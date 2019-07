Trevor Horn: Synthesizer, Sampler & Drumcomputer der 80s

Der Sound und die Synthesizer von Trevor Horn

Wenn man sich mit Trevor Horn beschäftigt, dann gehört die Technik dazu, denn hier kann man den Pioniergeist von Trevor Horn und dem Team im Hintergrund sehr gut festmachen. Die Bezeichnung Pioniergeist ist hier durchaus berechtigt, denn ZTT als Label war einer der Treiber für die Entwicklung von Popmusik irgendwo zwischen Dance, Pop, Rock. Die Köpfe hinter Horn und ZTT haben neben bei die Remixe und 12 inch Mixe erfunden, etabliert und perfektioniert.

Dabei hat Trevor Horn bewusst immer das Projekt in den Vordergrund gestellt und ganz nebenbei Künstler wie Holly Johnson, Hans Zimmer, Claudia Brücken, YES, Grace Jones, ABC, Art of Noise uvm. Bevor wir uns aber im „Guess who“ verlieren, schnallen wir uns an und landen bei dem, was neben der Idee, der Komposition und der Umsetzung am wichtigsten ist. Der Technik und den Synths von Trevor Horn.

Also begeben wir uns auf eine sentimentale Reise ins Jahr 1979, als sich MTV anschickte, mit Videos den Radiostar zu killen.

Und damit sind wir bei „The Buggles“ mit Plastic Age und Video killed the radio star, über die beiden Songs ist von Trevor Horn verbürgt, dass hier u. a. Moog Minimoog Model D und Korg Minipops 7 zum Einsatz kamen.

Video Killed the Radio Star – Plastic Age

Korg Minipops 7

„It’s been astonishing,“ says Horn. „We’ve been going through multitracks for this show, and ‚Living In The Plastic Age‘ and ‚Video Killed The Radio Star‘ were both played. We played them from one end to the other because there was no way that you could drop in on the machine that we had. It was a 24-track machine that you could drop in on but it was very hard to get out. You had to do the backing track in its entirety, so both songs — ‚Living In The Plastic Age‘ and ‚Video Killed The Radio Star‘ — were started with just piano, bass, drums and a [Korg MP7] Mini Pops Junior rhythm box, which we played to.“ (Quelle)

Moog Minimoog Model D

„That sequencer was hooked up to a Minimoog that had CV and Gate on it. And with that rig I thee wed! You know, those CV/Gate things were much tighter than MIDI. They were spot bollock on! Spot on. Much better feel than just your normal MIDI rig these days.“(Quelle)

Was man an beiden Titeln aber auch sehr gut hören kann, dass Trevor Horn ein sehr passabler Bass-Player war und hier sich schon die zukünftige Fusion von Rock/Pop und Dance ankündigt.

Was sich dann konzeptionell mit ABC und „The Lexicon of Love“ massiv fortsetzt. Und hier kann man den Bass des Moog Minimoog Model D sehr schön hören und der aufmerksame Hörer wird sicher auch die Roland TR-808 Claps vernehmen.

Wer einen raren US 12 inch Mix von “The Look of Love” besitzt, wird noch etwas bemerken, richtig.

Lexicon of Love

Fairlight CMI

Dieser wurde hier massiv abgefeiert und eingesetzt. Was man hier auch sehr gut hören kann, ist der wilde Stilmix aus Hip Hop, Funk und britischem Northern Soul.

“I actually think that was the best 12-inch I ever did,” he says. “Everything kind of came together on that one. What I’d said to JJ was, ‘I want bits of everything on the Fairlight — bits of the strings, bits of the vocal, just anything.’ I seemed to manage to get a narrative through it, playing these things on the Fairlight keyboard.“(Quelle)

Nach dem Erfolg mit den Buggles und ABC war 1981 offensichtlich so viel Geld vorhanden, dass Trevor Horn so clever war, es zu investieren, zum einen hat er erkannt, dass er als Produzent und Mastermind mehr erreichen kann. Also wurde Geoffrey Downes ausbezahlt, mit seiner Ehefrau wurde Perfect Publishing Ltd. gegründet, der Grundstein für das kurz darauf gegründete Label ZTT und schließlich wurde 1983 das SARM Studio in West London gekauft.

Welche Bedeutung der Fairlight für ZTT und Trevor Horn hatte, kann man hier sehen.

Welcome to the Pleasuredome

Roland Jupiter-8, LinnDrum

An dieser Stelle kommen Anne Dudley, Paul Morley, J. J. Jeczalik ins Spiel und wiederum der Fairlight CMI, aber erst mal geht’s chronologisch weiter mit einer jungen Band, bestehend aus Lads from Liverpool. And Frankie Only. Und hier an diesem Beispiel „Relax“ können wir den Unterschied von vor und nach der Produktion besonders gut hören.

