Test: IK Multimedia ARC System 3, Software zur Lautsprecherkalibrierung

Bessere Akustik ohne Umbauarbeiten

„A new dimension of acoustic correction” verspricht der italienische Hersteller IK Multimedia auf der Produktseite zu seinem ARC System 3. Und diese „neue Dimension“ war – wenn ich mir unseren Test zum letztjährigen Vorgänger ARC System 2.5 anschaue – anscheinend auch bitter notwendig. „Nicht komplett unbrauchbar und kann einen auf die richtige Spur führen, das war’s dann aber wohl auch (…) Netter Versuch“ – so das Fazit meines Kollegen Markus Schröder. Da hat anscheinend auch IK Multimedia schnellen Handlungsbedarf gesehen. Hatte es rund sieben Jahre gedauert, um die Version 2.0 auf die Version 2.5 zu hieven, so verging kaum ein Jahr, bis man die Ausgabe 3.0 nachschob. Aber hat man damit die Kritikpunkte des Vorgängers ausräumen können? Ist das IK Multimedia ARC System 3 jetzt tatsächlich eine potente Hilfe bei der Verbesserung der Raumakustik im Studio, die sich auch gegen die Konkurrenz wie z. B. Sonarworks Reference behaupten kann?

IK Multimedia ARC System 3: Was ist das überhaupt?

Das ARC System 3 besteht aus Messmikrofon, Analyse-Software und Korrektur-Plugin. Die Software gibt am Ende keine Ratschläge, durch welche baulichen Maßnahmen die Akustik meines Studios verbessert werden kann, sondern korrigiert vielmehr mit Hilfe eines Plugins das Abhörsignal – passt also das Signal an den Raum an. Was unter dem Strich natürlich wesentlich kostengünstiger ist als irgendwelche Umbaumaßnahmen. Sofern es dann funktioniert.

Versionen und Preise

IK Multimedia bietet auf seiner Website zwei Versionen an: Einmal die Software alleine (für offiziell 237,99 Euro) und einmal die Software plus MEMS Mikrofon (für 304,99 Euro). Das Bundle hatte allerdings zum Testzeitpunkt noch den Vermerk „Pre-Order“; als Lieferdatum wird das 2.Quartal 2020 angegeben. Heißt: Wer kein Messmikrofon hat, kann sich das „IK Multimedia MEMS Microphone for ARC System“ für aktuell 77,- Euro aber auch solo kaufen. Die gute Nachricht hier vorab: Das ARC System ist – anders als sein Vorgänger – nun auch mit den Modellen anderer Hersteller kompatibel.

Sicher sind die Rabatte, die IK Multimedia gewährt: Wer bereits ein IK-Multimedia-Produkt besitzt, das mindestens 99,- Euro kostet, bekommt das ARC 3 System als Crossgrade für ebenfalls 99,- Euro. Kunden, die die Version 2.0 haben, erhalten einen 50,- Euro Coupon; und wer die Version 2.5 nach dem 1. April 2020 erworben hat, erhält ein kostenloses Update auf die Version 3.0.

Ausgepackt bzw. heruntergeladen und installiert

Der Download der rund 50 MB großen Zip-Datei geht selbst in Gebieten mit schwacher Netzabdeckung schnell über die Bühne. Die Installation dagegen hakt zweimal kurz. Auf einem der Testrechner meldet sich der Virenscanner von Windows 10, weil die zu installierende Datei nachlässigerweise keinen Hersteller angibt und deshalb verdächtig erscheint, dann ließ sich das enthaltene Microsoft Visual c++ 2015 auf beiden Testrechnern nicht installieren – was aber nichts ausmacht, die Software läuft auch so.

Für die Autorisierung der Software wird dann ein (kostenloses) Kundenkonto bei IK Multimedia benötigt, das fix eingerichtet ist – plus den Authorization Manager von IK Multimedia. Nach der ersten Autorisierung gab es den Hinweis „9 Authorizations left“. Was bedeutet, dass IK Multimedia noch immer das System mit zehn möglichen Installationen fährt, statt endlich mal auf ein zeitgemäßeres System umzustellen, das z. B. drei mögliche Installationen anbietet, aber jederzeit die Rücknahme einer Installation ermöglicht – wie es fast überall schon lange Standard ist. So läuft man Gefahr, dass Menschen, die gerne mal ihren Rechner umbauen und upgraden, irgendwann ohne weitere Installation dastehen. Unverständlich, dass IK Multimedia da noch immer nicht nachgebessert hat.

