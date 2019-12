Test: Cableguys ShaperBox 2, Plugin Bundle

6 Effekte in einer Box

Die Hamburger Software-Effektschmiede Cableguys präsentiert mit ShaperBox 2 den Nachfolger des beliebten Bundles. Mit enthalten sind sechs Effekte, die auf unterschiedlichste Art und Weise dabei helfen, Musikproduktionen aufzuwerten. Dabei haben alle Effekte eines gemeinsam: eine intuitive Bedienung. Herzstück aller Effekte ist das Einzeichnen von Hüllkurven, mit denen man die verschiedenen Parameter triggert. Das geht superflott von der Hand und ist sicherlich einer der Gründe, warum namhafte Produzenten wie David Guetta, Showtek, Ferry Corsten und Rik Simpson auf die Cableguys Effekte schwören.

Shaperbox 2: Mehr als die Summe seiner Teile

Natürlich sind alle Effekte der Cableguys ShaperBox 2 auch als individuelle Plugins erhältlich, allerdings besteht der Reiz des Bundles darin, dass sich in der ShaperBox alle Effekte miteinander kombinieren lassen. Einen Eindruck, was damit kreativ möglich ist, bieten die über 1.800 Presets, die ständig von der Community erweitert werden und die man über einen „Sync“-Button aktualisieren kann. Diese kann man nach Kategorien/Packs filtern oder auch nach den darin enthaltenen sechs Effekten. Selbstverständlich kann man hier auch seine Favoriten markieren und eigene Presets speichern.

Hier ein kleiner Auszug aus den mitgelieferten Presets, die Gebrauch von multiplen Effekten machen:

Cableguys TimeShaper 2

Wie der Name verrät, lässt sich mit dem TimeShaper Einfluss auf die zeitlichen Komponenten eines Tracks nehmen. Damit lassen sich im Handumdrehen Stutter-, Scratch-, Tape-, Pitch- und Reverse-Effekte erzielen, fast so als würde man mit Vinyls rumhantieren. TimeShaper 2 funktioniert auf Wunsch auch im Multiband-Mode, mit dem man bis zu drei unterschiedliche Bänder (Low, Mid und High) getrennt voneinander manipulieren kann.

Und so funktioniert’s: Mit diversen Werkzeugen kann man nach Belieben Hüllkurven einzeichnen, es stehen aber auch vorauswählbare Patterns zur Verfügung, die in verschiedene Effekt-Kategorien unterteilt sind:

Stutter 1

Stutter 2

Scratch

Tape

Pitch

Reverse

Pattern 1

Pattern 2

Fine

Während es ein bisschen Eingewöhnungszeit braucht zu verstehen, was welche Position auf der X/Y-Achse genau auslöst, helfen die vorgefertigten Patterns dabei, schnell zu den gewünschten Resultaten zu gelangen.

Erfreulich ist zudem, dass sich einzelne Patterns im Bereich „MIDI Switch“ einzelnen MIDI-Noten zuweisen lassen. So kann man die ShaperBox 2 auch zum Beispiel für Live-Performances einsetzen.

Neu gegenüber dem Vorgänger ist der Fine Mode, mit dem man Zeitmanipulationen auf einer noch detailreicheren Ebene vornehmen kann. Wie in allen ShaperBox 2 Effekten kann man auch bei TimeShaper 2 die Länge der LFOs einstellen und hat mit dem MIX-Regler die Möglichkeit, den Dry/Wet-Anteil einzustellen, wodurch sich gerade mit dem TimeShaper 2 nette Chorus-Effekte erstellen lassen.

Cableguys FilterShaper Core 2

Beim FilterShaper Core 2 dreht sich alles um Filtermodulationen. Insgesamt stehen 28 unterschiedliche Filtertypen zur Verfügung:

6 dB Clean LP, HP

12 dB Clean LP, HP, BP, Notch, Peak

14 dB Clean LP, HP, BP, Notch, Peak

12 dB Sallen-Key Warm LP, HP, BP, Notch

24 dB Sallen-Key Warm LP, HP, BP, Notch

Notch Phaser 2-, 4-, 6-, 8-Notch-Phaser

Peak Phaser 2-, 4-, 6-, 8-Peak-Phaser

Die Bedienung gleicht dem Time Shaper 2 und auch hier besteht nun seit dem Update gegenüber dem Vorgänger die Möglichkeit, Filter bis zu drei Bändern (Low, Mid, High) zuzuweisen. Übrigens lassen sich Cutoff und Resonance getrennt voneinander im Zeitverlauf manipulieren.

Cableguys PanShaper 3

Mit dem PanShaper 3 lassen sich Effekte im Stereo-Panorama realisieren. Hier zeichnet man einfach die Veränderung zwischen linkem und rechtem Kanal ein. In der Mittelstellung wird das Audiosignal gleichmäßig auf beiden Kanälen wiedergegeben. Zeigt die Hüllkurve nach oben, so verlagert sich das Stereopanorama nach links, zeichnet man die Kurve nach unten, dann verlagert sich an der Stelle das Audiosignal nach rechts. Die Intensität der Stereo-Balance lässt sich über den Pan Mode justieren. PanShaper 3 beinhaltet zudem einen Haas-Effekt, bei dem durch sehr kurze Delays psychoakustisch ein Stereoeindruck entsteht.

Für alle Neulinge und Interessierte gibt es übrigens auf der Website von Cableguys ein kleines Schmankerl: PanCake ist sozusagen die kleine Schwester von PanShaper 3 und steht kostenlos zum Download zur Verfügung. Im Vergleich zu PanShaper 3 handelt es sich bei PanCake um eine abgespeckte Version.

Cableguys VolumeShaper 6

Der VolumeShaper zählt vor allem für Freunde elektronischer Musik sicherlich zu den Highlights des ShaperBox 2 Bundles. Mithilfe von Hüllkurven kann man hier nämlich die Lautstärke einzelner Instrumente automatisieren. Dadurch lassen sich im Handumdrehen Sidechain/Ducking-Effekte realisieren. Nützlich ist zudem, dass alle Effekte des ShaperBox 2 Bundles auch MIDI-Trigger empfangen können. Im Fall von VolumeShaper 6 bedeutet das, dass man z. B. die Hüllkurve und den damit verbundenen Ducking-Effekt durch MIDI-Noten triggern kann, wodurch man auch komplexe Lautstärkeautomationen schnell realisieren kann. Neu in VolumeShaper 6 ist zudem ein Kompressor, der dem Ausgangssignal zusätzlichen Punch verleiht.

Cableguys WidthShaper 2

Ob Mono oder ultraweites Stereo, mit dem WidthShaper 2 lässt sich die komplette Bandbreite im Zeitverlauf automatisieren. Nützlich ist dies zum Beispiel für Übergänge von Versen zur Bridge oder in den Chorus und umgekehrt dazu, Stereo- in Monosignale zu verwandeln, was ja gerade bei Bässen sehr wichtig ist.

Cableguys CrushShaper

Neu in Version Shaperbox 2.1 hinzugekommen ist der sogenannte CrushShaper, der nicht nur für Bitcrushing, sondern auch für vintage Lo-Fi-Effekte und als Multiband-Enhancer genutzt werden kann. Die Multiband-Funktion ermöglicht dabei, nur ausgewählte Frequenzen durch den Effekt zu beeinflussen.

ShaperBox 2 vs. Cableguys Bundle

Neben der neuen ShaperBox 2 gibt es auch noch das Cableguys Bundle, das zusätzlich zur ShaperBox 2 mit vier weiteren Plugins aufwartet: