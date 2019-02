Test: Rob Papen Vecto Software-Synthesizer

Vector-Sounds für jede DAW

Rob Papen und die Vektor-Synthesizer

Rob Papen hat zahlreiche, erstaunliche Software-Synthesizer designt wie PREDATOR, BLUE, das Groove-Tool PUNCH, den additiven Synthesizer BLADE oder auch den vollkommen unterschätzten RG, der nach meinem Geschmack einen synthetischen E-Gitarren-Groove liefert, als wäre er der Fantasie eines Trevor Horns entsprungen. Nun legt er mit VECTO die AU/VST-Version eines für Propellerhead Reason entwickelten Plugins vor, das nicht weniger ist als ein echter Vektor-Synthesizer. Langjährige AMAZONA.de-Leser kennen diesen Begriff bestens durch Hardware-Synthesizer wie Sequential Prophet VS, Korg Wavestation oder Yamaha SY22.

Vektorsynthese – was ist das?

Für alle anderen hier eine kurze Einführung: 2 bis 4 (gibt es auch Vektor-Synths mit mehr?) Oszillatoren sind an den gegenüberliegenden Ecken eines Vektorenfeldes angeordnet. Ein beliebiger Controller bestimmt nun innerhalb dieses zweidimensionalen Feldes das Lautstärken-Mischungsverhältnis der vier Oszillatoren. Befindet sich der Controller exakt in der Mitte, erklingen alle 4 Oszillatoren gleich laut. Der Clou ist nun die dynamische Mischung, die durch den Controller möglich wird, indem man ihn innerhalb des Vektorenfeldes bewegt. Dabei sind alle Mischverhältnisse zwischen 4 und alleine erklingendem Oszillator möglich. Den zeitliche Verlauf der Bewegung kann man in der Regel aufzeichnen und später gemeinsam beim Abspielen des Klanges automatisch wiedergeben lassen.

Die Vektorsynthese ist also ein dynamisch programmierbarer Mischer am Ausgang der Oszillatoren. Was danach folgt, ist subjektive Hausmannskost – also Filter, Hüllkurven, LFOs etc. Manch einer wird also seine berechtigten Zweifel haben, dass dieser Vorgang als Synthese bezeichnet werden darf. Das darf gerne auch trefflichen den Kommentaren diskutiert werden. Tatsache ist jedenfalls, dass seinerzeit z. B. ein Prophet VS durch diesen einfachen „Trick“ erstaunlich neue Klänge liefern konnte, die mit der herkömmlichen Oszillatoren-Mischung nicht machbar waren.

Der Vecto – Eine Übersicht

Rob Papen Vecto orientiert sich an dem vorherrschenden Konzept mit vier Oszillatoren, doch finden sich in diesem Plugin auch typische Features, die man von Rob Papen Synthesizern gewohnt ist.

Die vier Oszillatoren greifen auf einen Pool von Waves, Spektren und Samples zu.

Jeder Oszillator kann individuell auf Filter sowie einen Effekt geroutet werden. Die Mischung der Oszillatoren, also die Steuerung des Vektors, kann über verschiedene Quellen erfolgen, dazu gehören unter anderem auch der integrierte Arpeggiator, die Aufnahme von manuellen Bewegungen und, neu gegenüber der RE-Version, auch das Modulationsrad.

Die Filtersektion wird aus zwei Multimodefiltern gebildet, die sich seriell und parallel betreiben lassen. Die gängigsten Modulationszuweisungen können hier direkt geregelt werden. Weitere Modulationen lassen sich über die zentrale Matrix routen, wo unter anderem zwei synchronisierbare LFOs und zwei freie Hüllkurven zur Verfügung stehen.

Die Hüllkurve der Amp-Sektion lässt sich auf linear umstellen, was laut Rob Papen extreme Attack- und Release-Phasen erlaubt, was sich speziell für sphärische Sounds eigenen soll.

Die Schwingungsformen für die 4 Oszillatoren

Der Vecto bietet ein Sammelsurium aus analogen Schwingungsformen, additiven Schwingungsformen und Spektren. Damit wäre er einem Prophet VS sehr ähnlich. Hinzu kommen kurze Sample-Loops wie Chöre, Glocken, Bässe und dergleichen plus permissive Samples und Effekte – womit wir dann schon fast bei der Korg Wavestation wären, aber ohne der Möglichkeit, Schwingungsformen hintereinander zu hängen (Wavetables).

Bereits durch den Austausch von Schwingungsformen in den 1.000 (!!!) mitgelieferten Presets erhält man im Handumdrehen neue Sounds.

Filter

Zwei Filter malträtieren schließlich den Audioausgang der Vektor-Mischung. Im Bild oben seht ihr, welche Filter zur Verfügung stehen. Der Ausgang des Filter 1 kann in Filter 2, die beiden Effekte oder direkt trocken zum Ausgang geleitet werden. Filter 2 bleibt nur die Wahl zwischen den Effekten und dem trockenen Ausgang.

Modulationen

8 Modulationsquellen (intern oder MIDI) können 8 Modulationszielen (so ziemlich allem, was der Vecto zu bieten hat) zugeordnet werden.

Auch das ist schnell durchschaut und bietet selbst Einsteigern eine kreative Spielwiese.

Effekte

Hausmannskost. Die Auswahl wurde klein gehalten. FX1 bietet Chorus, Flanger, Phaser, Ensemble und Widener, FX2 hat lediglich Reverb und Delay. Die Effekte sind in „Ordnung“, vor allem aber das Reverb wird man wohl eher durch einen aufwendigeren Hall in der DAW ersetzen.

Browser

Natürlich kommt Vecto mit einer großen Auswahl an über eintausend Presets, die über einen übersichtlichen Browser verwaltet werden.

Praxis & Sound

Rob Papens Vecto macht erst mal richtig Spaß. Die Bedienung ist geradezu kinderleicht gegenüber anderen Rob Papen Synthese-Monstern, die einen geradezu mit Möglichkeiten erschlagen haben. Vecto ist aber ganz sicher kein Ersatz für einen virtuell analogen Synthesizer, da hat Rob ganz andere Kaliber in seinem Portfolio. Vecto versteht sich eher als Ergänzung zu bestehenden Moog und Prophet Kopien. Vecto röchelt und knarzt, klingt dreckig und granular. Und gerade das hat mir alles sehr gut gefallen. Gerade wenn man Samples statt der Oszillatoren einsetzt, werden Erinnerungen an alte Vintage-Sampler wach, wie dem Prophet 2000. Aber Vecto kann eben durch die Menge an Grundschwingungsformen sehr viel mehr. Einen Prophet VS bekommt er dank seiner spektralen und additiven Schwingungsformen auch hin, nur eben nicht mit der Wärme und dem Druck des Originals. Der Vecto ist also auch kein Ersatz für Vintage-Vektor-Synthesizer, aber angesichts des Preises von 79,- Euro komme ich nicht drumherum, dieser kleinen Synthesizer-Perle 3 Sterne zu verpassen!!

