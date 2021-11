SND FB-14 MKII, Spulen-basierte Fixed Filter Bank

Klangbearbeitung der besonderen Art

Die SND FB-14 MKII ist die Neuauflage der von Sebastian Niessen entwickelten „Discrete Inductive Fixed Filter Bank“. Das Besondere an diesem Gerät ist die Spulen-basierte Schaltung, die einen ganz eigenen Klangcharakter besitzt.

Als die FB-14 vor ca. 20 Jahre erschien, gab es kaum vergleichbare Geräte auf dem Markt. Inzwischen gibt es doch so einiges im Bereich der Fixed Filter Bänke, doch erstreckt sich das Angebot fast ausschließlich auf den Modularsektor.

Die neu aufgelegte FB-14 MKII entspricht technisch dem Vorgänger, lediglich am Gehäuse wurden minimale Änderungen durchgeführt. Das einkanalige Gerät eignet sich für besonderes Sounddesign, drastische Klangeingriffe wie auch charaktervolle Aufwertung.

Das 1 HE große 19″-Gerät besitzt 14 2-Pol Filter, deren Bänder auf in Quintintervalle aufgeteilte Frequenzen fest eingestellt sind. Diese können in einem Bereich von +/-20 dB angehoben bzw. angesenkt werden. Der Q-Faktor variiert nach Höhe der Anhebung bzw. Absenkung zwischen 0,7 bei +/-10 dB bis 6 bei +/-20 dB. Dementsprechend ändert sich die Klangfärbung. Die Filter sind mit Spulen realisiert und absichtlich nicht voneinander entkoppelt, was Beeinflussungen untereinander bedingt.

Im gesamten Signalweg gibt es nur vier Transistoren für die Eingangs- und Ausgangsstufen. Die hochwertigen Potentiometer wurden von ALPS nach den Angaben des Entwicklers speziell gefertigt.

Die ersten Einheiten der SND FB-14 MKII wurden bereits ausgeliefert. Der Preis beträgt 1.499,40 Euro.