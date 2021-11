Teia Synthesizers VastWave, Eurorack-Complex VCO

Komplexes Waveshaping

Teia Synthesizers VastWave ist ein analoger „Complex Oscillator“ mit vielseitigen Waveshaping-Funktionen, die ein harmonisches Spektrum jenseits der normalen subtraktiven Synthese ermöglichen. Der Entwickler Ruben Costa hatte zuvor unter anderem für ADDAC Systems gearbeitet und verwirklicht nun eigene Projekte.

VastWave ist kein Complex Oscillator im engeren Sinn der Buchla’schen West Coast-Philosophie, sondern vielmehr ein VCO mit Waveshaper, regelbaren Odd/Even Harmonics und linearem FM-Eingang. Der Oszillator arbeitet mit einem Triangle-Core. Es gibt fünf Ausgänge für Triangle, Saw, Ramp, Pulse (PWM) und Sine. Dazu kommen Final und Final Pls. Saw kann über Jumpoer auf der Platine wahlweise invertiert oder zu Double Saw gewandelt werden

Der Waveshaper kann mehrfach geschaltet werden. Die spannungsteuerbaren und jeweils mit einem Abschwächer ausgerüsteten Parameter Symmetrie, Order und Timbre formen das Complex-Signal. Wenn der CV-Eingang von nicht gepatcht ist, liegt hier ein internes Sinussignal zur Modulation an. Dazu kommt ein linearer FM-Eingang, dessen Amplitude mit einem eigenen VCA geregelt bzw. moduliert werden kann. Weiterhin sind ein Sync-Eingang und eine integrierte, lineare Glide-Funktion vorhanden.

Das 16 TE breite Eurorack-Modul kann auch in den LFO-Betrieb geschaltet werden. Die Schaltung ist Temperatur-stabilisiert und stimmstabil.

Teia Synthesizers VastWave wird über den Reverb-Shop des Herstellers vertrieben und kostet 360,- Euro zzgl. Versand.