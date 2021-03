Test: Artiphon ORBA, Palmtop Synth & MIDI-Controller

Eine Pranke voll Sound

Artiphon ORBA kommt aus den Tiefen des Kickstarter-Universums in unsere Handflächen geflogen. Das tatsächlich handflächengroße UFO-ähnliche Gerät mit eingebautem Lautsprecher verspricht, ganze Songs bauen und sie dank Bewegungssensoren mit vielen Nuancen spicken zu können. Da das Gerät den Sprung in bekannte und weniger bekannte Online-Vertriebe geschafft hat, ist es allemal einen Blick wert.

Was ist eigentlich Artiphon ORBA?

Nun, Artiphon ORBA erfüllt im Prinzip zwei Funktionen. Zum einen beherbergt es vier Engines, als da wären Drums (9 Sounds), Bass, Chord und Lead. In der App (Desktop/Mobil) können auch für jede Engine neun weitere Sounds ausgewählt werden – eine Möglichkeit, eigene Sounds zu kreieren, gibt es derzeit nicht. Darüber hinaus gibt es noch einen kleinen Sequencer, in den man seine Einfälle einspielen kann. Dieser läuft im Overdub-Modus und man kann die jeweils letzte Aufnahme wieder rückgängig machen.

Zum anderen ist Artiphon ORBA ein MIDI-Controller, der über das mitgelieferte USB-C-Kabel an macOS, iOS und Windows angeschlossen werden kann. Außerdem verfügt Artiphon ORBA über Bluetooth-MIDI, das mit macOS, iOS und Android genutzt werden kann. Nach Angaben des Herstellers funktioniert das leider nicht mit Windows. Ein kleine Recherche ergab, dass WIN10 sehr wohl standardmäßig über Bluetooth-MIDI verfügt; ein wenig tiefer gegraben ergaben sich aber allerhand Probleme mit der tatsächlichen Benutzung dieses Features auf Windows.

Synthesizer und mehr, der Artiphon ORBA

Die MIDI-Informationen werden aber nicht nur von den 8 Velocity-fähigen Pads ausgegeben, sondern vor allem mit verschiedenen Gesten gesteuert, die über Bewegungs- und Neigungssensoren im Inneren des Gerätes abgefragt werden. Das macht Artiphon ORBA natürlich interessant für eine knackige Live-Performance. Die MIDI-Events der Gesten sind fest vorgeben und lassen sich also nicht anpassen. Das gilt auch für die Noten, die von den Pads erzeugt werden – schon ein wenig enttäuschend. Die betreffenden Note, CC, Pitchbend und Channel-Aftertouch-Zuordnungen sind dem Handbuch zu entnehmen, das es leider nur online gibt; allerdings ist es so gestaltet, dass man ein recht vernünftiges PDF daraus erzeugen kann. Artiphon ORBA versteht acht Gesten bzw. neun, wenn man die Noteneingabe über die Pads mit einbezieht.

Die Artiphon ORBA App(s)

Dreh- und Angelpunkt ist die ORBA-App, die es für alle gängigen Desktop- und Mobil-Plattformen gibt. Die Installation geht problemlos vonstatten und die App im typisch aktuellen Stil ermöglicht auch das Installieren von Firmware-Updates und das Vornehmen von Systemeinstellungen. Hier kann man aufgenommene Loops archivieren und die Sounds der einzelnen Engines austauschen. Das geht übrigens per Engine (Drums, Bass, Chord und Lead), so dass man sich sein ganz eigenes Set zusammenstellen kann. Neben den Standard-Sounds gibt es noch acht weitere Varianten: Ambeeant, Bedroom, Boomy Booms, Cartridge, Eyes Closed, Grapefruit, Ohm, Minimax und Orba+Chill. Die Titel beschrieben schon ganz gut, was man zu erwarten hat.

Wenn das Gerät gleichzeitig über USB und ein Audiokabel an den Rechner angeschlossen war, konnte man ein starkes Brummen hören. Dieses verschwand erst, als eines der beiden Kabel gezogen wurde – so was kann natürlich immer auch am Studio-Setup liegen, jedoch hatte ich diese Erfahrung bis jetzt mit keinem Gerät gemacht, das gleichzeitig über USB und Audio mit dem Rechner verbunden war.

Vorbildliche Ableton Live Integration

Auf der Website von Artiphon ORBA kann man ebenfalls ein Max4Live-Patch herunterladen, das einem die Einbindung in ein Live-Set wesentlich vereinfacht. Es zeigt die möglichen Gesten und wie durch sie ein Parameter angesteuert wird.

Diesen kann man dann einfach mit der bekannten Map-Funktion einem beliebigen Ziel zuweisen. Zwei der Gesten geben auch eine Note aus (Bump: D#1 und Shake: A4), die man eigentlich frei wählen kann, das funktionierte bei mir jedoch nicht. Natürlich können auch die Noten, die auf den Pads gespielt werden, als MIDI aufgenommen werden. Außerdem stehen vier MIDI-Ports, je einer für eine Engine des Artiphon ORBA, zur Verfügung. Über diese kann man das Gerät auch vom Computer aus steuern. Wobei es dann möglich ist, auch andere Noten als die vorgegebenen zu spielen.

Der Synth-Sound des ORBA

Auf der positiven Seite kann man sagen, dass der eingebaute Lautsprecher die Sounds der Engines ganz gut portiert. Auf der negativen Seite muss man leider sagen, dass die Sounds, über ein Audiointerface aufgenommen und auf Studioboxen abgehört, kaum an Qualität gewinnen. Das klingt für mich alles etwas flach. Mehr Leben kann man durch die verschiedenen Gesten hereinbringen, auf die die meisten Sounds reagieren.

Die einzige Möglichkeit, die Sounds aus dem Artiphon ORBA aufzunehmen, ist über die Mini-Stereoklinke auf der Seite. Es ist sofort ersichtlich, dass es hier zu Problemen kommen muss mit den Gesten, die man ja am besten in der freien Luft anwenden kann. Gleiches gilt auch für die USB-MIDI-Verkabelung. Besser, man benutzt Bluetooth dafür.

Nach dem Starten der Aufnahme gibt es einen Klick, der solange läuft, bis man den ersten Loop aufgenommen hat. Da das Gerät aber wohl eine recht hohe Auflösung und keine Quantisierung hat, ist es aufgrund der ungewohnten Eingabeweise schwer, ein gutes Timing zu erhalten. Ich konnte auch nach mehreren Versuchen keinen zufriedenstellenden Drumbeat aufnehmen – muss wohl an meinem Rhythmusgefühl liegen …

MIDI-Steuerung über Gesten

Obwohl ich an sich ein Befürworter aller möglichen ausgefallenen Controller bin, macht es mir der Artiphon ORBA hier schwer. Gerade in dem Max4Live-Patch, bei denen man die Werte aller 7 Gesten im Überblick hat, fällt auf, dass die meisten Gesten sich stark gegenseitig beeinflussen. Radiate, Press und Vibrato werden z. B. immer gemeinsam angesprochen – es gibt einfach keine Möglichkeit, diese einzeln zu nutzen. Gleiches gilt für Tilt, Spin und Move. Setzt man nur eine Geste ein, so fand ich Tilt und Shake am ergiebigsten; die anderen reagierten für meine Begriffe immer etwas seltsam und man musste schon teils komische Verrenkungen machen, um diese auszulösen.