Test: SPL Crimson 3, Audiointerface

Ich bin mir sicher, dass die Erwartungshaltung bezüglich der Verkaufszahlen in der Niederkrüchtener Hardwareschmiede SPL nicht gering waren, als sie 2014 den ersten Crimson auf den Markt brachten. Dass das Produkt jedoch aufgrund seiner praxisgerechten Konstruktion ein dermaßen großer Verkaufsschlager werden würde, dürfte selbst die größten Optimisten innerhalb der Firma überrascht haben.

Allerdings kommt auch eine Firma wie SPL nicht um die Tatsache herum, dass der geneigte Käufer an sich und der interessierte User im Allgemeinen eine regelmäßige Produktpflege mit entsprechendem Development für angemessen hält. Was aber macht man, wenn das Grundkonzept bereits dermaßen ausgeschlafen ist, dass man Gefahr läuft, bei einer Konzeptänderung das Produkt eher zu „verschlimmbessern“ als weiter zu entwickeln? Nun, man baut ein paar weitere Features ein, möglichst noch aus Produktreihen eigener Entwicklung, die das Produkt lediglich aufwerten, nicht in ihrer Grundkonzeption verändern.

Selbiges hat die Firma beim SPL Crimson 3 umgesetzt und lediglich zwei Funktionen hinzugefügt, wobei die Erste recht hilfreich und die Zweite ein echter Knaller ist.

Ausgangsmaterial

Da der Crimson 1 bereits umfassend für Amazona getestet wurde, würde ich jeden interessierten Leser bitten, sich diesen Artikel als Basis zu Gemüte zu führen, sofern er dies noch nicht getan hat oder sein Wissen zum Produkt etwas auffrischen möchte.

Als kurze Erinnerung, hier noch mal die Basiswerte der Crimson Serie: