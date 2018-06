Test: HK Audio Lucas Nano 305 FX

Saarländischer Brüllwürfel

Mein heutiger Testkandidat kommt aus dem schönen Saarland und hört auf den Namen HK Audio Lucas Nano 305 FX. Den Saarländern sagt man ja eine gewisse Nähe zu Frankreich und deren Vorlieben zu gutem Essen und gutem Leben nach, wollen wir doch mal sehen, ob sich das auch irgendwie ohrentechnisch bei einer Beschallungsanlage umsetzen lässt.

Wer bin ich

Die HK Audio Lucas Nano 305 FX ist die zweitkleinste Schwester der Lucas Nano-Serie, die insgesamt fünf unterschiedliche Modelle aufweist. Das „Zweitkleinste“ bezieht sich dabei auf die Ausstattung, denn die hier getestete 305 FX wartet mit einem kleinen Mischpult mit drei Mono- und einem Stereokanal, Klangregelung und Effektgerät auf, während die Nano 302 lediglich einen Stereoeingang besitzt. Demnach eignet sich die Lucas Nano 305 FX also besonders für diejenigen Musiker, die sich auch ohne externes Mischpult Gehör beim Publikum verschaffen wollen.

Die „Größe“ ist schon erstaunlich kompakt, denn mit ihren gerade einmal 30 x 39 x 42 cm und etwas mehr als 10 kg Gewicht muss man nicht unbedingt professioneller Bierfahrer sein, um das hübsch designte Würfelchen vom Auto zur Bühne und zurück zu tragen.

Das System ist genaugenommen „halb-aktiv“, denn die gesamte Elektronik plus Verstärkerblöcke sitzen im Subwoofer-Hehäuse, während die Satelliten passiv über Lautsprecherkabel mit Saft versorgt werden. Dieser ist mit 230 Watt (RMS) Systemleistung durchaus beachtlich für so ein kompaktes Kästchen.

Die Aufbauvarianten

Ein Highlight der gesamten HK Audio Lucas Nano-Serie ist die Vielfalt der Aufbaumöglichkeiten:

– Beide Satelliten direkt auf dem Subwoofer montiert, keine Boxenkabel notwendig. So kann man die Anlage z.B. bei Vorträgen direkt auf den Tisch stellen oder auch als Bodenmonitor auf der Bühne betreiben.

– Die Satelliten werden auf zwei herkömmlichen Mikrofonständern platziert (im Boden der Satelliten sind dazu Gewinde eingelassen), HK Audio bietet dazu aber auch ein Zubehör-Set aus zwei Boxenständern plus Kabel plus Tasche an (Stereo Stand Add-on). Mit diesen von König & Meyer hergestellten Boxenständern bekommt man die Satelliten auf eine Höhe von 185 cm, im Eingangsfoto sind diese mit abgebildet.

– Mit der optional erhältlichen Distanzstange „S-Connect Pole LN“ können zwei Satelliten als Monosäule direkt und ohne Boxenkabel auf dem Subwoofer montiert werden ODER nur ein Satellit und der andere auf einem herkömmlichen Mikrofonstativ als Stereosystem. Man kann übrigens auch eine herkömmliche Distanzstange verwenden, dann muss allerdings ein Lautsprecherkabel vom Subwoofer zu den Satelliten gesteckt werden.

– Wenn man mehr Power benötigt, kann man sich eine zweite Anlage zulegen und sich damit ein ziemlich kräftiges „Twin Stereo System“ mit immerhin 460 Watt Systemleistung aufbauen. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder man nimmt eine weitere Lucas Nano 305 FX und hat dann noch mehr Eingangskanäle zur Verfügung (da sich die Mischpultkanäle verdoppeln) oder man wählt die günstigere Lucas Nano 302 ohne eingebaute Mischpult-Sektion.

– Es ist auch ohne weiteres möglich, zwei Anlagen in separaten Räumen zu betreiben.

Aufpreispflichtiges Zubehör

HK Audio bietet einiges an für die kleine Nano 305 FX und deren Schwester 302:

– den praktischen Transportwagen „Roller Bag 300“

– kombinierte Wand-/Tischhalterungen für die Satelliten

– Drum Rack-Adapter zur Montage der Satelliten an Rack-Klemmen des Drum-Sets

– Pole Mount-Adapter zur Montage der Satelliten auf Boxenständer mit 35 mm Rohrdurchmesser

– das bereits oben erwähnte Stereo Stand Add-on-Kit mit zwei Stativen, Kabel und Tasche

– die (oben ebenso erwähnte) Distanzstange S-Connect Pole LN