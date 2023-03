Test: IGS Audio One LA, Opto-Kompressor

Ehrung einer Kompressor-Legende!

Zugegeben, es werden immer weniger, aber es gibt sie noch: die Hersteller von 19 Zoll Outgear, die sich dem echten Dinosaurier-Segment verschrieben haben. Eben jene, die mit großem, schweren und teuren Equipment entweder versuchen mit hochwertigen Kopien einen legendären Sound am Leben zu erhalten oder aber mit einem konstruktionsbedingten hohen technischem Aufwand neue Produkte zu entwickeln, die möglichst neue Maßstäbe im Genre setzen wollen. Zu den genannten Herstellern gehört auf jeden Fall die polnische Firma IGS Audio, die unter anderem mit dem One LA eine 19 Zoll und eine 500er-Version auf dem Markt hat, die einmal mehr unter Beweis stellen möchte, dass eine analoge Signalführung einem Plug-in klanglich immer noch überlegen ist.

Die Konstruktion des IGS Audio One LA

Um eins noch mal kurz vorneweg klarzustellen, ich habe absolutes Verständnis dafür, dass der überwiegende Teil aller Produktionen nur noch „in the box“ mit entsprechenden Plug-in-Lösungen getätigt werden. Die Verwaltung ist einfacher, der Total-Recall eine Wohltat und allem voran, entsprechende Plug-in-Kopien sind viel, viel billiger als die analogen Originale. Die ständig schwindenden Einnahmen im Musikbereich können so zu einem Teil kompensiert werden und im Endprodukt lässt sich nur mit sehr hohem Fachwissen und entsprechend geschultem Gehör heraushören, ob und was mit welchem Signalfluß abgespeichert wurde. Nichtsdestotrotz kann man jedoch sehr gut selbst auf den klanglich minder bemittelten YouTube-Videos im A/B-Vergleich deutlich heraushören, warum wirtschaftlich stabil aufgestellte Produzenten bei der freien Wahl immer noch lieber auf das analoge Original zurückgreifen.

Um eben so ein Original, oder besser um die Kopie eines Originals, handelt es sich bei dem IGS Audio One LA. Der erfahrene Leser wird sehr schnell feststellen, dass es sich um eine Kopie des legendären LA-2A Leveling-Amplifiers der Firma Teletronix Engeneering Company, später umbenannt in die United Recording Electronics Industries, besser bekannt als UREI, handelt. Der Kompressor verbindet zwei Regelmöglichkeiten der ersten Stunde miteinander, die Rede ist von einer analogen Röhrenschaltung in Kombination mit der Regelmöglichkeit einer Fotozelle. Für eine genauere Erklärung der unterschiedlichen Arbeitsweisen der verschiedenen Kompressortypen verweise ich gerne auf den Workshop „Was ist ein Kompressor“, den man sich unter diesem Link ansehen kann.

Der Kompressor sitzt in einem massiven 2 HE Gehäuse und ist als Mono-Kompressor ausgelegt. Für den Standalone-Betrieb ohne Rack-Montage besitzt der IGS Audio One LA 4 kräftige, abschraubbare Gummifüße, auf denen das Produkt in dieser Betriebsart ruht. Wer den Kompressor in Stereo betreiben will, kann sich ein passende Paare bei IGS bestellen. Eine Link-Buchse in Form von einem RCA-RCA-Kabel befindet sich auf der Rückseite. Das ist alles, was man braucht, um zwei Geräte zu synchronisieren. Die perfekte Stereoabstimmung wird durch handselektierte Röhren und Elma-Schalter erreicht.

Der IGS Audio One LA basiert auf einer rein analogen Schaltung und arbeitet mit symmetrischen Eingangs- und Ausgangsübertragern, wobei es sich beim Eingangsübertrager um einen Sowter 4383 und bei dem Ausgangsübertrager um einen Edcor 15k/600 handelt. Zwei 6N2P-EW bzw. 6N1P-EW Dual-Trioden werden für die Verstärkung des Signals verwendet, während die Kompressoreinheit ebenfalls mit einer 6N2P-EW Triode bzw. einer 6AQ5 Pentode ausgestattet ist. Kontrolliert wird die Kompressoreinheit dabei von einer T4BX Fotozelle. Die ursprüngliche Lösung verwendete die TELETRONIX Elektrolumineszenzplatte, die den Fotowiderstand beleuchtete. IGS Audio hat auf dieser Basis seine eigene Fotozelle entwickelt, die der T4B entspricht und T4BX genannt wird. Die Betriebsspannung der vier Röhren liegt bei 245 Volt, die gesamte Einheit läuft mit einem symmetrischen 4 dBu Signal.

