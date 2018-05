Special: Alles rund um den Technics SL-1210GR

Kann er wirklich den Technics 1210MKII ablösen?

Das hätte sicherlich keiner gedacht, dass ein DJ-Plattenspieler aus dem legendären Hause Technics so sehr polarisieren würde wie der Technics 1210GR, korrekterweise Technics SL-1210GR. Mit dem Know-how im Hause, das gebündelte Wissen zu den bisherigen 1200er- und 1210er-Modellen, einen 1210MKII oder, zum Ende hin einem M3D oder MK5, hätte das neue Modell bei anständiger Preisgestaltung doch eigentlich ein Safe-Shot werden müssen.

So einfach wurde es dann doch nicht, aber das liegt nicht am Produkt, sondern an der Geschichte.

Was war da nur los, als im Jahr 2010 bekannt wurde, dass Technics, heute zu Panasonic gehörend, die Produktion der 1210er einstellen wird. Nach 38 Jahren. Kein Gerät im Bereich Unterhaltungselektronik wurde so lange produziert wie der Technics SL-1210MKII. 38 Jahre, in denen der 1210er bewiesen hat, was vermutlich kein Gerät bisher geschafft hat, nämlich dass der DJ-Plattenspieler das absolute Arbeitstier ist, massiv und durabel gebaut, wie ein Brett auf dem DJ-Pult, auch wenn drum herum alles vibriert und weht. 38 Jahre lang hatte der DJ-Plattenspieler schlechthin Zeit, um sich unsterblich zu machen, um zur Legende zu werden, für viele zum besten DJ-Plattenspieler, de je gebaut wurde und der je gebaut werden wird. Image ist nicht alles, aber viel. Das Image, was der 1210MKII besitzt, daran wird so schnell kein Produkt anknüpfen können.

Kein Wunder also, dass es massive Proteste gab, als die Einstellung der Produktion bekannt wurde. So groß wie die Proteste waren, so groß war aber auch die Begeisterung, als es Ende 2016 hieß: Technics produziert wieder Modelle der Reihe. Ich möchte jetzt gar nicht auf die Details eingehen, die kann man hier (NEWS) und hier, Warum der neue Technics so teuer ist?, nachlesen.

Resultat der ganzen Aufregung aber war folgendes: Es wird einen Technics SL-1200GAE (limitiert) und einen Technics SL-1200G geben. Kostenpunkt angekündigt rund 4000 US-Dollar, heute rund 3500,- Euro, vertrieben wird das Modell nur über den Hi-Fi-Handel, denn genau dafür ist das Modell auch bestimmt. Ein Schlag ins Gesicht aller freudig wartenden DJs. Es wurde nicht besser, als von Seiten des Creative Directors Technics Aussagen fielen, die klar machten, dass DJs nicht die Käuferklasse darstellen werden und auch nicht sollen. Es schien, als hätte Technics den Bitch-Move gemacht und würde nun den Ruhm eines Gerätes, für welchen alleinig DJs gesorgt haben, nutzen, um das Produkt auf den sicher lukrativeren Hi-Fi-Markt zu bringen.

Wer sich aber ein wenig mit der Geschichte des Technics SL-1210 beschäftigt hat, wird sich erinnern, dass ursprünglich das erste Modell damals auch kein DJ-Plattenspieler war, kein 1210er. Es war ein SL-1200 und, um das noch einmal kurz klarzustellen, es gibt da keine technischen Unterschiede. Ein Technics SL-1200MKII ist silber, ein Technics SL-1210MKII ist schwarz. Das ist alles.

Zurück zum Thema, das erste Modell. Angefangen hat alles mit einem Technics SL-1200 – einem Hi-Fi-Plattenspieler mit Direktantrieb, nicht schwarz, kein Pitch-Fader und eigentlich für den Consumer-Markt bestimmt. Aufgrund des kraftvollen Motors und des nahezu direkten Starts wurde das Modell allerdings gern von DJs und im Radio-Bereich genutzt. Die Weiterentwicklung dann wurde stabiler und massiver und bekam einen Pitch-Fader. Das war der MKII. So kurz, so grob zeigt sich doch eine Linie. Erst Hi-Fi, dann DJ, erst silber, dann schwarz.

Würde es auch jetzt wieder so kommen? Ich hatte es schon vermutet, vielleicht auch nur gehofft, aber Anfang 2017 kam nach allem Trouble der große Paukenschlag. Der Technics SL-1210GR wurde angekündigt. Schwarz wie der Name schon sagt und deutlich günstiger als die Hi-Fi-Modelle.

Sicher bin ich mir, dass das von vorneherein so geplant war, sicher bin ich mir aber auch, dass man den Protest und den Ärger der Ankündigung der ersten Hi-Fi-Modelle unterschätzt hat. Das zieht immer noch nach, sicherlich auch, weil der Technics SL-1210GR auf dem DJ-Markt noch nicht präsent ist – wie auch, wird er schließlich nicht über die Kanäle des DJ-Handels vertrieben.

So weit zur Historie und den Gedanken dahinter. Das alles kann man überall nachlesen, auch bei uns, das hier alles erneut zu nennen, würde den Rahmen vollends sprengen.

Zeit, einen Blick auf das Gerät zu werfen, was bereits für so viele Schlagzeilen gesorgt hat.

Die große Frage wird ja sein: Kann der Technics 1210GR einen Technics 1210MKII, MK5, M3D, M5G oder MK6 (hat ja kaum einer in Europa) ablösen? Lohnt sich der Wechsel für den DJ für die Nutzung zu Hause? Lohnt sich vielleicht der Umstieg für Clubs? Eines muss man ja klar festhalten: Die größeren und kraftvolleren Soundsysteme stellen heute auch regelmäßig den eigentlich so latent-gelangweilt abliefernden Technics SL-1210MKI vor große Aufgaben. Früher alleinig auf dem DJ-Pult, darf es heute gern einem Luke-Absorber, Isonoe-Absorber-Füße, Schaumstoff, Betonplatte und Squash- oder halbe Tennis-Bälle. Die Liste ist lang, ihr wisst eh Bescheid.

Um eines noch anzumerken: Im Test haben wir einen Technics SL-1210GR. Es gibt aber auch einen Technics SL-1200GR. Das ist, wie früher auch schon, ein technisch gleiches Modell, nur silber statt schwarz. Diesen 1200GR gibt es zum gleichen Preis wie den 1210GR.