Seltsamerweise verringerte sich der Counter aber nicht, als ich die Software auf meinen zweiten Rechner installierte – immer noch „9 Authorizations left“. Irgendwie ist dieses ganze System nur schwer zu durchschauen.

Das Handbuch ist als rund 60-seitiges englischsprachiges PDF mit beim Download mit dabei, kann aber auch jederzeit über die Website aufgerufen werden, sofern man dort angemeldet ist. zudem lässt sich das PDF auch jederzeit aus der Anwendung heraus aufrufen – ein Feature, das in der Version 2.5 noch fehlte.

Das ist neu in der Version 3.0

Für ihren neuen 3er hat sich IK Multimedia einiges vorgenommen. So soll das ARC System 3 einen brandneuen (natürlich besseren) Analyse-Algorithmus enthalten, der die Messungen nicht wie bisher nur an einem Punkt, sondern auf drei unterschiedlichen Höhenpositionen vornimmt. Dazu kommt ein (endlich) skalierbares GUI, das auch an Retina-Displays angepasst wurde. Viel wichtiger dürfte aber die Tatsache sein, dass ab sofort nicht mehr nur das Original IK-Multimedia MEMS-Mikrofon, sondern auch Messmikrofone von Drittherstellern genutzt werden können. Was zum einen gut für alle die ist, die bereits ein solches Messmikrofon besitzen, zum anderen aber auch die Möglichkeit gibt, eben auf andere, hochwertigere Modelle auszuweichen, falls sie dem MEMS kein Vertrauen entgegenbringen. Weshalb wir uns das MEMS-Mikro mal eben kurz näher anschauen.

Das MEMS Messmikrofon

Bei den Messmikrofonen – die von der Form her allesamt ähnlich aussehen, eben wie große E-Zigaretten – finden sich zwei Klassen: Einmal die preiswerte Consumerklasse bis 100,- Euro (z. B. Sonarworks XREF 20 (59,- Euro), DBX DriveRackRTA-M (95,- Euro), IK Multimedia MEMS (77,- Euro), Behringer ECM8000 (36,- Euro)) und die teuren Profigeräte ab 400,- Euro aufwärts (z. B. Earthworks Audio M30 (739,- Euro), NTI Audio M4261 (549,- Euro) oder Earthworks Audio M23R (719,- Euro)). Das Feld dazwischen ist eher dünn besetzt (z. B. mit dem Beyerdynamic MM1 für 158,- Euro oder dem Audix TM-1 für 268,- Euro).

Das IK Multimedia MEMS macht mit seinem billig wirkenden Kunststoffgehäuse auf den ersten Blick keinen sonderlich vertrauenerweckenden und mit seinen gerade mal 25 Gramm Gewicht einen recht zerbrechlichen Eindruck. Selbst Behringers ECM8000 – das weniger als die Hälfte kostet und 136 Gramm auf die Waage bringt – ist mit einem stabilen Metallmantel versehen und hat zudem (neben der Mikrofonklammer) auch noch eine Aufbewahrungsbox und einen Windschutz mit im Lieferumfang.

Intermezzo: MEMS steht übrigens für „Micro-Electro-Mechanical-Systems”. Erstmals in Tintenstrahldruckern verbaut, werden mikroelektromechanische Systeme inzwischen in Airbags und Autoreifen, vor allem aber (seit 2002) milliardenfach in Mikrofonen von Telefonen, Tablets und Laptops verwendet. Anders als übliche Kondensatormikrofone mit ihren empfindlichen Kunststoffmembranen kommen in MEMS-Mikrofonen Akustiksensoren zum Einsatz, die mit Silizium-Wafern hergestellt werden, was zu einer wesentlich kleineren und stabileren Membran führt, die keine Abweichungen innerhalb einer Modellreihe aufweist.

Ein paar technische Daten: Das Kondensator-Messmikrofon mit Kugelcharakteristik ist 129,5 x 23 mm groß, läuft mit einer Phantomspeisung von 12 – 48 V, hat einen Signal-Rauschabstand von 65 dB(A) und verträgt einen Schalldruckpegel von 124 dBSPL. Während der Vorgänger (IK00008) noch aus einer Chrom-Stahl-Mischung bestand und fast 150 Gramm wog, soll die aktuelle Leichtbauweise das Mikrofon unempfindlicher gegen die Einflüsse von Temperatur und Feuchtigkeit machen. Mag ja sein – stabiler aber sicherlich nicht.

