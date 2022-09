Spectrasonics Flow Capture, kostenloses Update für Keyscape, Omnisphere, Trilian

Aufnahmefunktion mit Extras

Viele der Spectrasonics Produkte wie Omnisphere, Stylus RMX, Keyscape und Trilian sind bereits seit etlichen Jahren erhältlich und werden vom Hersteller auch weiterhin gehegt und gepflegt. So wie mit dem ab heute erhältlichen Flow Capture Update, das Spectrasonics für Keyscape, Omnisphere und Trilian entwickelt hat.

Spectrasonics Flow Capture

Flow Capture ist eine Aufnahmefunktion, mit der sich spontane Momente beim Spielen und Jammen mit den Software-Instrumenten gleichzeitig in Audio-, MIDI-Dateien sowie einer zusätzlichen Sound-Setting-Datei festhalten lassen. Flow Capture funktioniert mit den Standalone-Versionen von Omnisphere, Keyscape oder Trilian und wird durch einfaches Drücken eines Aufnahme-Buttons gestartet. Die darauf folgende Performance wird nach Beendigung der Aufnahme sowohl im WAV- als auch im MIDI-Format auf der Festplatte des Computers abgelegt. Diese lassen sich dann in der DAW weiter nutzen, bearbeiten und ggf. anpassen.

ANZEIGE

Darüber hinaus speichert Flow Capture auch alle genutzten Klangeinstellungen und weitere Parameter. Die gespeicherte .omnisphere-, .keyscape- oder .trilian-Sounddatei kann dann einfach in das Software-Instrument geladen werden, indem sie in die Benutzeroberfläche gezogen wird. Alle korrekten Instrumenteneinstellungen vom Zeitpunkt der Aufnahme werden daraufhin geladen. Das Instrument klingt identisch mit dem Zeitpunkt der Aufnahme, unabhängig davon, welche DAW für die Wiedergabe verwendet wird – was auch eine einfache Möglichkeit der Zusammenarbeit mit anderen Spectrasonics-Anwendern darstellt.

Im folgenden Video stellt Eric Persing von Spectrasonis die neue Flow Capture Funktion vor:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden ANZEIGE YouTube immer entsperren

Flow Capture im Überblick:

Gleichzeitige Aufnahme von Audio, MIDI und Sound-Settings

Klangeinstellungsdateien enthalten alle Klangänderungen, einschließlich importierter Benutzer-Audiodaten

automatische Benennung und Zeitstempelung von Dateien

Tempokontrolle mit einstellbarem Metronom

Tap-Tempo kann über MIDI gelernt werden (Fußschalter, CCs etc.) für die Synchronisation von Live-Performances

Flow Capture ist für alle Keyscape-, Trilian- und Omnisphere 2-User kostenlos und ist ab sofort über das Smart-Update-System (Get Updates) verfügbar.