Rezension: Trevor Horn „Echoes Ancient & Modern“ Album 2023

Trevor Horns Hommage an sich selbst

Selten habe ich mich auf ein neues Album so gefreut wie dieses – und selten wurden ich so enttäuscht.

Doch von Anfang an:

Trevor Horn ist nichts Geringeres als eine lebende Legende. Meine Jugend war geprägt von seiner Musik, allen voran waren das für mich persönlich die Alben von Frankie Goes To Hollywood, Art Of Noise, Grace Jones und auch Propaganda. Später begeisterten mich dann seine Alben mit Seal und einige mehr.

Mit Echoes Ancient & Modern hat nun Trevor Horn eine Art Hommage an seine kommerziellen und künstlerischen Höhepunkte produziert. Elf Titel mit Künstlern und Songs, die dem Pop-Olymp entstiegen sind. Ein Hochgenuss, auf den ich wirklich gespannt war.

Ich hatte viel erwartet, wahrscheinlich zuviel. Ein Feuerwerk an Sound-Innovationen sollte es werden, nicht mehr und nicht weniger. Stattdessen hat der Altmeister aus einem nostalgischen Blickwinkel all die grandiosen Songs in eine gemächlich, chillige Fahrstuhlmusik verwandelt.

SLAVE TO THE RHYTHM wird da von Lady Blackbird zu einem ruhigen Schmusesong, RELAX zieht sich gar wie ein Kaugummi durch die Gehörgänge. Marc Almond interpretiert LOVE IS A BATTLEFIELD so kuschlig weich, dass den Blick auf das Schlachtfeld der Liebe ein verklärter rosa Schleier zu trüben scheint.

Lobend zu erwähnen sind SWIMMING POOL, grandios performt von Tori Amos und STEPPIN OUT von Seal.

Müsste ich ein positives Adjektiv für Echoes Ancient & Modern finden, dann würde ich das Album wohl als „gut durchhörbar“ bezeichnen. Und ohne Zweifel ist es hochprofessionell produziert, aber eben ohne Ecken und Kanten, die wir sonst von Trevor Horns Arbeit gewohnt waren.

Nun, vielleicht wollte ich auch einfach nicht wahrhaben, dass sich die Erde gedreht hat und mein Musikgeschmack vielleicht noch irgendwo zwischen den 70ern und 90ern hängt, denn als ich mir anlässlich des Albums kurz darauf die Originale angehört hatte, stellte sich mir zu dem neuen Album einfach nur die Frage nach dem WARUM?

Trevor Horn „Echoes Ancient & Modern“ ist erhältlich als CD, Vinyl und Download.

An dieser Stelle sei noch ein auf das Interview verwiesen, das Sven Rosswog und Torsten Bäumer mit Trevor Horn vor wenigen Tagen führten. Bitte HIER klicken.