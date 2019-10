News: Radikal Technologies Delta Cep A bekommt Firmware 1.5

Patchcord-freie Routings und mehr

Ab sofort gibt es eine neue Firmware für den semimodularen Synthesizer Radikal Technologies Delta Cep A. Mit der Version 1.5 werden die Bedienung und die Modulationsmöglichkeiten verbessert. Und einen neuen Hall gibt es obendrauf.

Die aktuell ausgelieferten Radikal Technologies Delta Cep A (Modul- und Desktop-Version) sind bereits mit dem Update ausgestattet. Besitzer früherer Geräte können sich die Firmware kostenlos von der Webseite des Herstellers herunterladen und installieren. Die einzelnen Punkte des Updates sind:

• Shift-Lock: Einige Parameter sind über eine Shift-Funktion erreichbar, wofür die Shift-Taste gedrückt gehalten werden musste. Die Taste kann nun für eine leichtere Bedienung „eingerastet“ werden.

• Programmwechsel lassen sich nun via MIDI ausführen. Allerdings warnt der Hersteller, dass gerade editierte, aber noch nicht gespeicherte Änderungen dabei verloren gehen können.

• Der MOD-Eingang des Mixers moduliert die OSC-Lautstärke und mischt bei hohen Modulationsswerten das gesättigte Signal hinzu.

• Der Eingang LFO-SYNC steuert die LFO-Geschwindigkeit nun direkt. Eintreffende Rechteck-Signale werden als Trigger im 16tel behandelt. Mit Shift und Rate wird der LFO synchronisiert.

• Der LFO kann außerdem jmehreren Modulationszielen zugeführt werden, ohne dass hierfür ein Kabel gepatcht werden muss. Das Gleiche gilt für die ADSR-Hüllkurve. Dadurch lassen sich ab jetzt Modulationsverknüpfungen in den Presets abspeichern.

• Es gibt einen neuen Stereo-Hall, der zusätzlich verfügbar ist und parallel hinzugemischt werden kann.

• Die Morphing-Funktion wurde um alle 17 neuen Parameter erweitert, so dass nun selbst interne Modulations-Routings morphbar sind. Dies schließt auch die Reverb-Parameter mit ein. Falls man bei den internen Modulationsverknüpfungen die Übersicht verliert, können die Routings mit einem einfachen Befehl zurückgesetzt werden.