Test: Denon SC-5000 Prime, DJ-Media-Player

Denon hat ganz schön aufgetischt #2

Nachdem wir uns letzte Woche das Herzstück eines jeden Setups und ebenso das Herzstück der neuen Prime-Serie angeschaut haben, den Denon DJ X1800 Prime natürlich, schauen wir uns jetzt einmal an, mit welchen Geräten man den Mixer flankieren könnte. Die Denon DJ SC5000 wären da laut Denon DJ die perfekte Wahl und ehrlich gesagt, mehr noch als der Mixer sind das die beiden Geräte, mit denen der Angriff auf Pioneer DJ und die Vorherrschaft von Pioneer in Clubs stattfinden soll. #changeyourrider? Mit dem X1800 Prime Mixer gibt es bereits das Mittelstück und ein Testergebnis „sehr gut“. Auf die Player allerdings haben sicher noch weitaus mehr Leute gespannt gewartet.

Der Denon SC5000 Prime ist dabei ein reiner Media-Player. Das bedeutet heute eigentlich nur noch, dass es kein DJ-CD-Player ist, sondern „Medien“ abspielt. Klingt aktueller, bietet aber weniger. Also keine CDs mehr – aber ehrlich, die Acts im Club-Bereich, die noch mit CDs spielen, für die brauche ich nicht einmal eine Hand, um sie abzuzählen.

Man konzentriert sich also zu Recht auf USB-Speichermedien oder SD-Karten. Da passt es ganz gut, dass man mit der Engine Prime Software leichzeitig eine neue Version der Engine-Software auf den Markt gebracht hat, die als Musik-Management- und Analyse-Software für die Prime-Modelle dient, also aktuell für genau den SC5000 Player. Ein Bericht dazu folgt in Kürze.

Der SC5000 Prime-Player – ein erster Blick

Einen ersten Blick auf die Geräte konnte man ja bereits werfen – sei es in den Medien oder zum Beispiel auf der Musikmesse. Schaut man sich allerdings die Pressefotos des SC5000 an, bekommt man möglicherweise kurz einen Farbkollaps. Zum Glück präsentiert sich der Player zunächst recht unauffällig, im eingeschalteten Zustand gibt es erst eine kleine Light-Show, danach ist das Modell bunt, keine Frage, das ist zunächst Gewöhnungssache.

4 kg schwer und die Maße von 320 x 419 x 135 mm, damit hat man in etwa die Maße eines Pioneer CDJ-2000NXS2, bringt aber rund 2 kg weniger auf die Waage. Wie kommt das? Nun, das Weglassen eines CD-Laufwerks alleine wird nicht der Grund sein.

Dabei präsentiert sich der SC5000 eigentlich ganz handlich und stabil. Das an den Außenseiten flache Gehäuse aus Kunststoff (oder, wie Denon DJ sagt „widerstandsfähigem Plastik“ – ich weiß nicht, was besser klingt) lässt einen beherzten Griff zu. Die Oberfläche des Players besteht aus gebürstetem Aluminium, ebenso wie die Oberfläche des großen Jog-Wheels. Damit sammelt der SC5000 Prime direkt Pluspunkte für die Oberfläche.