Dies beantwortet zwei Fragen, konnten die Lads spielen. Sie konnten. Und was hier fehlt, Roland Jupiter-8, LinnDrum. Interessant und wichtig zu wissen, damit der Groove der LinnDrum funktioniert, hier wurde erst ein Click-Track mit dem finalen Tempo erzeugt und gegen diese wurden dann die LinnDrum und alle anderen Elemente und Instrumente synchronisiert. Das ZTT Team muss der Auftritt bei der BBC „The Tube“ wohl so imponiert haben, dass man sich später für ein Konzept-Album namens „Welcome to the pleasure dome“ entschied. Und soundmäßig stellte man sich eine Mischung aus Prog-Rock, High Energy und Northern Soul vor. Die Klammer im Sound sind der Gesang von Holly Johnson und die Shouts von Paul Rutherford. Während die Lads dann mehr oder minder nur Staffage in einer pansexuellen Szenerie sind.

Wo man den Einsatz des Jupiters-8 sehr gut hört, sind die Eröffnungstitel, The World is My Oyster, Welcome to the Pleasuredome.

Funfact, die LinnDrum kaufte Trevor Horn, for a couple of squids, von David Gilmour, Pink Floyd.

Besitzer eines Jupiter-8 oder zweier Boutique JP-08 sollten sich bei Interesse auf die Suche nach den drei Presets machen, die in „Welcome to the Pleasuredome“ zu hören sind.

YES und Moments in Love

NED Synclavier

Nachdem man sich bei ABC dann mit dem Fairlight CMI warmgespielt hatte, kam man dann bei ZTT auf die Idee zu Art of Noise. Art of Noise sind insofern ikonisch, als dass sie die Idee des Produzenten-Pops auf die Spitze trieben, technisch durch die Kombination von Samples aus Geräuschen, Instrumenten und Orchester-Hits. Das Paradebeispiel hier Moments in Love. Art of Noise inspirierten sich Legionen britischer Kids zum späteren Musikmachen und als die Elektronik auf dem Dancefloor Anfang der Neunziger einzog, waren Art of Noise eine der ersten Synthpop-Bands, denen die junge Generation Raver ein Remix-Album widmeten.

Stilistisch – und hier schlagen wir wieder einen Bogen – geht’s zu YES und „Owner of a lonely heart“.

Hier sagt die Legende, dass dies einer der ersten komplett digital produzierten Tracks war, das stimmt teilweise. Trevor Horn und sein Team waren immer sehr daran interessiert, technisch die künstlerischen Grenzen auszuloten und weiter zu schieben. Hat nicht immer geklappt, siehe Spandau Ballet, hier hatte man die Idee, den Drummer durch eine Drummachine zu ersetzen. Was dazu führte, dass Spandau Ballet sich von Trevor Horn verabschiedete.

Im Falle von YES hat das jedoch gut funktioniert. Die Budgets wurden mittlerweile größer und so kam man auf die Idee, für „Owner of a Lonely Heart“ ein Synclavier anzuschaffen. Hier empfehlen wir, dem Meister über die Schulter zu sehen.

Slave to the Rhythm

Wenn man so will, war Frankie zwar der Knaller, der mit die frühen Achtziger bestimmte, aber Grace Jones Comeback war der künstlerische Bang. Nicht nur wegen des Intros und dem Einsatz des Fairlights. Sondern weil hier alles auf den Punkt kommt.

Was fehlt?

Neben diesen Maschinen war einer der Brot und Butter Synths immer ein Roland Juno-106 und der Roland JX-8P. Ebenso fehlen natürlich „Propaganda“ und „A Secret Wish“, zum einen weil nicht genau dokumentiert ist, was und wer hier welchen Einfluss hat und was eingesetzt wurde. Die Geschichte des Labels ZTT ist noch mal eine andere, aber nicht weniger spannend.

Von allen hier vorgestellten Instrumenten dürfte der Fairlight CMI sicher der Hauptpunkt für den Erfolg von ZTT Acts sein. Das Credo war immer „we can do anything with sound“ und um es mit Jill, der Ehefrau zu sagen, „… this will be the sequencer, he will never let us down.“

Last but not least muss man auch sehen, dass Trevor das Verständnis hatte, dass die Kids die Ideen haben und er nur die technischen Mittel, diese zu realisieren.

Wenn es einen Moment gegeben hat, wo der zielgerichtete Einsatz von Technik und das Zusammentreffen von kreativen Köpfen der Popmusik einen Schub gegeben hat, dann hier. Man hätte eine Türklingel sampeln können und es wäre ein Hit geworden. Oder das Bellen eines Hundes und daraus dann eine Snare machen. Es wäre ein Hit geworden.

