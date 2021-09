Rhodes MK8, Rückkehr des E-Piano Klassikers

Die Legende lebt

Eine Legende kehrt zurück. Schon vor einigen Wochen gab es die ersten Anzeichen und Meldungen, dass die Rhodes Music Group – so heißt die Firma, die sich die Namensrechte am Rhodes E-Piano gesichert hat – das legendäre (Fender) Rhodes wieder aufleben lassen möchte. Hinter der Rhodes Music Group steht zunächst einmal Matt Pelling, der u. a. auch Loopmasters gegründet und aufgebaut hat. Er hatte sich vor einiger Zeit die Rechte am Markennamen Rhodes gesichert und wird nun schneller als gedacht das Rhodes MK8 auf den Markt bringen.

ANZEIGE

Im Rahmen einiger Facebook Posts hat die Firma nun die ersten Informationen und Bilder zum Rhodes MK8 veröffentlicht. Die genauen Spezifikationen und technischen Daten zum E-Piano sollen wohl im Laufe der nächsten Tag offiziell vorgestellt werden.

Nimmt man die bis dato veröffentlichten Bilder als Grundlage, kann man davon ausgehen, dass das Rhodes MK8 über einen integrierten Amp sowie Equalizer und Effekte verfügen wird (im folgenden Bild im Hintergrund zu erkennen).

ANZEIGE

Ausgangsseitig setzt die Rhodes Music Group auf einen Stereoausgang im Klinken- und XLR-Format. Externe Effektgeräte werden sich über ein Send/Return-Anschlüsse ausgeben und wieder einspeisen lassen. Gerade für ein E-Piano und den Einsatz auf der Live-Bühne ein nicht unerheblicher Punkt.

Weitere Details werden entsprechend der Ankündigung in den nächsten Tagen bekanntgegeben. Wir sind auf alle Fälle gespannt, was das Rhodes MK8 zu bieten haben wird, wie es klingt und wie es sich spielen lassen wird.