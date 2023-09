LoFi mit sphärischer Kontrolle

Rob Papen LowSane ist ein Effekt-Plug-in, das hochwertige Aufnahmen zu kratzigem LoFi macht. Natürlich voll beabsichtigt und im kreativen Sinne.

Rob Papen LowSane, LoFi-FX Plug-in

LowSane kombiniert mehrere Werkzeuge zur Klangbearbeitung, die in einer Audiokette zusammengefügt sind. Ein Signal durchläuft nacheinander Distortion, ein Bandpass-/Notch-Filter, eine LoFi-Sektion mit Sample-Rate- und Bit-Reduction, eine Hoch-/Tiefpassfilter-Kombination und ein Noise-Gate, die alle individuell eingestellt werden können.

Das Besondere an LowSane ist die Steuerung mit der sogenannten ‚Disrupt Sphere‘ , Dabei handelt es sich um einen Fader, mit dem zwischen acht zuweisbaren Punkten überblendet werden kann. Diese Punkte können mit den Parametern der Effekte verbunden werden, so dass sich der Gesamteffekt mit nur einem Controller auf komplexe Weise variieren lässt.

Der Fader kann über eine Spring-Funktion temposynchron zu seinem Ausgangspunkt zurückkehren. Alternativ steht ein Lazy-Modus zur Verfügung, mit dem der Fader in mehrere Richtungen automatisiert werden kann. Außerdem lässt sich die Sphere an einen Audio-Follower koppeln und somit vom Eingangssignal steuern.

Weiterhin gibt es eine Modulationsmatrix mit zwei Slots, in die man entweder Parameter einbinden oder über MIDI-Controller die ‚Disrupt Sphere‘ steuern kann.

Rob Papen LowSane ist für MacOS (64 Bit) und Windows (32 & 64 Bit) in den Formaten VST 2, VST 3, AAX und Audio Units verfügbar. Der Preis beträgt 25,- Euro.