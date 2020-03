Stepaudio stellt Pilot Wave vor, MIDI-Sequencer

Neuartiger MIDI-Controller von Step Audio!

Wer mit Empress, Line6, Meris und Konsorten arbeitet, weiß genau: Das Speichern von Presets und das Abrufen dieser „on the fly“ ist ein Problem, das es früher oder später zu lösen gilt. Das Pilot Wave ist ein MIDI-Sequencer mit einer Reihe besonderer Eigenschaften, die das Gerät als externe, flexible Steuereinheit vielfältig agierender Pedale sehr attraktiv macht. Wie genau? Lässt sich unter anderem hier nachvollziehen:

Das Step Audio Pilot Wave ist in der Lage, über MIDI Presets zu aktivieren und diese aktiv zu verändern, durch MIDI und eben aber auch Control-Change Befehle. So ist das Pilot Wave eben MIDI-Sequencer, Tap-Fußschalter, Expression-Pedal und Preset-Speicher in einem – durchaus attraktiv! Von Werk her ist das Pilot Wave auch mit 16 Presets ausgestattet – 16 MIDI- und CC-Konfigurationen, die für jedweden großen Pedal-Namen zum Einsatz kommen können. Ob man jetzt mithilfe von MIDI-Clock Sequenzen anpassen möchte, bestimmte Parameter auf Fußdruck auf- oder abrampen möchte – alles möglich. Was heißt konkret Sequenzen in diesem Fall? Nun, jeder Step ist quasi eine eigene Knob-Konfiguration, durch die man sich durchschalten kann – einzeln oder eben in Sequenz. So lassen sich unzählige Sounds eng beisammen speichern, als Sequenz durchfeuern und per Tap-Tempo den Begebenheiten anpassen. Momentary Modes – das momentane Abrufen von Presets – ist ebenfalls möglich. Nicht ganz billig das Ganze – dürfte sich auf ca. 200,- Euro belaufen, aber enorm praktikabel und eine willkommene Alternative bzw. Weiterentwicklung der Disaster Area Produkten. Wie das in der Praxis für den Meris Enzo aussieht, könnt ihr hier nachvollziehen: