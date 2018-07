Test: Antelope Audio Discrete 4, Audiointerface

Wandlungen mit Extra-Sound

Die Firma Antelope Audio, bekannt u.a. durch ihre Goliath- und Orion-Interfaces, hat mit ihren beiden Discrete-Geräten Antelope Audio Discrete 4 und Antelope Audio Discrete 8 zwei Audiointerfaces auf dem Markt, die durch eine Besonderheit herausstechen. Beide haben nämlich FPGA-Chips an Bord, mit denen man einfach gesagt Plug-ins in diese Chips programmieren kann. Field Programmable Gate Arrays gibt es schon lange, nur hier wurden sie konsequent dazu genutzt, digitale Emulationen von vielen bekannten Studioklassikern direkt auf dem Interface berechnen zu lassen. Der Vorteil liegt klar auf der Hand: Erstens sind die FPGAs durch Updates rekonfigurier- und damit erweiterbar und zweitens belasten die Plug-ins die Host-Hardware nicht. Wie hat Antelope Audio das nun beim Discrete 4 umgesetzt?

Das Pferd von hinten aufzäumen

Aus verschiedenen Gründen möchte ich den sonst obligatorischen Absatz über die Installation nach hinten verschieben und gleich mit der Hardware des Antelope Discrete 4 beginnen. Das Antelope Audio Discrete 4 ist ein Gerät mit einer Höhe von 1 HE. Schnell ist ersichtlich, dass das Produkt als Desktop-Interface ausgelegt ist, dies belegen auch die vier großen Gummifüße auf der Unterseite. Da die Breite aber etwas mehr als eine halbe Rack-Breite beträgt, würde man in einer Rack-Wanne (Rack-Winkel gibt es nicht) nur eines dieser Interfaces unterbringen.

Während die Frontplatte aus gebürsteten Aluminium besteht, begnügt sich das restliche Gehäuse mit gebogenem schwarzem Blech. Alle Anschlüsse sitzen äußerst fest im Gehäuse, so dass es auch nach Hunderten Steckvorgängen keine merklichen Auswirkungen auf die Stabilität geben sollte.

Insgesamt stehen folgende Ein- und Ausgänge zur Verfügung. Vier analoge Eingänge als XLR-Klinke-Kombi, zwei davon auf der Frontseite: vier symmetrische Line-Ausgänge und zwei symmetrische Monitorausgänge. Auf der Frontseite befinden sich ebenfalls die vier (!) Kopfhörerausgänge, die ausreichend Dampf haben. An digitalen Schnittstellen bietet der Antelope Discrete 4 S/PDIF In/Out, ADAT In/Out und zur Synchronisation Wordclock In/Out. Im Gerät werkelt die vierte Generation der von Antelope Audio bekannten „Acoustically Focussed Clock“. Zur Anbindung an den Rechner gibt es einen Thunderbolt-Anschluss und einen USB-A-Anschluss. Somit ist das Gerät auch an Rechnern einsetzbar, die nicht mit einer Thunderbolt-Schnittstelle „gesegnet“ sind.­

Freie Sicht auf das Antelope Audio Discrete 4 dank OLED

Auffälligstes Merkmal des Antelope Audio Discrete 4 ist das quadratische OLED-Display mit ca. 4 cm Bilddiagonale, das zwei Farben darstellt und eine Auflösung von 128 x 128 Pixeln hat. Über die Buttons kann man verschiedene Parameter sofort am Gerät über einen satt rasternden Encoder verstellen: die Gain-Einstellungen für die vier Mic-Preamps und die Lautstärkeeinstellungen für die vier Kopfhörerausgänge sowie den Monitor- und den Line-Ausgang. Die einzelnen Sektionen erreicht man durch mehrmaliges Drücken des entsprechenden Tasters. Eine Pegelkontrolle erleichtert dabei die Gain-Einstellung der Preamps. Der mittlere Button schaltet durch verschiedene Übersichten: den Eingangspegeln aller Preamps, den Gain-Einstellungen und Modi der Preamps (Hi-Z, Mic und Line) und einer Übersicht über die Clock-Synchronisation. Leider können die Modi der Preamps am Gerät selber verstellt werden.

