Solostuff SoloRack 2.0, Software-Modularsystem

Polyphonie & neue Module

Mit SoloRack 2.0 geht es für das Software-Modularsystem von Solostuff in eine neue Runde. Wie zu erwarten, gibt es mit dem Update einen Schwung neuer Module, aber auch Polyphonie hält in das System Einzug.

ANZEIGE

SoloRack erinnert von der Darstellung der Module stark an das Doepfer A-100 und auch konzeptionell finden sich viele Anlehnungen an diverse A-100 Module. Dennoch handelt es sich um keine Emulation bestimmter Hardware-Module, wie der Entwickler extra betont.

Das bisher in Mono gehaltene Modularsystem kann über das neue Polyphony-Menü nahezu alle bisherigen Patches in mehrstimmige Sounds wandeln, wobei sich die Anzahl der Stimmen je nach Bedarf einstellen lässt. SoloRack ergänzt automatisch das Modul Poly Chainer im Patch und generiert „unsichtbare“ Voices, so dass das Patch dann entsprechend mehrstimmig gespielt werden kann. Ferner ist es nun möglich, Module per Copy/Paste zu vervielfältigen und mehrere Module lassen sich gruppiert an eine andere Stelle im System ziehen.

In Version 2 ist das GUI in der Größe und Höhe veränderbar und hat drei Skins zur Auswahl. Außerdem gibt es eine Reihe von Verbesserungen, wie eine einstellbare Dicke der Patch-Kabel sowie einige Optimierungen an Modulen und die CPU-Belastung konnte gesenkt werden.

Außerdem sind 20 neue Module hinzugekommen, womit insgesamt fast 100 unterschiedliche Module zur Verfügung stehen. Neu hinzugekommen sind:

S315 Mini Sampler VCO

S216 Moving Fixed Filter Bank

SE15 Signal Analyzer

SE16 Wide Signal Analyzer

SE20 Global Morph

S313 Internet Radio

S318 Tracker Mod Player (FREE!! Just connect to the SA02)

S630 DX Distortion

S610 Aliasing Triple Wave Folder

S631 VC Distortion

S634 Quick Distortion

S518 Mouse Theremin

S103 Matrix Mixer/VCA

S810 4X4 Sequence Router

SD31 MIDI Trance Gate

SD33 MIDI Arpeggiator

SD30 MIDI Recorder

SD14 Clock/Sync To MIDI

SA13 Clipped 2 DAW

S210 Dual DC Blocker

Solostuff SoloRack 2.0 ist ab sofort erhältlich. Die neuen Module sind Bestandteil des System B, einem Bundle mit nunmehr 81 Modulen. Weitere Module werden separat angeboten. Zur Einführung kostet das System B 80,- Dollar, anstatt 110,- Dollar.

Das VST Plug-in SoloRack 2.0 ist für 64- und 32-Bit Systeme unter Windows XP/7/10 verfügbar.

ANZEIGE

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von soundcloud.com zu laden. Inhalt laden