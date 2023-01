Rhodes V8 / V8 Pro, E-Piano Plug-in (VST, AU)

Schade das man Rhodes und Co. öfters (ungewollt) als Sampler bekommt, den aber ich so gut wie nie einsetze. Wenn man eine DAW kauft mit vielleicht einem Bundle an Sampler, Rompler, Softwaresynthesizer kann man davon ausgehen, ein Rhodes oder Wurli ist dabei. Daher werden vermutlich wenige um dieses Geld so ein Original Sampler besorgen, wenn sie ihn nicht ständig einsetzen. Wenn, dann wäre aber dieses vermutlich meine erste Wahl. Hier wäre tatsächlich ein Vergleichstest der ganzen Simultanten interessant. HALion Rhodes, Vintage by Native Instruments, das hier vorgestellte Rhodes und vl. ein Arturia. Schneidet der Original Sampler am besten ab?