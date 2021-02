Test: Harley Benton Extreme-76 BK, E-Gitarre

Mini-Explorer für einen Mini-Preis

Die Sparkönige haben mal wieder zugeschlagen! Harley Benton präsentiert mit der Extreme-76 BK eine Explorer-Kopie, die für knapp 150,- Euro zu bekommen ist. Eigentlich mal wieder unglaublich, könnte man meinen. Doch wer die Geschichte der Instrumente von Harley Benton verfolgt – sei es durch eigene Erfahrungen oder aber durch das Lesen unserer Testberichte – der wird feststellen, dass die Qualität der Gitarren und Bässe des fernöstlichen Herstellers kontinuierlich ansteigt. Waren die Produkte zu Beginn bestenfalls als Feuerholz zu gebrauchen, änderte sich das im Laufe der Jahre drastisch und mittlerweile kann man die Instrumente von Harley Benton durchaus als Marktführer im niedrigsten Preisbereich bezeichnen, ohne dafür müde belächelt zu werden. Ich selbst als Fan und Spieler von Gitarren der US-Hersteller PRS und Music Man habe mir unlängst erst eine Harley Benton Tele-Kopie ergattert, die im Thomann-Shop für ganze 79,- Euro (!) angeboten wird und die ich nach einem Test kurzerhand behalten habe. Warum? Weil sie gut klingt, sich toll bespielen lässt und auch optisch einiges hermacht! Meinen Review zu dieser Tele kann man HIER nachlesen.

Doch zurück zu unserer Mini-Explorer, die im Gegensatz zu meiner Tele nicht nur eine ganz andere Klientel anspricht, sondern auch fast doppelt so teuer ist. Ob sie ein ähnlich gutes Bild abgibt? Lassen wir uns überraschen!

Harley Benton Extreme-76 BK – Facts & Features

Der zackig geformte Body der Harley Benton Extreme-76 BK wurde aus Linde hergestellt und mit einer hochdeckenden schwarzen Lackierung versehen. Die Lackierung wurde so sorgfältig ausgeführt, dass man selbst bei guten Lichtverhältnissen und einem scharfen Blick nicht erkennen kann, wie viel Teile Holz hier benutzt wurden. Gut ein Drittel der Decke wird von einem weißen Pickguard bedeckt, das an die beiden Humbucker anschließt und im vorderen Teil in Höhe des Cutaways den Pickup-Wahlschalter beherbergt. Hier an dieser Stelle wird der Sparkurs zum ersten Mal deutlich, denn der Schalter wackelt doch bedenklich in seinem Sitz. Aber gut, das sind Dinge bzw. Probleme, die man ohne großen Kostenaufwand und in kürzester Zeit beheben kann, der Zubehörmarkt bietet ja diesbezüglich eine große Auswahl an Komponenten.

Wesentlich bedenklicher erscheint da die Verarbeitung der Bundierung des eingeleimten Ahornhalses, denn die Bundstäbchen wurden auf beiden Seiten des Griffbretts nicht besonders sorgfältig abgerichtet, was sich durch spitze Kanten darstellt und beim Berühren mit den Fingern deutlich zu spüren ist. Zudem ist der Klarlack, der an den Rändern zur Versiegelung aufgebracht wurde und die Kanten der Bünde bedeckt, bei unserem Testinstrument zum Teil abgeplatzt. Das sieht nicht nur unschön aus, sondern kann durch eindringende Feuchtigkeit auf Dauer weitere Schäden verursachen. Immerhin wurden die Bünde auf ihren Oberflächen ausreichend poliert, sodass es sofort ohne Schabgeräusche bei Bendings oder Slides losgehen kann. Nichts zu beanstanden gibt es hingegen beim 43 mm breiten Sattel, der sauber und absolut mittig, ohne überstehende Kanten links und rechts seine Position eingenommen hat.

Blackwood Griffbrett in Ebenholz-Optik

Das Griffbrett besteht aus Blackwood, einem Holz, das in Sachen Spielgefühl, Klangverhalten und Optik dem des Ebenholzes nahekommen soll. Garniert wurde es an den erwarteten Stellen mit Dots aus Perlmutt, die sauber eingesetzt wurden und den rechten Weg weisen. Das Halsprofil ist recht kräftig ausgefallen und für Fans moderner Spieltechniken somit nur bedingt geeignet. Zusammen mit der doch recht hohen Saitenlage, mit dem unser Testinstrument ausgeliefert wurde, bedarf es daher schon etwas mehr Kraft, um die Töne aus der Konstruktion zu pressen. Das hat aber auch damit zu tun, dass die Extreme-76 BK nicht gerade mit einer ausufernden Dynamik glänzt. Doch dazu später im Praxisteil noch Genaueres.

