Neuer 2-Kanal-Preamp: Drawmer 1972

(ID: 507861) Britischer Preamp mit Extras

Nach etwas längerer Zeit bringt Drawmer einen neuen Preamp auf den Markt. Wie üblich im kompakten 19-Zoll- und 1 HE Format gehalten, bietet der Drawmer 1972 einige interessante Features.

Drawmer benennt seine Hardware-Geräte ja gerne nach Jahreszahlen. So hatten wir u. a. schon die folgenden Geräte im Test:

Drawmer 1972

Der Drawmer 1972 bietet auf einer Höheneinheit zwei Eingangskanäle. Beide sind identisch aufgebaut und bieten einen sechsstufigen Wahlschalter, mit dem die Art des eingehenden Signals ausgewählt werden kann. Neben Instrument und Line stehen für Mikrofonsignale (samt 48 V Phantomspeisung) unterschiedliche Impedanzen zur Auswahl: 200, 600 und 2.400 Ohm lassen sich selektieren. Entsprechend groß sollte das Einsatzgebiet sein.

Mit Hilfe des Gain-Reglers lässt sich das Eingangssignal in 6 dB Schritten anheben, maximal möglich sind 66 dB. Aufgrund der gerasterten Regler sind in beiden Kanälen ohne Probleme identische Einstellungen vornehmbar.

Im Kanalzug folgen danach Hoch- und Tiefpassfilter, wobei das Hochpassfilter von 15 Hz bis 250 Hz reicht, das Tiefpassfilter von 1,5 kHz bis 20 kHz. Ebenfalls vorhanden ist ein Schalter zur Phasenumkehr. Auf Wunsch lässt sich das durchlaufende Signal am Ende noch um bis zu 12 dB anheben bzw. absenken.

Eine Besonderheit des Drawmer 1972 stellt der Lift-Button dar. Dieser aktiviert einen Upward-Expander, so dass leise Signale unterhalb der -30 dB Schwelle bis auf 0 dB angehoben werden. Klingt erstmal nach einem sehr brachialen Vorgang, doch Drawmer verspricht einen „smoothen“ und natürlichen Klang.

Ebenfalls interessant erscheint die Shape-Funktion. Mit Hilfe von zwei Buttons greift Shape dabei wie folgt ins Signal ein: Der Low Shape Button hebt bei 40 Hz um 2,5 dB an und senkt gleichzeitig bei 10 kHz um 2,5 dB ab. Hi Shape agiert genau entgegengesetzt. Drückt man beide wird bei 500 Hz abgesenkt, was u. a. bei zu scharfen/anstrengenden Sounds Abhilfe leisten kann.

Hier das offizielle Video zum Drawmer 1972:

Für das Einpegeln bietet der Drawmer 1972 ein vierstelliges LED-Meter. Darüber hinaus bietet jeder Kanal zwei VU-Meter, die für eine bessere Ansicht um 10 dB erhöht werden können.

Rückseitig bietet der Drawmer 1972 pro Kanal jeweils einen XLR-Eingang für Mikrofonsignale, einen Combo-Eingang (XLR/TRS) für Line-Signale sowie einen Ausgang im XLR-Format.

Der Drawmer 1972 soll zeitnah im Handel erhältlich sein. Als unverbindliche Preisempfehlung gibt Drawmer 795,- britische Pfund plus Steuern an.