Source Audio Nemesis Delay Pedal Update

Source Audio Nemesis Delay bekommt ein Update

Zugegeben, so ganz neu ist das Source Audio Nemesis Delay nicht, bereits seit 2016 findet sich dieser moderne Klassiker auf zahlreichen Effektboards. Nun hat Source Audio ein Update angekündigt, das SA 260A – One Series Nemesis Delay ADT.

Source Audio Nemesis Delay – Das ist neu:

Im Gegensatz zum Vorgänger verfügt das Source Audio Nemesis Delay jetzt über einen „analog dry through signal path“, was bedeutet, dass der Anteil des Signals, der nicht vom Effekt bearbeitet wird, komplett unbearbeitet an A/D- und D/A Wandlern und dem Prozessor vorbeigeht. Das spricht schon mal für äußerst adäquate, unverfälschte Soundqualität und ein absolut latenzfreies Originalsignal. Merke: Das hat nichts mit einem True-Bypass zu tun, der nur im Bypass-Mode das Signal unverfälscht zum Ausgang leitet, hier bleibt das Dry-Signal IMMER analog.

Bislang arbeiteten im Nemesis-Pedal 24 verschiedene Delay Engines, diese Zahl hat sich um zwei erhöht auf jetzt sagenhafte 26 verschiedene Delays. Drei der Engines, die das Pedal so populär gemacht haben und die sich im Laufe der Jahre als Favoriten entpuppt haben, sind jetzt direkt auf die Oberfläche des Pedals gewandert und müssen nicht mehr umständlich über die Neuro Mobile App geladen werden. Im Einzelnen sind das Drum Echo, ein dem legendären Binson Echorec nachempfundenes Delay, Oil Can, das den Sound einer 1950er Tel-Ray Electronics Sound Chamber einfängt, sowie Resonant Analog, ein klassisches Eimerketten-Delay, bei dem sich die Resonanzen der einzelnen Wiederholungen langsam so schön „zersetzen“. Im unten verlinkten Video ist die sagenhafte Qualität der einzelnen Delay Engines wundervoll demonstriert.

Die eben erwähnte Neuro Mobile App ist keine Unbekannte, es gibt sie für iOs, Android, PC und Mac. Mit ihrer Hilfe können die Sounds bearbeitet und mit der Community getauscht werden, sodass tausende von Sounds zum Downlaod zur Verfügung stehen. Die App wird übrigens auch benötigt, um das volle Potenzial des Nemesis Delay Pedals nutzen zu können, denn auf dem Pedal selbst ist nur Platz für 12 der Delay Engines, die 14 übrigen Delays können dann aber über die App aufgerufen und auf dem Pedal gespeichert werden.

128 Speicherplätze bietet das Pedal, um die alle nutzen zu können, muss das Nemesis allerdings über die umfangreichen MIDI-Möglichkeiten ins Setup integriert werden. Acht ausgewählte Presets sind aber direkt über das Pedal abrufbar, was im Alltag locker reichen dürfte. Alle Source Audio Effektgeräte sind übrigens untereinander vernetzbar.

Die Auslieferung des neuen Source Audio Nemesis Delay Pedals dürfte ab etwa Januar 2024 erfolgen, vorbestellbar ist es bereits jetzt zum Preis von 399 €.