Extreme-76 BK – die Hardware

Was braucht es an Hardware für eine Explorer? Klar, eine Tune-o-Matic-Bridge und ein Tailpiece natürlich! Beide Teile sind auch auf der Decke der Extreme-76 BK vorhanden und überraschen mit einer soliden Chromschicht, die aggressivem Handschweiß und sonstigen Angriffen durch Flüssigkeiten aller Art recht lange schadlos überstehen sollte. Ganz anders jedoch zeigt sich das Bild am anderen Ende der Drähte, bei den Mechaniken nämlich. Die hier verwendeten Tuner entsprechen wohl der Qualität, die man bei einem Instrument in dieser extrem niedrigen Preisklasse erwarten darf – so moderat möchte ich es an dieser Stelle mal ausdrücken. Oder anders gesagt: Wenn die Saiten mal gestimmt sind, dann bringt die Gitarre kaum etwas aus der Stimmung. Bis dahin ist es aber ein recht mühsamer Weg, denn die Tuner besitzen ein mehr als deutliches Spiel auf ihren Achsen und lassen sich zudem recht zäh bedienen. Das kann das Stimmen dann und wann zu einem Geduldspiel werden lassen. Wer dem Instrument also ein sinnvolles Upgrade gönnen möchte: Hier würde ich persönlich als erstes Hand anlegen.

Harley Benton Classic Ceramic Humbucker

So lautet die genaue Bezeichnung der beiden Pickups, die in schwarzen Plastikrahmen in die Decke eingeschraubt wurden. Sie werden angewählt über den bereits erwähnten, etwas fragilen Dreiwegeschalter am vorderen Cutaway und besitzen je ein Volume-Poti sowie eine gemeinsame Tonblende mit aufgesteckten Metallknöpfen. Auffällig an dieser Stelle ist, dass der Knopf des in der Mitte sitzende Tone-Potis einen extrem scharfen Gussgrat besitzt, bei dem man sich ohne Weiteres den Finger verletzen könnte. Aber gut, wer benutzt schon ein Tone-Poti? Nein, Spaß beiseite, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass dieses Manko bei allen Instrumenten der Serie auftritt, insofern möchte ich das nicht als Minuspunkt anführen. Ärgerlicher ist da schon die Tatsache, dass die beiden Volume-Potis nicht richtig „schließen“, sondern ein Brummen bei voll abgesenkten Reglern hinterlassen. Das kann in Spielpausen schon nervig werden, zur Not muss dann eben ein Noisegate im Signalweg des angeschlossenen Amps verwendet werden.

Und so klingt die Harley Benton Extreme-76 BK

Fällt die Extreme-76 BK hinsichtlich ihrer Verarbeitungsqualität deutlich hinter den von uns in letzter Zeit getesteten Instrumenten des Herstellers ab, so gilt das leider auch für ihren Klang und den Einsatz in der Praxis. Bislang ging die Kurve steil nach oben bei den Gitarren von Harley Benton, dieses Modell scheint jedoch eher ein Ausrutscher zu sein, denn ihr Sound ist ziemlich muffig, die Dynamik recht zäh und aufgrund des wuchtigen Halsprofils und der hohen Saitenlage ab Werk kommt auf Dauer keine rechte Freude beim Spielen mit dem Instrument auf.

Einen positiven Aspekt gibt es dennoch – und das ist das kräftige und ausdauernde Sustain, welches die Grundkonstruktion aus Linde und Ahorn an den Tag legt bzw. in die Ohren bringt und das die beiden Humbucker auch befriedigend an den angeschlossenen Verstärker zu leiten in der Lage sind. Ehrlich gesagt bin ich etwas enttäuscht, denn im Gegensatz zu meiner nur halb so teuren Tele des Herstellers bekommen hier die Leute ordentlich Wasser auf die Mühlen, die behaupten, dass man für diesen schmalen Kurs einfach kein vernünftiges Instrument produzieren kann. In diesem Fall dürfen sie also Recht behalten, was aber keineswegs für das ganze Sortiment von Harley Benton gilt. Dort gibt es jede Menge Gitarren in ähnlichen Preisregionen, die sowohl in ihrer Verarbeitung als auch im Klang ein deutlich besseres Bild abgeben. Nun, es kann nicht immer nur bergauf gehen im Leben …

Harley Benton Extreme-76 BK Klangbeispiele

Für die folgenden Klangbeispiele habe ich die Gitarre zusammen mit meinem Orange Micro Dark und einer daran angeschlossenen 1×12″ Celestion Vintage 30 Box benutzt. Als Mikrofon diente ein AKG C3000, mit dem das Signal in Logic Audio ohne weitere Effekte aufgezeichnet wurde.