Test: Focal Alpha 80 Evo, Sub One, Nahfeldmonitor und Subwoofer

2.1 Focal Kombi im Check

Der französische Hersteller Focal, der sich bereits seit über 40 Jahren in der Szene befindet, hat es in den letzten Jahren geschafft, sich mit moderaten, aber stetigen Schritten einen latent skalierenden Anteil im Bereich der Nahfeldmonitore Verkaufscharts zu sichern. Insbesondere in Budget-Studios trifft man die in China gefertigten Produkte der Alpha Evo Serie verstärkt an, so dass es sinnvoll ist, die aktuelle Version der Focal Alpha 80 Evo auf Herz und Nieren zu prüfen, nachdem die ursprüngliche Alpha-Serie ein Upgrade und Re-Design erfahren hat. Viel Spaß damit!

ANZEIGE

Die Konstruktion der Focal Alpha 80 Evo

Bei dem Focal Alpha 80 Evo Monitor handelt es sich um ein 2-Wege-System, das insgesamt eine Leistung von 115 Watt liefert, wobei 80 Watt auf den Tieftöner und 35 Watt auf den Hochtöner verwendet werden. Der Frequenzgang wird mit 38 Hz – 22 kHz angegeben, bei einem SPL von 106 dB (Peak @ 1m). Interessanterweise liegt das Modell damit 35 Watt und 3 dB unterhalb der Leistungsangaben seines Vorgängermodells. Ein ungewöhnlicher Schritt, legen die meisten Hersteller doch Wert darauf, dass die nächst weiterentwickelte Version eines Produktes meistens auch mit einer Erhöhung der Leistung einher geht.

Das Netzteil verfügt über einen Spannungsbereich von 100 – 240 Volt, d. h. die Monitore können weltweit benutzt werden, ohne dass man sich Gedanken über die lokal verwendete Spannung machen muss. Das Gehäuse wird laut Hersteller aus 15 mm dickem, schwarzen MDF gefertigt. Allerdings bestehen die Seitenteile aus Kunststoff, die in einem dezenten „Rallye“-Design daher kommen.

Der Hochtöner ist eine 25 mm (1 inch) Inverskalotte, die aus Aluminium gefertigt wird und mit einem speziell für diese Serie gefertigten Waveguide ausgeliefert wird. Bei dem 20 cm (8 inch) großen Tieftöner handelt es sich um ein aus recyceltem Karbonfieber, genannt Slate Fiber, gefertigtes Exemplar. Die Bassreflexöffnung des Monitors strahlt nach vorne ab und wurde im Vergleich zum Vorgängermodell als durchgehende Öffnung konzipiert, was unter anderem für eine höhere Bassabgabe sorgen soll. Sowohl der Hoch- als auch der Tieftöner erhalten vom Werk aus im Lieferumfang zwei Schutzgitter, welche die Lautsprecher bei Bedarf vor äußeren Einwirkungen schützen sollen.

In Sachen Abmessungen ist die Focal Alpha 80 Evo mit 390 x 296 x 330 mm (H x B x T) etwas höher, breiter und tiefer als das Vorgängermodell, allerdings mit ca. 9,8 kg auch knapp 3 kg leichter als sein Vorgängermodell.

Die Rückseite der Focal Alpha 80 Evo

Die Focal Alpha 80 Evo bietet ein umfassendes Anschlussfeld auf der Rückseite des Gehäuses, bestehend aus XLR und TRS symmetrisch bzw. RCA unsymmetrisch. Um den Eingangspegel auf die jeweilige Studioumgebung anzupassen, kann man bzgl. der Eingangsempfindlichkeit mit einem Schiebeschalter zwischen 0 dB und +6 dB wählen.

Um den Klang der Monitore den jeweiligen räumlichen Gegebenheiten anzupassen, verfügt die Focal Alpha 80 Evo über zwei Drehregler, mit denen man unterhalb von 250 Hz und oberhalb von 4,5 kHz stufenlos mit +/- 6 dB anheben bzw. absenken kann. Die Regler sind angenehm schwergängig, so dass man den persönlich präferierten Klang sehr gut dosieren kann.

ANZEIGE

Neben dem Netzschalter befindet sich auf der Rückseite der Alpha 80 Evo noch zusätzlich ein Auto-Standby-Deaktivierungsschalter. Manchmal kann es vorkommen, dass bei sehr geringen Pegeln die interne Standby-Funktion das Signal für Stille hält und die Tonausgabe nach den anvisierten 15 Minuten deaktiviert. Durch diesen Schalter kann man dieses Verhalten verhindern. Eine LED auf der Vorderseite informiert über den Betriebszustand des Systems. Abschließend bleibt noch die Kaltgerätebuchse zu erwähnen, ein passendes Netzkabel wird natürlich mitgeliefert.

Der Focal Sub One Subwoofer

Um den Focal Alpha 80 Evo im Bassbereich mehr Headroom zu verpassen, bietet der Hersteller auch gleich den passenden Subwoofer mit an, der auf den Namen Focal Sub One hört. Obwohl der Focal Sub One optisch wie eine zweifache Endstufenlösung daher kommt, findet schaltungstechnisch eine Mono-Summierung statt, die dann über eine Leistung von 2x 100 Watt abgegeben wird.

