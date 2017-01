Namm News 2017: Plus Pedal, Sustain Pedal

Die Namm Show bietet nicht nur den Großen Akteueren der Audio-Branche einen Platz um ihre Produkte zu präsentieren. Auch das ein oder andere Start-Up Unternehmen nutzt die große Bühne zur Präsentation neuer Produkte, so auch Plus Pedal. Das junge Unternehmen besteht aus drei ehemaligen Studenten, die gleichzeitig auch Techniker und Gitarristen sind. Ihr gleichnahmiges Produkt ist ebenso revolutionär wie vielversprechend: Ein Sustain Pedal für Gitarristen und andere Nicht-Tastenspieler.

Glaubt man den Entwicklern von Plus Pedal, dann wird für viele Instrumentalisten ein Traum wahr. Wie komfortabel haben es doch die Tastenspieler unter uns. Möchte man einen Akkord liegen lassen und darüber eine Melodie spielen oder einfach zwischen Akkorden lückenlos wechseln, dann hilft ein Fußtritt auf das Sustain-Pedal. Das brandneue Plus Pedal bietet genau das auch für alle anderen Instrumentalisten.

Die Technik dahinter beruht nicht auf einer Synthetisierung des Klanges sondern auf einer intelligenten Loop-Funktion. Das Pedal nimmt selbstständig die zweite Hälfte eines Akkordes oder einer Note auf und loopt das Ganze zu einem realistisch-klingenden Ausklang. Das Patent-geschützte Konzept nennt sich Real Time Audio Sampling.

Freuen werden sich vor allem Gitarristen, denn nun können sie einfach einen Akkord anspielen, per Plus Pedal „stehen lassen“ und darüber eine Solo-Melodie spielen oder z.B. schwierige Akkordwechsel ohne Klanglücke meistern.

Das Gerät verfügt über einen Klinken-Eingang und zwei separate Ausgänge. Der erste Ausgang sendet bei Aktivierung stets einen Mix aus Eingangssignal und Sustain, während der zweite das unbearbeitete Signal ausgibt. Dadurch lassen sich z.B. Stereo-Effekte erzeugen oder zwei Verstärker simultan ansteuern. Vier Regler stehen zur gezielten Anpassung des Ausklangs zur Verfügung.

Zusätzlich zum Plus Pedal gibt es den Wet-Switch. Er wird in den zweiten Ausgang gesteckt und lässt auf Fußdruck nur das Sustain-Signal passieren.

Das Plus Pedal kann jetzt schon vorbestellt werden, die Auslieferung ist für Juni diesen Jahres geplant. Wer sich beeilt, kann von einem massiven Rabatt zum Produktstart profitieren. Das Gerät kann momentan nämlich zum Preis von 179$ vorbestellt werden. Nach Ablauf der Startphase wird das Plus Pedal dann für 349$ angeboten, man spart momentan also knapp die Hälfte des regulären Preises. Für Bestellungen aus den USA und der EU fallen dabei auch keine zusätzlichen Zollgebühren an. Auf meiner Wunschliste steht es definitiv.