Gute Werte in der A-Note beim Antelope Audio Discrete 4

Obwohl ich weiß, dass die Messwerte mit dem Programm RMAA (Right Mark Audio Analyzer) mit Vorsicht zu genießen sind, habe ich nun mit der Zeit schon einige Geräte auf dem Tisch gehabt und damit jedenfalls eine relativ gesehene Vergleichsmöglichkeit. Das Antelope Discrete 4 reiht sich rein von den Werten zwischen einem Motu Audio Express und einer Focusrite Saffire Pro 40 ein. Dabei hat es etwas bessere Werte als das Motu beim Rauschabstand (-106,5 dBA) und Dynamikumfang (106,4 dBa), fällt dabei aber etwas bei THD (0,014%) und deutlich bei THD+Noise (-74,9 dBA) ab. Der letztere Wert ist auf der Website von Antelope übrigens mit -112 dB(A?) angegeben. Obwohl ich den Test mehrere Male ausgeführt habe, blieb der Wert in diesem bescheidenen Bereich. Allerdings möchte ich einen Fehler in der Testaufstellung nicht vollkommen ausschließen und gebe zu bedenken, dass RMAA eine Mittelung der Werte über alle Frequenzen angibt und nicht nur bei den standardmäßig verwendeten 1 kHz. Zum Vergleich: Das Motu erreicht hier Messwerte von 0,0008% und -93,9 dBA. Die Ausgänge des Antelope Discrete 4 sind übrigens gleichspannungsgekoppelt, was erstens eine bessere Impulsswiedergabe im Bassbereich verspricht und zweitens mit den CV-Steuerungs-Plug-ins Slient Way von Expert Sleepers direkt kompatibel ist.

Aber alle Messwerte der Welt sagen nichts über den subjektiv empfundenen Klang eines Gerätes aus. Diesen kann man nur als ausgewogen und transparent mit einer guten räumlichen Auflösung beschreiben. Es klingt definitiv ein bis anderthalb Klassen besser als ein Focusrite Pro40 und ich würde es en par mit Motu- und RME-Interfaces sehen. Dafür sind unter anderem die vier diskreten Mic-Preamps (daher das Discrete in Antelope Discrete 4).

Das Studio im Rechner

Schaltzentrale des Antelope Audio Discrete 4 ist das Control Panel, das sowohl für alle Routing-Angelegenheiten als auch die Integration der FPGA-FX zuständig ist. Die sehr gute Auflösung der Darstellung hat aber ihren Preis. Erstens nimmt es mit 1350×740 Pixeln einen relativen großen Platz ein, was aber bei den heutigen Displays wohl keine große Rolle mehr spielen sollte. Und zweitens nimmt die HD-Darstellung immerhin ca. 700 MB Speicher in Beschlag. Auch hier kann man argumentieren, dass bei aktuellen Rechnern wohl 8 GB das Minimum sind und es deshalb weniger ins Gewicht fällt.

Das Control-Center kann man in einer 8-Spur- und einer 16-Spur-Darstellung benutzen. Letztere bietet sich an, wenn man z.B. alle acht ADAT-Kanaäle nutzt. Da die Gesamtfläche nicht mitwächst, muss man dann allerdings auf Details wie der Angabe der aktiven FPGA-FX verzichten.

Überhaupt scheint das Antelope Audio Discrete 4 dafür konzipiert zu sein, sich in einem größeren Gefüge einzupassen. Denn vier separate Kopfhörerausgänge bei lediglich vier analogen Eingängen erscheint für sich genommen doch recht üppig. Außerdem hat man eine Übersicht über alle ein- und ausgehenden Pegel.

Wie sich das gehört, kann man alle Einstellungen, das Routing und die FPGA-FX betreffend, in Presets abspeichern. Das Interface hat dabei die Einschränkung, dass immer nur die ersten vier bzw. zwei (s.u.) Kanäle mit einer FPGA-FX-Kette belegt werden können. Da man dort eben nicht nur die Preamps wählen kann, sondern etwa auch Return-Spuren von der DAW, ist es möglich, die Hardware-Power der FPGA-FX auch für das Mischen zu verwenden.

Das Control-Panel ist ein mächtiges Werkzeug, das ein wenig Einarbeitung bedarf, bevor man sein volles Potential nutzen kann. Es ermöglich jede denkbare Konfiguration für das Recording und Tracking. Besonders gut hat mir die Oszillatorfunktion gefallen, mit der man Routing-Problemen auf den Zahn fühlen kann.