Der Woofer mit den Abmessungen 475 x 310 x 520 mm (H x B x T) kommt in einem stylischen Gehäuse mit abgerundeten Ecken daher und bietet einen Frequenzbereich von 32 – 120 Hz (+/-3 dB) bei einem SPL von 114 dB (Peak @ 1 m). Mit einem Gewicht von 18,5 kg lässt sich der Woofer vergleichsweise gut handhaben und im Zweifelsfall auf von einer Person alleine schnell umsetzen. Das Gehäuse ist aus 22 mm MDF gebaut und wird intern nochmals verstärkt, um entsprechenden Resonanzfrequenzen entgegen zu wirken. Die ebenfalls aus Slate Fiber gefertigten 8 Zoll Lautsprecher sind auf den Seitenteilen platziert, während zwei Bassreflexöffnungen nach vorne abstrahlen.

Wie auch die Focal Alpha 80 Evo verfügt der Focal Sub One über zwei Schutzgitter, um die Lautsprecher vor äußeren Einwirkungen zu schützen. Eine sinnvolle Einrichtung, zumal der Woofer nahezu immer in Beinhöhe und je nach Platzierung gerne einmal „gekickt“ wird. Ein Auto-Standby ist ebenfalls vorhanden.

Einige Besonderheiten findet man hingegen im Bereich Phasenlage und Anschlussmöglichkeiten. Neben den Standards wie Tiefpassfilter (45 – 120 Hz) und dem Hochpassfilter für die angeschlossenen Satelliten (60 Hz oder 90 Hz) bietet der Focal Sub One eine Phasenumkehr bzw. einen zusätzlichen Phasen Drehregler, der sich zwischen 0 – 180 Grad stufenlos regeln lässt. Des Weiteren kann ein Fußschalter an einer Klinkenbuchse angeschlossen werden, die den Woofer per Fußschalter aktiviert/deaktiviert. Dies ist sehr hilfreich, wenn man z. B. die Phasenlage des Woofers überprüfen möchte.

Über eine männlich/weiblich XLR-Kombination lässt sich zusätzlich der Einsatz des Focal Sub One in einer Mehrkanalkonfiguration einrichten. Am LFE-Eingang liegt das Signal der Mehrkanalanwendung (5.1, 5.2, 7.1 etc.) an, der LFE-Ausgang ist für den Daisy-Chain-Betrieb bei weiteren Subwoofern innerhalb der Mehrkanalanwendung vorgesehen.

Focal Alpha 80 Evo und Sub One in der Praxis

Fangen wir zunächst einmal mit dem ersten Eindruck an, der auch gleich die Vorzüge der Focal Alpha 80 Evo zeigt. Sollte ich den ersten Klangeindruck in Adjektive packen, würden mir spontan die Worte „offen“ und „neutral“ einfallen. Und zwar im besten Sinne. Das System überzeugt sofort mit einer klaren Struktur, die sehr fein auflöst, ohne sich in zu fein gestrickte Höhen zu verfangen. Die Wiedergabe ist im Impulsverhalten sehr spritzig und verfängt sich auch bei höheren Lautstärken nicht in Phasenproblemen, wie man es zuweilen von anderen Systemen her kennt. Die Standards wie Phantommitte, Tiefenstaffelung und räumliche Auflösung wird ebenfalls sehr gut abgedeckt.

Was mir persönlich sehr zugesagt hat, ist die Mittenwiedergabe des Systems, findet man bei der Focal Alpha 80 Evo doch zu keiner Zeit das berüchtigte Mittenloch eines Zweiwege-Systems bei der Crossover-Frequenz. Insbesondere im Bereich der Gitarren und des Gesangs überzeugt das System mit einer sauberen und akzentuierten Wiedergabe, wie ich sie bisher mehr von Dreiwege-Systemen her kenne. In Zusammenarbeit mit dem Focal Sub One Woofer, der sehr dezent und geschmackvoll zu Werke geht, liefert das System auch genügend Low-End, ohne ins Schwammige abzudriften.

Kommen wir nun zu einem negativen Punkt, der nicht nur bei den Focal Alpha 80 Evo zu vernehmen ist, sondern sich mittlerweile gleich auf mehreren Systemen von verschiedenen Herstellern bemerkbar macht, die ich in der letzten Zeit testen konnte.

Die Rede ist von einem Noise-Gate-Effekt, der sowohl vor der Signalwiedergabe, als auch nach der Signalwiedergabe zu vernehmen ist. Startet man die Wiedergabe, vergehen ca. 0,5 Sekunden, bevor mit einem mittigen „Klacken“ das Gate öffnet und nach der Signalwiedergabe wieder schließt. Hört man zum Beispiel kurze Passagen hintereinander, wird die Wiedergabe jedes Mal mit zwei Mal „Klacken“ unterbrochen. Ein Fakt, der nach einer bestimmten Zeit wirklich extrem nervt. Zudem wird der erste Attack des Signals durch die Verzögerung der Öffnungszeit des Noise-Gates abgeschnitten, was zusätzlich für eine klangliche Irritation sorgt.

Ich weiß nicht, ob die Regelelektronik der aktuellen Nahfeldmonitore mittlerweile nur noch von einigen wenigen Herstellern geliefert wird, aber ich persönlich halte diese Entwicklung für sehr bedenklich, da sie zumindest meinen Workflow sehr beeinträchtigt. Dies ist umso trauriger, da die Focal Alpha 80 Evo mich klanglich auf ganzer Ebene wirklich überzeugt haben, für meinen persönlichen Workflow mit diesem Manko jedoch ausscheiden würden.

Ich bin daher aufgrund dieses Nebengeräuschverhaltens leider gezwungen, die Wertung von einem klanglich mehr als verdienten „Sehr Gut“ auf ein „Gut“ zurückzustufen. Ich hoffe, dass Focal dieses Problem in den Griff bekommt, da es die Monitore vom klanglichen Verhalten mehr als verdient hätten.