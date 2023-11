Seymour Duncan Lipstick Tube Strat Replacement Pickup Set

Lipstick Replacement Pickups von Seymour Duncan

Wer bislang seine herkömmlichen Strat Pickups durch Lipstick Pickups ersetzen wollte, stand vor dem Problem, dass die Montage der Pickups und das Strat Pickguard so gar nicht zusammenpassen wollten. Da hat Seymour Duncan ein Ass aus dem Ärmel geschüttelt, denn mit den Seymour Duncan Lipstick Tube Strat Pickups kommt der beliebte Lipstick Sound problemlos auch mit Strat Pickguards zurecht und sie sind nun endlich auch in Deutschland erhältlich. „Strat Bounciness trifft auf Dano Knackigkeit“, so bewirbt der Hersteller diese mehr als interessanten Replacement Parts.

Seymour Duncan Lipstick Tube Strat Replacement Pickups

Die Seymour Duncan Lipstick Pickups sind einzeln oder im Set erhältlich und passen auf alle ST-Style Gitarren. Natürlich handelt es sich bei den Lipsticks um Singlecoils, und zwar um mit AlNiCo V Magneten bestückte. Gegen ungewollte Pfeifgeräusche wurden die Pickups mit Wachs versiegelt. Der niedrige Output der Lipstick Pickups sorgt für eine glasklare Übertragung der Charakteristik der Gitarre.

Die Materialien, die bei der Produktion zum Einsatz kommen, entsprechen exakt denen der für die Danelectro-Gitarren hergestellten, allerdings wurden die Maße und die Befestigungsohren auf die typischen Maße der Strat angepasst.

Der mittlere Pickup wird mit umgekehrter Wicklung und Polarität geliefert, sodass bei Kombination mit dem Hals- oder dem Steg-Pickup keine Brummgeräusche auftreten. Der Steg-PU ist mit einem Widerstand von 5,1kOhm angegeben, die beiden Kollegen für Mittelposition und Hals gehen mit 3,4 kOhm etwas dezenter ans Werk.

Die Seymour Duncan Lipstick Pickups kommen mit zweiadrigem, abgeschirmtem Kabel, das aus der Kappe aus Nickel hervorlugt. Wie sich das für Seymour Duncan gehört, werden die Lipsticks in den USA gefertigt. In den beiden Produktvideos, die schon etwas älter sind, da die Pickups in den USA offenbar bereits länger erhältlich sind, hört man die Charakteristik der Lipstick Pickups sehr gut heraus, auch wenn das erste Video in meinen Ohren etwas zu viel Gain verwendet.

Lieferbar sind die Pickups in Deutschland ab Anfang Dezember, das Set kostet 439,00 €, bei Einzelkauf müssen 149,00 € je Pickup berappt werden.

