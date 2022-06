Steinberg VST Live, Konkurrenz für Main Stage?

VSTs, Effekte, Samples & Licht

Steinberg hatte die letzte Zeit offensichtlich an einer neuen Software namens VST Live gearbeitet. Diese soll sich um alle Belange der Live Performance kümmern und scheint eine Alternative zu Apples Main Stage zu sein.

Steinberg VST Live

Das wahlweise für Windows- und macOS-Systeme verfügbare VST Live ist in zwei

Versionen erhältlich: VST Live Pro und VST Live Elements. Beide Editionen bringen alle

benötigten Funktionen mit, um Songs – vor allem natürlich bei Einsatz von virtuellen Instrumenten und Effekten – gekonnt auf der Bühne zu präsentieren. Auch Sequencer und Features zur beat- und

taktgenauen Synchronisation bringt die Software mit sich.

ANZEIGE

Über eine intuitive Layers-Seite lassen sich Instrumente aus dem mitgelieferten und eigenen Software Library-Angebot im Handumdrehen vorhören und auswählen sowie für jeden Song

individuell Effekte einsetzen und MIDI-Controller programmieren. Einzelne Elemente lassen sich als Parts abspeichern und der gesamte Song in eine Set List übernehmen, um so einen detaillierten Ablaufplan für den eigenen Gig zu kreieren.

Auch Änderungen in letzter Minute oder Publikumswünsche sollen sich mit Steinberg VST Live schnell und unkompliziert umsetzen lassen. Auch lässt sich ein schnell aktivierbares Basis-Preset-Programm anlegen, zu dem man jederzeit springen kann.

VST Live verfügt über einen integrierten SequenCer, der sich um sämtliche Programm- und Effektwechsel während einer Bühnenperformance kümmert. Zusätzlich lassen sich Pattern und Samples damit triggern.

ANZEIGE

Darüber hinaus verfügt die Software über einen integrierten Mixer, mit dem sich der Sound

der gesamten Performance gestalten lässt. Mit der Software lassen sich zudem auch Mehrspuraufnahmen realisieren, die sich für weitere Bearbeitung und Postproduktion einfach exportieren lassen.

VST Live Pro erlaubt außerdem die Bearbeitung und Kontrolle von DMX-Tracks und somit

die Integration einer kompletten Bühnenlicht-Produktion. Ergänzend lassen sich bis zu

sechs Video-Tracks einbetten, die ebenfalls genau wie die eingesetzte Beleuchtung in Synchronisation zum Song ablaufen.

VST Live Pro unterstützt auch die VST Live App. In einem gemeinsamen WLAN ist es

daher allen performenden Musikern mit iOS-Gerät möglich, Texte, Akkordsymbole, Notizen,

einen Click-Track oder ein visuelles Einzählen für jeden Song zu empfangen oder was es

sonst noch auf der Bühne braucht, um synchron zu sein.

Sobald eine Show in VST Live angelegt ist, wird sie in einer entsprechenden Datei

gespeichert. Dadurch ist es möglich alle essenziellen Elemente eines Live-Sets in einem

einzigen kleinen File zu transportieren, das sich auf einfache Weise auf einem USB-Stick

oder einem anderen portablen Speichermedium ablegen lässt.

VST Live Pro und VST Live Elements sind als Vollversionen über den Steinberg-OnlineShop erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung für VST Live Pro liegt bei 129,- Euro, während VST Live Elements bereits für 79,99 Euro zu haben ist.

Vom 15. Juni bis zum 13. Juli 2022 besteht die Möglichkeit beide Produkte zum

Einführungspreis von 99,99 Euro (VST Live Pro) bzw. 59,99 Euro (VST Live Elements) zu

erwerben. Ab dem 13. Juli 2022 wird es zudem ein spezielles Crossgrade-Angebot beim Kauf von VST Live Pro für bisherige Nutzer von MainStage oder Camelot 2.1 von 99,99 Euro geben.