Rob Papen Blade 2 – Synthesizer-Plugin mit neuen Oszillatoren

Additive & VA-OSC, Wave-Analyse, mehr Filter

Rob Papen veröffentlicht mit Blade 2 eine überarbeitete Version des Synthesizer-Plugins. Immerhin ist Blade schon acht Jahren auf dem Markt.

Das Synthesekonzept von Blade 2 basiert auf der dynamischen Steuerung von „Waveform Harmonics“, dem so genannten Harmolator, über ein X/Y-Pad. Die Bewegungen der X/Y-Steuerung können aufgezeichnet, editiert und Tempo-synchronisiert abgespielt werden. Diese Steuerung kann in Blade 2 nun auf alle anderen Parameter angewendet werden.

Parallel zum Harmolator-Modus gibt es jetzt den Additve-Modus, mit dem sich über das X/Y-Pad zwischen vier „Additive Waveforms“ überblenden lässt. Damit wird Blade 2 sozusagen zum Vector-Synthesizer. Es gibt ab Werk schon eine große Auswahl an Waveforms, die sich zusätzlich noch editieren lassen, um so seine eigenes Ausgangsmaterial zu erschaffen.

Mit der Wave-Sektion können aus Samples statische Spektren gewonnen werden, die sich sowohl im Harmolator als auch in der Additve-Sektion nutzen und dort gegebenenfalls editieren lassen.

Zur Ergänzung der Sounds wurden ein klassischer VA-Oszillator und ein Rauschgenerator mit einer Tuned Noise-Option hinzugefügt.

Die Filtersektion wurde auf 32 unterschiedliche Filtertypen aufgestockt. Der Arpeggiator wurde erheblich erweitert und kann nun unter anderem die X/Y-Positionen des Pads ansteuern und beherrscht auch Ratcheting.

Zur Modulation sind zusätzliche Hüllkurven und LFOs sowie eine Mod-Matrix mit Advanced-Modus hinzugekommen.

Und wie bei allen Rob Papen Synthesizer-Plugins gibt es eine hochwertige Effektsektion. Blade 2 verfügt über drei Multi-FX-Prozessoren mit Algorithmen in der gewohnten Qualität.

Die komplett überarbeitete Oberfläche des Plugins kann in den Easy-Modus umgeschaltet werden, der eine effektive Editierung der Sounds mit nur wenigen Parametern ermöglicht, ohne in die Tiefe gehen zu müssen.

Rob Papen Blade 2 ist ab sofort erhältlich und kostet 99,- Euro. Besitzer der ersten Version von Blade können für 39,- Euro auf Blade 2 upgraden.

Systemvoraussetzung für Rob Papen Blade 2

• PC: 32 & 64 bits VST and 64 bits AAX for Windows 7 / Windows 8 / Windows 10

(Note: PC AAX for PT 12 or higher)

• Mac: 64 bits AU, VST, and AAX, for OS-X 10.9 – 10.15.

• Serial/license system with activation whilst registering the product

The activation system is offline, which means that there is no direct connection between the plugin and the robpapen.com homepage.

• The software can be installed on 2 of your own computer systems.

• Soon, compatible with the NI NKS system