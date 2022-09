Yamaha MODX6+, MODX7+ & MODX8+, Workstations

(ID: 506504) Mehr FM-Stimmen und Flash-Speicher

Nach dem Leak vor rund zwei Wochen stellt Yamaha die neuen Workstations der Serie MODX+ nun offiziell vor. Wie üblich gibt es drei Tastaturgrößen: MODX8+ mit 88er GHS-Keyboard, MODX7+ mit 76 halbgewichteten Tasten und das kleinste Modell MODX6+ mit 61 halbgewichteten Tasten.

Allerdings macht sich mit der Ankündigung auch etwas Ernüchterung breit, denn es gibt keine wirklichen Neuheiten zu vermelden. Die größte Hoffnung lang bei vielen in der Integration einer AN-X Engine, also eines virtuell-analogen Synthesizers. Das war zwar nur Spekulation aufgrund einer Trademark-Eintragung, doch eben nicht völlig aus der Luft gegriffen.

Die Engine der MODX+ ist weitestgehend gleich geblieben. Die Tonerzeugung besteht aus eine 128-stimmigen AWM2-Sektion (Sample-Playback) und der FM-X Sektion, deren Polyphonie von 64 auf 128 Stimmen verdoppelt wurde. Auch der nicht-flüchtige Flash-Speicher für den Import von Samples wurde auf 1,75 GB vergrößert. Der Rest bleibt unverändert.

Die Yamaha MODX+ ist und bleibt aber ein potenter Synthesizer bzw. Workstation. Die AWM2-Sektion kann auf 16 Parts Sounds erzeugen, die mit 18 verschiedenen Filtertypen, Amplitude-, Pitch- und Filter-Hüllkurven, neun LFOs, 3-Band-EQ und einem speziellen Dual-Insert-Effekt mit Virtual Circuitry Modeling (VCM) bearbeitet werden.

Die FM-X Engine ist ein 8-OP FM-Synthesizer mit 88 Algorithmen und eigenen Filtern. Über Smart Morph kann zwischen einzelnen FM-Sounds gemorpht werden. Mit einem KI-Algorithmus lässt sich eine interaktive Morphing-Map mit bis zu acht FM-X-Sounds kreieren. Diese Map wird wahlweise über den Touchscreen oder mit dem Super Knob zwischen zwei gesetzten Punkten gespielt. Es können auch mit einer Konverter-Software Sounds der Modelle DX7, DX7II, TX802 und TX816 importiert werden.

Ein Stereo-A/D-Eingang erlaubt das Einspeisen externer Klangquellen in das Motion-Control-System des MODX+. Darüber lassen sich unter anderem Vocoder, Envelope Follower oder Auto Beat Sync nutzen.

Die Yamaha MODX+ Serie soll in Kürze erhältlich sein. Die Preise betragen für MODX8+ 2.380,- Euro, MODX7+ 2.083,- Euro und MODX6+ 1.785,- Euro (jeweils UVP).

Ab hier die Meldung vom 22. August 2022

Ausgerechnet im „Yamahamusicians“-Forum verbreitet sich der Leak zu den neuen Workstations von Yamaha. Die MODX-Serie bekommt ein Plus und wird als MODX6+, MODX7+ sowie MODX8+ die Vorgänger offenbar in kurzer Zeit ablösen.

Die Produktbilder zu den neuen Modellen könnte man zwar als Photoshop-Fake abtun, aber auf Facebook geistert schon ein Foto eines ausgepackten MODX8+ samt Karton, so dass man davon ausgehen kann, dass es sich um echte Neuheiten handelt.

Äußerlich sind keine Unterschiede zu den aktuellen (aber aktuell nicht erhältlichen) Modellen zu erkennen. Alle Regler, Tasten und Fader sowie das Display scheinen identisch zu sein. Demzufolge wird das Innenleben eine Aufwertung erfahren haben. Im Juni wurde bekannt, dass Yamaha die Bezeichnung AN-X sich hat schützen lassen. Nun ließe sich spekulieren, dass damit kein neuer Synthesizer gemeint war, sondern vielleicht eine Engine. So wie die FM-Sektion des MODX auch FM-X bezeichnet wird, könnte also AN-X eine virtuell-analoge Engine sein, die der Workstation hinzugefügt wurde. Möglicherweise einhergehend mit einer erhöhten CPU-Power. In einem Facebook-Posting wird jedenfalls eine doppelte Speicherkapazität erwähnt.

Aber noch sind die Workstations Yamaha MODX6+, MODX7+ und MODX8+ nicht offiziell, allerdings erwarten wie die Meldung mit allen Details in absehbarer Zeit. Bei den Preise kann man wohl erwarten, dass sie ähnlich denen der aktuellen Modelle sind, wenn sie nicht aufgrund der Bauteilsituation und der gestiegenen Kosten entsprechend angepasst werden müssen.