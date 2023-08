Aus den Archiven des Meisters

Das Library-Instrument Spitfire Audio Jupiter by Trevor Horn sorgt schon allein durch seinen Namen für Aufmerksamkeit, denn wer möchte nicht gern auf Sounds des berühmten Produzenten zugreifen können?

Über Trevor Horn muss man wohl keine großen Worte verlieren. Mit seinen Produktionen definierte er den Pop-Sound der achtziger Jahre: Frankie goes to Hollywood, Grace Jones, Yes, The Art of Noise, Pet Shop Boys, Lisa Stansfield, Seal und und und.

Nun hat Spitfire Audio eine Auswahl an Sounds aus den persönlichen Archiven von Trevor Horn für den hauseigenen Player Solar veröffentlicht. Mit 300 Presets wirkt die Library eher klein, aber hier wurde der Wert offenbar auf die Qualität der Sounds anstatt auf Masse gelegt. Es gibt fünf Kategorien:

Synths – eine Auswahl von Synthesizer-Klängen, wie sie Horn benutzt hat. Zusätzlich hat das Spitfire-Team darauf aufbauend weitere Presets kreiert.

FX – sogenannte „Stinger“-Sound, die speziell für Übergänge von Songteilen erstellt wurden.

Drums – aus seinem privaten Sample-Archiv, von Vintage Drum-Maschinen bis zu Percussion, die mit Bandsättigung aufgezeichnet wurden.

Bass – eine Kollektion von Bässen, die in Horns Studio mit speziellen Techniken aufgenommen und bearbeitet wurden.

Piano – ein Bösendorfer Grand Piano aus Horns Studio mit einem klaren, hellen Klang, wie er typisch für seine Pop-Produktionen war.

Spitfire Audio Jupiter by Trevor Horn ist ab sofort erhältlich, der Preis beträgt 115,- Euro. Solar läuft auf MacOSX 10.15 bis OS13 und Windows (10, 11). Die Download Size der Datei beträgt 45,59 GB.