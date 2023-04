Rob Papen BIT-2, VA-Synthesizer Plug-in

Super Saw/Square, neue Filter/Dist-Modi & mehr

Rob Papen veröffentlicht mit BIT-2 eine upgedatete Version des Plug-ins. Im Gegensatz zu den hybriden Konzepten mit mehreren Syntheseformen, für die die Synthesizer von Rob Papen bekannt sind, konzentriert sich BIT-2 auf Analogue Modelling.

Die grundsätzliche Struktur des Synthesizer ist gleich geblieben. Es gibt zwei Oszillatoren mit FM, PM und RM, zwei Filter mit jeweils eigener Hüllkurve, LFOs, Amp-Sektion mit Distortion, einen umfangreichen Arpeggiator mit Sequencer-Features, eine Modulationsmatrix sowie eine Effektsektion.

Die neuen Features von BIT-2 verteilen sich über die verschiedenen Sektionen. Bei den Oszillatoren wurden jeweils drei Varianten von Super Saw und Super Square hinzugefügt, mit denen sich mehrere Oszillatoren innerhalb von OSC 1 bzw. OSC 2 für besonders breite Sounds erzeugen lassen.

Bei den Filtern sind mehrere neuen Typen hinzugekommen und auch beim Distortion in der Amp-Sektion wurde die Auswahl an Modi erweitert. In der FX-Sektion gab es qualitative Verbesserungen und es wurde der Algorithmus des RP-Reverbs mit integriert, so dass kein externes Reverb benötigt wird.

Der Arpeggiator verfügt nun über zwei Regler, mit denen sich Start Step und End Step dynamisch regeln lassen. So kann das Pattern in Echtzeit mit MIDI-Controllern variiert werden.

Weiterhin gibt es den neuen Magic Mode, mit dem musikalische Variationen beim aktuellen Pattern mit zwei Parametern erzeugt werden können.

Der Arpeggiator kann nun auch als Modulator in der Mod-Matrix aufgerufen werden, um damit beliebige Parameter zu adressieren. Die Anzahl der Modulations-Slots und -Optionen wurde ebenfalls erhöht.

An der unteren Seite des GUI wurde ein virtueller Ribbon Controller implementiert, mit dem sich mehrere Parameter gleichzeitig steuern lassen. Er verfügt über eine einstellbare dynamische Rückkehrfunktion zum Ausgangspunkt, ähnlich wie ein Mod Wheel.

Außerdem wurde die Library um zahlreiche Presets erweitert.

Rob Papen BIT-2 ist ab sofort erhältlich und wird bis zum 1. Juni 2023 zum Einführungspreis von 74,- Euro angeboten. Danach beträgt der reguläre Preis 99,- Euro. Das Upgrade von Version 1 kostet bis zum 1. Juni 26,- Euro, danach 35,- Euro.

Für Käufer, die BIT nach dem 1. Dezember 2022 erworben haben, ist das Upgrade kostenlos. Außerdem ist BIT-2 ist ohne zusätzlichen Kosten im eXplorer 8-Bundle enthalten.