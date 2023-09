Shure SM7 dB, Studiomikrofon mit Preamp

Der Klassiker mit Preamp

Fünfzig Jahre nach der Einführung im Jahr 1973 erweitert Shure seine SM7-Mikrofonfamilie um ein neues Mitglied. Das SM7dB soll allen Sängern, Podcastern und Streamern dienen, die ein unkompliziertes Setup wünschen, ohne Abstriche bei der Qualität machen zu müssen. Einen warmen und weichen Klang sowie eine robuste Verarbeitung verspricht Shure für das neue SM7 dB.

2-in-1-Lösung für Podcasting und Streaming: Shure SM7 dB

Im Gegensatz zum SM7B-Klassiker verfügt das neue Modell mit dem Namenszusatz dB über einen von Shure entwickelten und phantomgespeisten Vorverstärker, der wahlweise zusätzliche 18 oder 28 Dezibel an Gain bietet. Die Notwendigkeit eines separaten Vorverstärkers entfällt somit. Wenn in einem Setup eine zusätzliche Verstärkung nicht erforderlich ist, genügt es, den Schalter umzulegen und schon wird aus dem SM7dB per Bypass des Preamps ein klassisches SM7B.

Ob mit oder ohne aktiviertem Preamp soll das SM7dB mit seiner Nierencharakteristik und seinem Frequenzgang von 50 Hz bis 20.000 Hz dafür geeignet sein, Gesang und Sprache sowie auch laute, verstärkte Klangquellen aufzunehmen. Es verfügt über die gleichen EQ-Optionen wie das SM7B und kann mit einem Bass-Roll-Off und einer Präsenzanhebung an die Klangquelle und die Aufnahmeumgebung angepasst werden. Die luftgefederte Schwingungsdämpfung und der Pop-Schutz eliminieren unerwünschte Neben- und Atemgeräusche, während die verbesserte elektromagnetische Abschirmung Brumm- und Störgeräusche verhindert.

Hier das offizielle Video dazu:

Die Features des Shure SM7 dB im Überblick:

dynamisches Sprecher und Recording Mikrofon mit integriertem Vorverstärker

Richtcharakteristik: Niere

Frequenzbereich: 50 – 20.000 Hz

Vorverstärkung schaltbar zwischen +18 dB oder +28 (Bypass möglich)

dB-Sensitivity: -59,0 dB (1,12 mV)

Bass-Roll-off Schalter

Mid-Boost Schalter

Nennimpedanz: 150 Ohm

Abschirmung gegen elektromagnetische Störungen

Schwenkhalterung

XLR-Anschluss

Abmessungen (L x B x T): 190 x 64 x 96 mm

Gewicht: 837 g

inkl. Schalterabdeckplatte und Windschutz

Das Mikrofon ist ab sofort zum Preis von 589,- Euro im Handel erhältlich.