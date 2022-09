Limitiert: Rhodes Mark 8 Keyboard Anniversary Edition

(ID: 507887) Ein Traum in Schwarz und Gold

Soeben erreichte uns die Pressemeldung einer limitierten Auflage des neuen Rhodes Mark 8. Passend zum 75-jährigen Jubiläum des Rhodes Pianos ist die Auflage auf 75 Stück limitiert. Rein technisch betrachtet handelt es sich dabei um ein Mark 8 mit integriertem Preamp und Effekten. Das Design setzt auf Schwarz und Gold (bzw. Messing) für alle metallenen Elementen, inklusive der Beine, Potis und sogar der Klinkenbuchsen. Und dank eines transparenten Verdecks kann man sich stets am schönen Innenleben erfreuen. Der augenscheinlichste Unterschied sind die durchwegs schwarzen Tasten, die beim einen oder anderen Keyboarder leichte Irritationen auslösen könnten.

ANZEIGE

Preislich bewegt sich das Anniversary Modell mit 13495 US Dollar in höheren Sphären, während ein Standard-Modell mit gleicher Ausstattung knapp 11000 USD kostet. Bestellungen werden ab dem 15. September um 21:00 Uhr (British Summer Time) online entgegen genommen.

Unabhängig davon sind Bestellungen eines neuen Mark 8 jederzeit möglich. Die Preise beginnen bei knapp 7995 Euro plus 435 Euro für die Beine (Modell mit Preamp, ohne Effekte). Kein günstiger Spaß, auf der anderen Seite steckt viel Handarbeit in einem solchen Instrument. Eine Besonderheit ist die Klaviatur: die Holztasten stammen vom Branchenprimus KLUGE aus Remscheid, einer Tochterfirma von Steinway, die alle namhaften Klavier- und Flügelbauer mit perfekt geformten Tasten beliefert. Somit ist zu erwarten, dass sich ein Mark 8 präziser und feinfühliger spielt als ein altes Mark 1 oder 2. Zumindest in der Theorie. Klangbeispiele des Rhodes Mark 8 wurden schon einige veröffentlicht und klingen erstmal vielversprechend und unmissverständlich nach Rhodes.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren ANZEIGE

Ab hier die offizielle Pressemitteilung

The elite modern Rhodes piano

To celebrate 75 years of Rhodes musical instruments, Rhodes Chief Product Officer Dan Goldman and famed industrial designer Axel Hartmann have collaborated on the stunning new 75th Anniversary Edition MK8/75AE electric piano.

Building on the critically acclaimed, award-nominated design of the modern classic Rhodes MK8, the strictly limited edition MK8/75AE adds premium design touches. Shipping with analogue effects as standard, this piano embraces an alluring dark aesthetic with its blacked-out keybed and gold accented details.

Every detail of this instrument has been poured over and perfected to Dan and Axel’s highest specifications. This piano is a Rhodes MK8, but not as you know it – the MK8/75AE is the very elite iteration of the modern Rhodes piano.

Due to unprecedented demand for the prototype exhibited at 2022’s Superbooth and NAMM shows, Rhodes will now offer up to 75 customers the chance to own this limited edition piano.

Rhodes will open their digital order book for the MK8/75AE at 21:00 BST / 16:00 ET on Thursday, September 15th, 2022. The order book will remain open for two weeks but close early should all 75 pianos be sold.

Priced at $13,495, the MK8/75AE will be sold on a strictly first-come, first-served basis. A 50% deposit on the full payment is required to secure your piano, with the balance cleared when your piano is complete.