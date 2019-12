News: Torso Electronics T-1 16-Track Hardware-Sequencer

inkl. Melody- und Euclidean-Generator

Torso Electronics T-1 ist ein kompakter Hardware-Sequencer eines neuen dänischen Herstellers. Mit 18 Encodern und 23 RGB-Pads verspricht das Gerät eine intuitive Bedienung im Studio und für den Live-Einsatz..

Hardware-Sequencer zur Ansteuerung von Hard- und Software-Synthesizern erfreuen sich trotz extrem leistungsfähiger DAWs nach wie vor großer Beliebtheit. Der T-1 schlägt genau in diese Kerbe und bietet trotz seiner geringen Maße einen ordentlichen Leistungsumfang und interessante Features.

Der Sequencer kann bis zu 16 polyphone Spuren erzeugen. Die Struktur unterteilt sich in 16 Projects mit je acht Bänken, die wiederum 16 Patterns beinhalten. Die Speicherung von Patterns erfolgt automatisch.

T-1 kann euklidische Rhythmen erzeugen und besitzt einen Melody-Generator. Pro Track lassen sich Teilerfaktor und Länge für polyrhythmische Figuren einstellen. Es gibt einen Note Repeater, verschiedene Skalen für Noten, eine Zufallsmodulation und nicht näher erklärte „Timing and Dynamics Grooves“.

An Anschlüssen stehen USB 2 für MIDI und Stromversorgung und MIDI-In/Out/Thru als 3,5 mm Buchsen zur Verfügung. Außerdem ist Ableton Link via WiFi möglich. Leider wurde auf CV/Gate verzichtet.

Angaben zu Preis und Verfügbarkeit des Torso Electronics T-1 gibt es noch nicht, so dass man noch nicht abschätzen kann, in wieweit der T-1 in Konkurrenz zu Geräten wie Korg SQ-1 oder Arturia KeyStep steht. Wenn diese Informationen vorliegen, reichen wir sie umgehend nach.