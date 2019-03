SPL stellt Profi Endstufe m1000 und Crossover Frequenzweiche vor

Analoger Sound ganz groß

Der in Niederkrüchten ansässige Hersteller SPL hat zwei neue Produkte mit sofortiger Verfügbarkeit bekannt gegeben. SPL m1000 und SPL Crossover sind somit die nächsten beiden Neuheiten der Professional Fidelity Serie.

SPL Performer m1000

Der SPL Performer m1000 ist der große Bruder der hochgeschätzten Performer s800 Stereo-Endstufe. Als Mono-Block entwickelt kommt der m1000 dank VOLTAiR-Technik mit deutlich weniger Komponenten aus als konventionelle Endstufen-Konzepte. Nur ein Vorstufen-Operationsverstärker reicht aus, um die bipolaren Endstufen-Transistoren zu treiben: schnell, direkt, hoch effizient und mit einem überragenden Klang.

Der SPL Performer m1000 kontrolliert die Lautsprecher spielerisch mit bis zu 1000 W Leistung an 2 Ohm und 750 W an 4 Ohm aus einem analogen Linearnetzteil mit einem 1375 VA-Ringkerntransformator. Das Netzteil ist mit einer Kapazität von 100.000 µF (100 Elkos à 1000 µF) zur Siebung und Stromspeicherung sowie zur originalgetreuen Wiedergabe von Impulsspitzen ausgestattet.

SPL Crossover

Das SPL Crossover ist eine aktive analoge 2-Wege Frequenzweiche. Mit dem Crossover können Übergangsfrequenzen und Phasenlage in der analogen Ebene mit realen Schaltern und Reglern in Echtzeit eingestellt werden. Und das – natürlich – mit SPLs ureigener VOLTAiR-Technik. Das Resultat: Übersteuerungsfestigkeit (Headroom), Dynamikumfang und Klang in Hülle und Fülle.

Das Crossover ist einzigartig. Keine DSPs, keine zusätzliche AD/DA-Wandlung.

Es ist aktiv. Es passt zu allen Lautsprechern.

SPL Performer m1000 und SPL Crossover sind beide ab sofort lieferbar. Die Preise belaufen sich auf 4.199,- Euro für den Performer m1000 und 3.249,- Euro für den SPL Crossover.