Mobilität garantieren sollen. Die eingebauten Gummifüße sollen eine Trennung und Stoßdämpfung ermöglichen. Die Subwoofer können auch über Distanzstangen mit den Fullrange-Lautsprechern verbunden werden.

Die Pioneer DJ XPRS82 und XPRS152 verfügen über vier DSP-Modi: Live, Music, Speech und Floor Monitor. Darüber hinaus können bis zu 16 benutzerdefinierte Modi gespeichert werden, um optimale EQ-Einstellungen für jede Anwendung zu ermöglichen.

Der Pioneer DJ XPRS82 verfügt über einen 8-Zoll-Tieftöner mit 2-Zoll-Schwingspule und einen 1-Zoll-Kompressionstreiber mit 1,75-Zoll-Schwingspule und einem maximalen Schalldruckpegel (SPL) von 127 dB. Der Frequenzgang des 8-Zoll-Modells reicht von 60 Hz bis 20 kHz.

Der Pioneer DJ XPRS152 ist mit einem 15-Zoll-Tieftöner mit 3-Zoll-Schwingspule und einem 1-Zoll-Kompressionstreiber mit 1,75-Zoll-Schwingspule bestückt. Der Frequenzgang des 15-Zoll-Modells reicht von 45 Hz bis 20 kHz und bietet einen Schalldruck von 133 dB.

Die Subwoofer verfügen über drei verschiedene DPS-Preset-Modi: Boost, Extended LF und Normal. Die lange Auslenkung der verbauten Tieftöner soll tiefe Frequenzen mit höchster Präzision erzeugen.

Der Pioneer DJ XPRS1152ST beherbergt einen 15-Zoll-Ferrit-Tieftöner mit einer 3-Zoll-Schwingspule. Der Frequenzgang reicht hier von 45 Hz bis 120 Hz bei einem maximalen Schalldruckpegel von 129 dB.

Das größere Modell, der Pioneer DJ XPRS1182ST, verfügt über einen 18-Zoll-Ferrit-Tieftöner mit 3-Zoll-Schwingspule und einem Frequenzgang von 40 Hz bis 120 Hz bei einem Schalldruck von 130 dB.

Beide Lautsprecher sind ab sofort verfügbar. Der Pioneer DJ XPRS82 kostet 749,- Euro und der Pioneer DJ XPRS152 999,- Euro.

Die beiden Subwoofer-Modelle werden erst später in diesem Jahr erhältlich sein, aber auch hier steht der Preis bereits fest: Der Pioneer DJ XPRS1152ST wird 899,- Euro und der Pioneer DJ XPRS1182ST 999,- Euro kosten.