Der akustische Alptraum

Ich gestehe: Um die akustischen Gegebenheiten in meinem Arbeitszimmer (von meiner Frau gerne auch „Spielzimmer“ genannt) habe ich mich nie groß gekümmert. Neben meinem Zaor-Arbeitstisch und einem großen Holzrack (beide voll mit 19er-Geräten) finden sich da auch noch zehn Synthies, rund 30 Spielkonsolen (für meinen Zweitjob als Gamechecker), diverse Monitore, große Regalflächen voller Videogames, gefühlt 15 km an Kabeln und vieles mehr – nur eben keine Dämmplatten, Vorhänge oder ähnliche Signalkiller. Der Albtraum eines jeden Akustikers also. Zur Produktion von Tausenden von Radiobeiträgen für die ARD hat es in den letzten 20 Jahren trotzdem gereicht. Ob ich mit IK Multimedias ARC 3.0 da noch etwas rausholen kann? Oder kapituliert die Software angesichts dieses akustischen Albtraums?

Der Testaufbau: Take my hand

Messmikrofone, Verbesserung des Abhörsignals – klingt kompliziert und nach einem Ding für Fachleute. Die neue ARC 3.0 Software nimmt den Nutzer aber an die Hand und bringt ihn Schritt für Schritt durch den Analyseprozess. Dazu kann man auch gleich noch ein Videotutorial von der Startseite aus aufrufen – da sollte doch also wirklich nichts mehr schiefgehen.

Im ersten Schritt muss das passende Mikro ausgewählt werden. Zur Wahl stehen die älteren ARC Condenser Mic-Modelle von IK Multimedia (IK 000000 2, IK 000000 8) und das aktuelle ARC MEMS (aka IK 000000 X), aber erstmals auch Mikrofone von Drittanbietern, hier „Generic Measurement Mic“ genannt; bei denen lässt sich dann auch ein Calibration-File des Herstellers dazuladen, um das Ergebnis zu verfeinern.

Es folgt das Audio-Setup: An welchem Interface hängt das Mikro, welches Input/Output-Device wird gewünscht, welche Sample-Rate und Buffer-Size darf es denn sein. Auch das Mikrofonsignal wird hier schon angezeigt, was recht hilfreich ist. Anschließend müssen wir wählen, welche Raumfiguration wir bearbeiten möchten. Zur Wahl stehen „Project Studio“ (eine Person am Schreibtisch mit kleinen Speakern), „Studio – Monitor Spot“ (eine Person am Mischpult, große Speaker), „Studio – Wide Area“ (zwei Personen am Mischpult, große Speaker), „Studio – Back Area“ (wie Wide Area, aber plus zusätzlichem Sofa hinter ca. 1 m hinter dem Pult) und sogar „Movie Studio/Home Theater“ (Leinwand mit Speakern, davor zwei Reihen Kinositze à fünf Plätzen). Es ist also an so ziemlich jede mögliche Konfiguration gedacht. In meinem Fall entscheide ich mich für das „Studio – Monitor Spot“.

Das Mikrofon muss dann für den anschließenden Playback/Mic PreAmp Level-Test auf Kopf- bzw. Ohrhöhe auf einem Stativ befestigt werden. Dazu wird ein Testton ausgegeben, so dass ich da noch nachbessern kann, bis mir die Software anzeigt: Alles im grünen Bereich. So weit, so gut.

Der 21-Punkte-Test

Für die Raumanalyse benötigt ARC 3 sieben Messpunkte auf drei verschiedenen Höhen (Ohrhöhe sowie jeweils 15 cm darüber bzw. darunter). Die einzelnen Capture-Punkte – einer am Kopf (wobei ich mich schon ja frage, wo genau ich bitte in der Kopfmitte 15 Zentimeter unterhalb der Ohren das Messmikrofon platzieren soll – in den Mund schieben?), der Rest um den Körper herum – sind im Programm angezeigt. Die Position des Mikros müsse nicht exakt sein, versichert mir der virtuelle Assistent, eine ungefähre Position würde völlig reichen.

Das bekomme ich hin, denke ich, platziere das Mikro, drücke auf „Capture Point“, je drei kurze Töne werden aus der linken und rechten Box abgeschossen – und es erscheint eine Fehlermeldung. „Oops, something went wrong, please try again“. Was genau nun schiefgegangen ist, verschweigt mir ARC. Doch die falsche Position? Nach ca. zehn weiteren Versuchen habe ich den Fehler gefunden: Das zuvor ermittelte Mikrofon-Level war für den Test ein ganzes Stück zu niedrig. Einfach ein ganzes Stück weiter aufdrehen, dann funktioniert ist. Ich probiere die Einstellung anschließend noch mal auf der Testseite: „Zu laut“. Na egal, für die Analyse jedenfalls ist es gerade richtig.

