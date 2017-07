Test: Fender, Mustang Floor, Effektgerät für E-Gitarre

Fender Mustang Goes Floor! Fenders erfolgreiche Mustang Baureihe hat Zuwachs bekommen, das Fender Mustang Floor sorgt ab sofort für den Fender-Sound in einem Multieffekt-Pedal. Ausgestattet mit der identischen Elektronik der Mustang-Amps und den nötigen Anschlüssen für einen flexiblen Betrieb, soll dieses Gerät dem Gitarristen ein Tool an die Hand geben, um für alle „soundtechnischen Eventualitäten“ gerüstet zu sein. Doch gerade der Markt in diesem Preissegment ist dicht gespickt mit Konkurrenten, allen voran natürlich von Firmen wie BOSS, Line6 oder DigiTech, die schon lange als Platzhirsche gelten und bestimmt nicht erfreut darüber sind, wenn ein neuer Konkurrent ihnen die Plätze streitig machen möchte – zumal unser Testgerät trotz des großen Namens einen ebenso günstigen Preis in die Waagschale wirft, auch hier macht fernöstliche Fertigung das möglich. Schauen und hören wir also mal auf den folgenden Seiten, ob auch das Mustang-Modell ohne Lautsprecher ähnlich überzeugen kann, wie die Amps aus der Baureihe mit dem ruhmreichen Namen.

Aufbau/Features

Das Fender Mustang Floor wurde aus Stahlblech gefertigt und besitzt die Maße von 52 x 22 x 8 cm bei einem Gewicht von rund 4 kg. Schon beim Auspacken und ersten Betrachten merkt man, dass Fender es mit diesem Pedal schon ernst meint, denn das Mustang Floor macht vom ersten Augenblick an einen äußerst robusten und bühnentauglichen Eindruck. Dafür sorgen neben dem schwarzen Stahlblechgehäuse auch die neun Metallswitches, das Realtime-Pedal aus Aluguss an der rechten Gehäuseseite und die zwei Metallbügel, welche das grafikfähige Display und die Knöpfe in unmittelbarer Umgebung vor Fehltritten schützen. Doch bevor wir uns mit der Bedienung des Gerätes auf der Oberseite beschäftigen, zunächst ein Blick auf die Anschlüsse, welche Fender dem jüngsten Sprössling der Mustang-Familie mit auf den Weg gegeben hat.

Getting connected

Auf der Stirnseite des Pedals befinden sich alle zum Betrieb notwendigen Anschlussmöglichkeiten. Zunächst wäre da die Buchse für das mitgelieferte 12-Volt-Netzteil, samt einem Haken zur Zugentlastung des Netzkabels, direkt daneben befindet sich auch schon der Power-Schalter. Etwas verwundert reibt man sich ja schon die Augen, denn tatsächlich besitzt das Mustang Floor eine MIDI-Schnittstelle – und das im Jahr 2012! Aber auch hier sieht man den professionellen Anspruch, den das Gerät sich selbst gibt. „Out of date“ scheint das MIDI-Protokoll also wohl immer noch nicht zu sein und tatsächlich ist diese Art der Verbindung auch heutzutage immer noch eine der sichersten.

Aber natürlich wurde auch an die heutige Generation Schnittstellen gedacht, nämlich in Form einer USB-Buchse, mit deren Hilfe sich das Mustang Floor als Audio-Interface am Computer oder aber zum bequemen und grafisch unterstützten Editieren mittels der sogenannten „Fuse“-Software nutzen lässt. Diese Software steht auf der Fender Website zum freien Download für Win und Mac zur Verfügung und verschafft beim Ausprobieren und bei der Verwaltung der Sounds eine deutliche Arbeitserleichterung. Denn selbst der kleinste TFT-Monitor ist in Sachen Editierung dem Onboard-Display des Mustang Floor haushoch überlegen, ohne diesem jetzt den Nutzen absprechen zu wollen. Zudem gibt es eine Community von Mustang-Usern, die auch immer mal wieder selbst erstellte Presets der Gemeinschaft zur Verfügung stellen und dann und wann verewigt sich auch sogar mal ein Prominenter mit seinem Sound-Setting, welches dann mittels der Fuse Software in den Speicher des Mustang Floor übertragen werden kann.