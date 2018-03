Test: Ableton Live 10 Suite, Digital Audio Workstation Teil 2

Live is Ableton Live 10

Im zweiten Teil des Tests von Ableton Live 10 möchte ich die neuen FX Drum Bus, Pedals, Echo und das neue Instrument Wavetable genauer unter die Lupe nehmen. Auch die Neuerungen von Max-for-Live kommen zur Sprache.

Wie im ersten Teil des Ableton Live 10 Tests bereits beschrieben, ist für eine abschließende Bewertung des Live 10 Upgrades die Betrachtung der oben genannten Sachen nötig.

Die angenehme Tabellenkalkulation – Ableton Wavetable

Wavetable heißt der neue Synthesizer, exklusiv für Ableton Live 10, der eben genau das ist – ein Wavetable-Synth. Wie bei Ableton-Instrumenten üblich, wurde hier ein Kompromiss zwischen Funktionsumfang und intuitiver Bedienbarkeit eingegangen.

Herz des Wavetables sind die beiden Wavetable-Oszillatoren. Es stehen 11 Kategorien zur Verfügung, die insgesamt 194 verschiedene Wavetables enthalten. Ein Frage, die sich sofort stellt: Kann man eigene Wavetables importieren? Die Antwort darauf: Leider nein und es scheint auch nicht geplant zu sein, diese Funktion einzuführen. Das dürfte für viele Anwender bereits ein Manko sein.

Jede Wavetable besitzt anscheinend 101 Teilschwingungsformen. Anscheinend deshalb, da der Morph Regler von 0% bis 100% geht und es keine Zwischeneinstellungen gibt und eine manuelle Durchfahrt sich genauso anhört wie eine Durchfahrt über den LFO. Weitere Ausführungen dazu konnte ich leider nicht finden.

Twin Peaks

Der Signalpfad wird mit einer Filterkombination weitergeführt, die zwei identische Filter enthält. Jedes Filter besitzt Hoch-, Tief-, Bandpass und Bandsperre, dazu gesellt sich ein Morphfilter, das sich nahtlos in alle genannten Filter verwandeln kann und dafür einen eigenen Parameter besitzt. Alle Filtertypen gibt es mit 24 dB und einer 12 dB Flankensteilheit und alle sind resonanzfähig.

Als Kirsche auf dem Kuchen gibt es dann noch verschiedene Filtersimulationen, die an klassische Analogfilter erinnern sollen. So steht der Filteralgorithmus MS2 ganz offensichtlich für ein MS20 Filter. Durch die Kombination der beiden Filter kann man schon recht komplexe Frequenzverläufe erreichen und dieses Filter würde ich gerne auch als Standalone-Effekt haben.

Sattes Pfund

Am Ende des Audio-Signalpfades steht dann die Unison-Sektion und die Auswahl der Polyphonie. Wie bereits von Ableton geäußert, braucht Ableton Wavetable nicht unerhebliche CPU-Ressourcen. Das ist dann auch an der maximalen Polyphonie von 8 Stimmen offensichtlich ersichtlich. Zwar sollte das für die meisten Anwendungen reichen, ältere Rechner können diese maximale Stimmenanzahl aber nur noch sinnvoll einsetzen, wenn man mit Freeze-Tracks arbeitet. Auf einem 2009 MacMini Core2Duo 2,53 GHz mit 8 GB RAM verbraucht ein Wavetable-Patch mit 10 Modulationen bei acht gleichzeitig aktiven Stimmen dann man eben auch 50% der gesamten Rechenleistung – satt.

Alles dreht sich

Bewegung bringen die Modulatoren ins Spiel. Es gibt zwei LFOs in den üblichen Geschmacksrichtungen Sinus, Dreieck, Sägezahn, Rechteck und Random. Ein Shape-Parameter erlaubt dabei eine Verformung von dezent bis krass und auch an eine Verzögerung bis zum Erreichen der vollen Amplitude wurde gedacht.

Die beiden Hüllkurven sind vom ADSR-Typ mit der zusätzlichen Option, die Attack-, Decay- und Release-Phasen zu verformen. Über eine Loop-Funktion werden dann aus den Hüllkurven weitere LFOs, die dann zu VLFOs werden können. Diese Very Low Frequency Oszillators können dann bis zu einer Minute für einen Durchgang benötigen. Das ist gut für sich sehr langsam entwickelnde Flächen.

Alle Modulationsfäden laufen in den beiden Matritzen zusammen. Eine Matrix ist für die interne Modulation zuständig, die andere weist den MIDI-Nachrichten Note, Velocity, Pitchbend, Aftertouch und Modulationsrad Funktionen in der Synthese-Engine zu. Alle Modulationstiefen reichen von -100 bis +100, wobei der Bereich +/-10 noch mal etwas gröber eingeteilt ist und es in dem Bereich nur noch 14 Unterteilungen gibt.

Um alle Zuweisungen gleichzeitig zu verändern, gibt es einen Global-Amount Parameter, der alle Modulationen beeinflusst. Der Parameter Global-Time verändert die zeitbasierten Modulationsquellen, also die Hüllkurven und die LFOs. Ist einer von diesen die Quelle, so wird eben dieser nicht zeitlich beeinflusst, um Chaos zu vermeiden. So lassen sich insgesamt noch längere und komplexere Modulationsverläufe erreichen.

Bis auf ganz wenige Ausnahmen (Zuschaltung des Suboszillators und des Unison-Effektes sowie die Auswahl der Unison-Stimmenanzahl und der generellen Polyphonie) lassen sich alle Parameter des Ableton Wavetables modulieren. Wenn auch zunächst nur einige Basismodulationen angezeigt werden, erweitern sich die Matritzen bei Bedarf von alleine.