Die Regelmöglichkeiten des Kompressors

Aufgrund der Bauweise des IGS Audio One LA als Optokompressors kommt das Produkt mit einer übersichtlichen, fast schon spartanischen Frontpanelbelegung daher, was die Handhabung jedoch zweifelsohne erleichtert. Der One LA bietet eine komplett an der Mittellinie gespiegelte Anordnung an, die von zwei kräftigen Drehreglern und einem großen VU-Meter dominiert wird. Die Anordnung der jeweils 24-fach gerasterten Gain- und Peak-Reduction-Drehregler mag auf den ersten Blick etwas verwirren, da der links angebrachten Gain-Knob die Make-up-Funktion und der rechts angebrachte Peak-Reduction-Knob die Reduktion der Dynamik regelt. In den meisten Fällen liegt der Make-up-Regler auf dem Frontpanel rechts als letztes Glied in der Signalkette.

Das VU-Meter lässt sich mit einem Kippschalter links vom Meter in seiner Funktionsweise umschalten. Entweder zeigt es den Anteil der dynamischen Reduktion oder aber es zeigt den Ausgangspegel des Signals an. Rechts vom VU Meter sitzt ein Bypass-Schalter, der den Kompressor aus dem Signalweg nimmt. Achtung, die Schalterstellung „IN“, bedeutet, der Bypass ist inaktiv, spricht es findet eine Signalbearbeitung statt. Mit einem weiteren Kippschalter wählt man die Kompressor- oder Limiter-Funktion, wobei der Kompressor fest bei 4:1 im Soft-Knee-Modus und der Limiter im ∞:1 Verhältnis arbeitet. Den Abschluss auf dem Frontpanel macht der On/Off-Schalter nebst der dazugehörigen rot leuchtenden Lampe. Sämtliche Schalter und Regler scheinen in ihrer Ausführung und Haptik einem anderen Jahrhundert entsprungen zu sein, wirken doch alle Bauteile in ihrer Massivität, als würden sie die nächsten Jahrzehnte problemlos überstehen. Die Rückseite bietet lediglich XLR symmetrisch In/Out, eine Kaltgerätebuchse und eine Feinsicherung.

Der IGS Audio One LA in der Praxis

Es ist schon großartig, wie das einfache Schalten eines kräftigen Kippschalters oder das Drehen der gerasterten Regler den User auf eine Zeitreise knapp 6 Dekaden in die Vergangenheit schickt. Jede Bewegung der Regler/Schalter wird mit einem entsprechend haptischen „Klack“ oder „Klonk“ abgeschlossen, so dass jede Änderung der Pegelstellung auch noch einmal akustisch abgeschlossen wird. So macht selbst das Schrauben am Produkt richtig Spaß!

Schon bei den ersten Tönen hat man das Gefühl, der IGS Audio One LA hätte einen „Auto Mode“-Schalter. Egal wie man es dreht und wendet, eine komplett „falsche“ Einstellung lässt sich an diesem Kompressor kaum einstellen. Die Basis-Parameter sind sehr geschmackvoll eingestellt und lassen gerade in der ersten Aufnahmestufe sehr schnell und sehr intuitiv einen guten bis sehr guten Sound zu. So flexibel und schnell auch aktuelle VCA-Kompressoren sein mögen, den musikalischen Ansatz eines Opto-Kompressors können sie gerade im Gesangsbereich nicht erreichen.

Dabei geht der IGS Audio One LA wirklich sehr dezent zu Werke und verdichtet vor allem im mittleren Dynamikbereich ganz ausgezeichnet. Aufgrund der trägen Ansprache geht ihm die eine oder andere schnelle Dynamikspitze durch die Lappen (höre den ersten Ton im Akustikgitarren-Sample), dennoch verarbeitet der IGS Audio One LA auch diesen Peak durch das geschmackvolle Aufholen der folgenden Töne zu einem runden Gesamtbild, ohne dass es zu einem dynamischen Abbruch kommt.

Dieser Kompressor ist einer dieser „Ohrschmeichler“, die sich binnen Millisekunden in deinem Gehirn festsetzen und welche du unmittelbar als Standard in deinem Wahrnehmungsvermögen wahrnimmst. Schaltet man den Kompressor auf Bypass, kommt diese berüchtigte Leere im Klang zum Tragen, was unmittelbar jeden unbearbeiteten Ton in der Aussagekraft schmälert bzw. ihn in seiner Intensität deutlich herabsetzt. Dabei ist es gerade die feine Auflösung des IGS Audio One LA, die ihn auf der einen Seite unspektakulär, auf der anderen Seite essentiell erscheinen lässt. Selbst wenn man keine aktive Kompression am Gerät einstellt und das anliegende Signal nur mehr oder minder unbearbeitet durch die Elektronik schickt, gewinnen gerade etwas „spröde“ aufgenommene Signale deutlich an Wärme und „Gefälligkeit“, so dass ihr Klangbild runder und ausgewogener erscheint.

Dieser Kompressor hat zweifelsohne dieses legendäre Suchtpotential, was dazu führt, dass man irgendwann am liebsten jedes Signal, von hoch komprimierten Signalen wie zum Beispiel High-Gain-Gitarren einmal abgesehen, durch den IGS Audio One LA schicken möchte. Ich gebe daher zu bedenken, wer diesen Kompressor einmal ausprobiert, sollte unbedingt damit rechnen, dass er selbigen nicht mehr zurückgeben möchte, zu gut ist der zu erreichende Standard, der sich binnen kürzester Zeit einstellt.