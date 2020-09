Technics SL-1210MK7R – Red Bull BC One Edition

Limited Edition im Red Bull Design ab Oktober erhältlich

Seit Juli dieses Jahres gibt es eine Kooperation/Partnerschaft zwischen Red Bull und Technics hinsichtlich des weltweit größten Breakdance Wettbewerbs, dem Red Bull BC One.

Das erste Resultat daraus ist ein DJ-Plattenspieler als limitiertes Sondermodell auf Basis des Technics SL-1210MK7: der Technics SL-1210MK7R – Red Bull BC One Limited Edition.*

Aufgebaut ist der SL-1210MK7R natürlich auf dem SL-1210MK7, die inneren Werte, die technischen Daten, Haptik und Qualität sind also gleich. Ein Blick in unseren ausführlichen Testbericht sei an dieser Stelle empfohlen.

Definiert wird das Sondermodell somit nur durch das veränderte Design. So wird das Modell zwar überwiegend schwarz bleiben, wie das „Original“, entsprechend der Farben von Red Bull jedoch gibt es farbliche Aspekte. So wird der Tonarm gold sein anstatt schwarz. Zudem wird ein Headshell in Red Bull-Rot mitgeliefert. Ein Pech für alle, die den Plattenspieler mit einem Ortofon System nutzen wollen, denn schwupps, schon hat sich die Red Bull CI hinsichtlich der Farben erledigt. Vielleicht hätte man da ja auch ein anderes Bauteil einfärben können, Plattenteller zum Beispiel.

Der Lieferumfang wird zudem auch erweitert. Zwei Control Vinyl Sticker im Red Bull BC One werden mitgeliefert, zudem ein Technics X Red Bull BC One Aufkleber.

Zudem, man kann es auf den Fotos schon erkennen, kommt der Technics SL-1210MK7R mit einer speziellen Slipmat, speziell hinsichtlich des Drucks.

Die Sonderedition wird ab Oktober 2020 auf dem Markt sein. Spannend ist, dass es keine Angabe zur der Stückzahl gibt, auf die diese Serie limitiert sein wird. Die UVP des Herstellers liegt liegt bei 973,82 inkl. 16 % MwSt.

*Wohlgemerkt, nur die europäische Version heißt „1210MK7R“, die internationale Version heißt 1200MK7R.

Ein paar Key-Features des Technics SL-1210MK7R: