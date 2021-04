Recording mit iZotope Spire, Zweite Generation

Eigentlich kein schlechtes Grundkonzept, das Spire Studio.Aber man kann, wenn man beispielsweise ein Stereokeyboard aufnimmt, dieses nicht über den Kopfhöreroutput in Stereo abhören. Es gibt kein Stereo-Monitoring des Eingangssignals. Also unbrauchbar für alle, die ein Stereo-Effektgerät an der Gitarre oder einen Synth in Stereo beim Einspielen über das Gerät auch hören möchten.

Für den Mono-Akkustik-Lagerfeuer-Schrammler ist’s aber eine Option, falls er nicht erwartet, sein Signal noch in der zugehörigen App bearbeiten zu können oder gar einen etwas zu späten Drumtrack zu verschieben oder so. Sowas kann die zugehörige App nämlich leider auch nicht. Ich find, zu dem aufgerufenen Preis ist deutlich mehr möglich. Für den wenig technikaffinen Wohlstands-von jeher-Grünen-E-Roller-Treter kann ich das Ding aber uneingeschränkt empfehlen zum Sponsoring einer vielversprechenden Firma(wenngleich mir dieses Abokonzept, genannt Spire-Pro,zur Nutzung aller Funktionen, auch etwas aufstösst)

Viele Grüsse,

Eure Pia Magnet