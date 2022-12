Roland JC-120 Limited Edition, Gitarrenverstärker

Roland JC-120 in limitierter Stückzahl!

Kaum ein Amp hat eine derartige Geschichte vorzuweisen wie der Roland JC-120 Jazz Chorus. Durch sein eigenes Voicing und dem formidablen Voicing schaffte es der Verstärker, in zahlreichen Genres Fuß zu fassen und drückte dabei Sounds in Shoegaze und im Reggae seinen eigenen Stempel auf. Was viele vergessen: Der erste JC kam Mitte der 70er raus, und so steuert der Roland Amp nun auf sein 50-jähriges Jubiläum zu. Kein Wunder also, dass Roland eine veredelte und limitierte Version des Geräts nun auf den Markt bringen.

Roland JC-120 – Erfolgs-Amp mit Chorus

Gleich vorweg – kostspielig ist das Ganze ohne Frage. Dabei fragt man sich immer, was solche limitierte Auflagen, die das Rad neu erfinden, eigentlich sollen. Bisschen aufpolieren, es beim Gröbsten aber belassen, und das Gerät für den drei- oder vierfachen Preis wieder auf den Markt werfen, während die Marketing-Maschinerie die Nostalgie-Schiene fährt? Nun ja. Kann man von halten, was man will, mir persönlich ist das nicht geheuer.

Dabei habe ich selbst viel übrig für „King of Clean“ und finde nach wie vor, dass es der beste Amp für eure „Pedalstation“ ist und mit seinem Grundsound und vollmundigem Chorus eigentlich in jedes Studio gehört. Der Solidstate-Amp ist zudem robust, zuverlässig und sieht, wenn er mal so ein paar Jahre auf der Bühne zum Einsatz kam, so herrlich überlebt aus. Einfach ein schönes Stück Kult, das Ganze.

Roland JC-120 50th Anniversary Limited Edition

Jetzt habe ich erst Mal ein bisschen gepöbelt – und gar nicht dargelegt, was die auf 350 Stück limitierte Version so mit sich bringt. Tja – und hier liegt die Krux des Ganzen: Alles beim Alten wie beim Roland JC-120 in der regulären Edition. Kein Stereo-Eingänge, keine respektablen Kniffe, einfach nur eine 500,- Euro teurere Edelversion. Gut, dafür sieht das ziemlich großartig aus, muss man einfach einräumen. Das Gehäuse ist edel ohne Ende, mit Kirschholzfurnier und feinporiger Oberfläche und besitzt diesen tiefen, burgunderroten Stich. Der JC-120 LTD ist also vor allem eine etwas elegantere Version für alle, die jetzt endlich beim JC-120 zuschlagen wollen, ein bisschen was auf dem Konto über haben und sich einer von 350 Besitzer einer solchen Schönheit nennen wollen.