AN-X: Plant Yamaha wieder einen echten Synthesizer?

Ich verstehe ja was gemeint sein soll, aber z.B. dem Montage in einer Zeit wo jeder von den Old and New Kids on the Block irgendwas mit FM macht das „Vollblutsynthesizer“-Attribut abzusprechen wirkt etwas…verwirrend. Grade da Montage (im Gegensatz z.B. zu Kronos, Fantom) doch eher ein Hardcore-Synthesizer mit Performancefeatures denn eine „Band in a Box“ für den Arrangeur ist.