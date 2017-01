Blue Box: Rhodes Chroma Polaris, Analogsynthesizer

Vorwort:

Polyphone Analogsynthesizer sind gerade im Trend. Seit 25 Jahren gab es keine so große Auswahlmöglichkeit mehr an polyphonen Analogsynthesizern wie heute. Und sieht man sich die aktuellen Ankündigungen an, wird der Hype wohl einige Zeit auch so bleiben. Trotz allem sind auf dem Gebrauchtmarkt günstige Alternativen zu finden, die vor allem klanglich deutlich zu aktuellen Produkten variieren und trotzdem bezahlbar sind. Als Beispiele seien genannt der Kawai SX-240 oder der Roland Jupiter JX10, die beide unter 1.000 Euro kosten (der JX10 liegt sogar MIT Controller PG-800 unter 1.000 Euro) und über mehr Möglichkeiten verfügen als ihre populären (und daher heute kostspieligeren) Kontrahenten Roland Juno-106, Roland Juno-60 oder Korg Polysix.

Wer in dieser Riege aber allzu gerne in Vergessenheit gerät, ist der weit unterschätzte Rhodes Chroma Polaris. Mit dem Rhodes Chroma hat er zwar nur wenig gemeinsam, dennoch ist der Chroma Polaris für mich klanglich ein ganz großer Wurf. Und genau an dieser Stelle scheiden sich die Geister, werden ihm oft Attribute nachgesagt, die eher auf digitale Synthesizer zutreffen, die meines Erachtens aber alle unzutreffend sind.

Einziges Manko, der Rhodes Chroma Polaris arbeitet mit Folientastern, die wiederum über ein Flachbandkabel an das Mainboard angeschlossen sind. Genau dieses Flachbandkabel ist die Schwachstelle des Chroma Polaris und gibt in der Regel seinen Geist auf. Zum Glück gibt es aber im Netz genügend Tutorials für den Austausch dieses Kabels. Doch Vorsicht, der Austausch ist nicht gerade einfach. Und noch ein zweites Manko wäre zu nennen: Der Chroma Polaris findet nach und nach eine wachsend Fangemeinde, was zur Verknappung an Angeboten und zum steigenden Preisen führt. Ein restaurierter Polaris kostet heute daher bereits ca. 1.300 Euro, was aber angesichts seiner Möglichkeiten immer noch ein akzeptabler Preis ist.

Vintage-Freunde sollten den Polaris auf jeden Fall einmal angetestet haben, denn ob man ihn am Ende mag oder nicht, der Polaris hat seinen unverwechselbaren Charakter – und das ist bei heutigen polyphonen Analogsynthesizern selten geworden.

Viel Spaß nun mit dem BLUE BOX Report von Theo Bloderer aus dem Jahr 2008, der aber bezüglichen Preisen und Bildern überarbeitet wurde. (Einen Dank an Darkboneus für die zusätzlichen Bilder)

Euer Peter Grand