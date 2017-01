NAMM NEWS 2017: Sterling by Music Man – drei neue Modelle

Die Gitarrenlinie von Sterling by Music Man bekommt Zuwachs durch drei neue Modelle: die St.Vincent, die Valentine und die John Petrucci Majesty MAJ100.

Sterling by Music Man St. Vincent

Zugegeben, beim Design dieser Gitarre scheiden sich die Geschmäcker, das war schon seit der Präsentation des US-Modells so. Für die einen ist es innovativ, für die anderen voll daneben. Über die verwendeten Materialien der Sterling by Music Man St. Vincent und auch der beiden anderen Neuvorstellungen gibt es noch keine verlässlichen Fakten, der Hersteller hält sich auch auf seiner Website diesbezüglich noch bedeckt. Das Wenige, was man weiß, entstammt dem Facebook-Kanal. Fakt wird jedoch sicher sein, dass alle drei neuen Gitarren deutlich günstiger als ihre Originalvorbilder aus der Produktion in San Luis Obispo sein werden, die indonesische Fertigung macht’s möglich.

Sterling by Music Man Valentine

Eben erst war das Originalmodell im Test bei uns, nun also die günstige Valentine mit Eschebody, Buttermilk Finish und Roasted Maple Hals.

Sterling by Music Man John Petrucci MAJ100 Majesty