Roland Fantom-0 Series, Keyboard-Workstation

Günstiger, aber fast gleichwertig

Mit der Fantom-0 Series ergänzt Roland die Workstation-Reihe um preiswertere Modelle, die von den Möglichkeiten her den großen Versionen jedoch nahezu ebenbürtig sind.

Wie üblich besteht die Workstation-Serie aus drei Tastaturgrößen: Fantom-06 mit 61 Tasten, Fantom-07 mit 76 Tasten und Fantom-08 mit 88 Tasten. Hier ist auch gleich der erste Unterschied zu der bisherigen Fantom-Serie. Die einfacheren Tastaturen haben keinen Aftertouch. Im Fantom-08 kommt die PHA-4 Standardtastatur mit „Escapement and Ivory Feel“ zu Einsatz.

Die Oberflächen der Keyboards sind relativ ähnlich, doch wurden einige Elemente reduziert. Die 0-Serie verzichtet auf die Regler-Sektion des analogen Filters, da dieses hier nicht vorhanden ist. Das Touch-Display ist mit 5,5″ etwas kleiner und die 16 Funktionstasten, die auch für die Programmierung des Step-Sequencers verwendet werden, sind kleiner. Insgesamt haben die 0-Keyboards eine geringere Tiefe. Der positive Nebeneffekt der Einsparungen ist das deutlich geringere Gewicht, das beinahe um die Hälfte reduziert wurde.

Die Engine entspricht im Großen und Ganzen der bisherigen Famtoms. ZenCore ist auch hier das zentrale Element und die beiden SuperNatural-Instrumente Acoustic und Electric Piano sind sogar schon werksseitig installiert. Ebenso ist das VTW Organ vorhanden und es können die Espansions der EXZ Series, der EXSN Series und der EXM Series eingesetzt werden. Lediglich die V-Piano Technologie bleibt den großen Fantoms vorbehalten.

Beide Sample-Sektionen für das Keyboard und für die 16 Pads wurden übernommen. Nur beim Keyboard-Sampler ist die maximale Zahl der Samples auf 2.048 und der Speicher auf 256 MB begrenzt worden. Der Pad-Sampler kann hier mit bis zu 2 GB arbeiten.

Auch das Angebot an Sounds (über 3.500 Tones und 90 Drumkits), Scenes und Parts ist gleich geblieben. Die umfangreiche Effektsektion mit 90 Multi-FX, Reverb, Chorus und Master-Kompressor ist ebenso unverändert. Nur der Master-EQ wurde weggelassen, aber der 32-Band Vocoder ist mit an Bord. Der einzige große Unterschied in diesem Bereich ist, wie erwähnt, das Fehlen des analogen Multimode-Filters samt seiner Drive- und Amp-Sektion.

Weitere Unterschiede finden sich bei den Anschlüssen, wo die CV/Gate-Buchsen sowie die XLR-Ausgänge wegfallen und die Anschlüsse für Pedale, MIDI und External-Device reduziert wurden.

Der Sequencer wiederum hat keine Einschränkungen hinnehmen müssen. Es wurde sogar die maximale Pattern-Länge verdoppelt und ein transponierbarer SMF-Player mit Mute/Solo- sowie Loop-Funktion hinzugefügt.

Die Roland Fantom-0 Series kann ab sofort vorbestellt werden. Die Keyboards werden voraussichtlich in ungefähr 1 bis 2 Wochen lieferbar sein. Fantom-06 kostet 1.499,- Euro, Fantom-07 kostet 1.799,- Euro und Fantom-08 kostet 1.999,- Euro.