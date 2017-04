Report: Creamware Pro-12 revisited, Sonic Core

Hallo Peter, danke für Dein nettes Feedback!

Deine Entschlüsselung der Soundbeispiele ist schlüssig :-) und die Beschreibung „digital Subtraktive“ finde ich wunderbar. Erst nach Fertigstellung des Artikels bin ich übrigens auf diesen Artikel (Link ist unten angehängt) gestoßen. Japan-Keyboarder Richard Barbieri, den ich für einen der genialsten Synth-Programmierer halte, hatte seinen Prophet 5 tatsächlich live gegen einen Pro-12 eingetauscht. O-Ton Barbieri: „The latest thing I bought is a little Prophet, I suppose. It’s an emulation. Although it’s got exactly the same back, but in miniature form, so it’s a hardware back of the Prophet, made by Soniccore, and I use that because I can actually change the sounds as I’m making them, and I know where everything is, and I’m very comfortable with that interface…this one is a complete emulation of a Prophet… It’s pretty accurate.“

Das finde ich auch :)))

http://mus.....rbieri.php