Die Analyse der 3x 7 Punkte dauert rund eine Viertelstunde, unterbrochen von gelegentlichen Fehlermeldungen. Meist hilft da einfach ein zweiter Versuch vom selben Messpunkt aus. Am Ende dann wird die Raumanalyse gespeichert, um sie anschließend im „ARC3 Correction Plugin“ zu nutzen. Dafür muss ich auch noch eines der 33 „reference speaker icons“ auswählen. Ob ich da nun einen Speaker wählen soll, der meinem ähnlich sieht oder ob die Auswahl rein kosmetischer Natur ist, verschweigt mir die Software. Im Handbuch finde ich dann etwas versteckt den Hinweis, dass die Wahl des Icons keinen Einfluss auf den Sound hat. Das abschließend gespeicherte Analysefile wird dann anschließend im Plugin wieder aufgerufen.

Das Plugin

Alles bis jetzt war Vorarbeit; die Früchte der Arbeit ernten wir dann mit dem Correction-Plugin, das auf den Stereo-Master-Bus der DAW gelegt wird. Hier laden wir das Analyse-File, das dann für die notwendigen Änderungen sorgt. Dabei lässt sich schnell zwischen den verschiedenen Raum-Settings umschalten: Eben mal alleine abhören, kommt der Kollege rein oder die Band, nimmt man halt ein anderes Korrektur-File. Da der Algorithmus in ARC 3 geändert wurde, können mit vorherigen Versionen ermittelte Messungen nicht mehr verwendet werden, da müssen dann neue her.

Im Mittelpunkt des Plugins stehen die Messkurven, getrennt nach links/rechts und Vorher/Nachher. In meinem Fall hat ARC 3 den Bassbereich der linken Box (die in einer Ecke steht und damit anfälliger ist für die Verstärkung von Bassfrequenzen) zwischen 20 und 50 Hz ordentlich gebändigt und dafür Höhen jenseits der 15 kHz nachgelegt. Auf dem rechten Kanal wurde die Kurve zudem insgesamt „gebügelt“ und Ausreißer gemaßregelt. Vom Höreindruck klingt das jetzt tatsächlich etwas ausgeglichener; nicht so dramatisch, dass es direkt ins Ohr fällt (in meinem Alter hört man die Frequenzen oberhalb von 15 kHz ja eh kaum noch), aber schon hörbar. Auch das Stereobild scheint mir eine Spur transparenter und klarer zu sein. Wie gesagt: Da wurde jetzt nichts komplett auf den Kopf gestellt, so dass ich dann mit offenem Mund vor meiner DAW saß, das ist mehr Feinschliff als Axt.

Im Test der Version 2.5 hatte Kollege Schröder in seinem Raum eine überdimensionierte Basskorrektur und einen radikal geänderten Grundklang seiner Boxen festgestellt; entweder trägt da also inzwischen der komplett neue Algorithmus Früchte oder das Ergebnis ist extrem vom Ausgangsmaterial bzw. der individuellen Messung oder der Boxen abhängig.

Der ermittelte Verbesserungsvorschlag ist aber ohnehin nicht das letzte Wort: Im Edit-Fenster des Plugins lässt sich das Ergebnis durch Lo/Hi-Range-Controls (zum Beispiel um altersgerecht die Frequenzen über 15 kHz aus der Bearbeitung zu nehmen), variable Auflösung des Korrekturfilters, Phase-Mode-Options (Natural, Linear) und sechs frei setzbare EQ-Breakpoints auf der grafischen Verlaufskurve an eigene Hörgewohnheiten und Vorlieben anpassen und in vier Presets speichern; so sind dann auch schnelle X/Y-Vergleiche möglich. Allerdings sollte man diese „Individualisierungsmöglichkeiten“ – wenn überhaupt – dann möglichst behutsam einsetzen, machen sie ansonsten die vorherige aufwändige Messung doch eigentlich obsolet.

Sehr nützlich schließlich ist die Möglichkeit, per „Virtual Monitoring“ verschiedene Systeme vom kleinen Smartphone über LCD-TVs in verschiedenen Größen bis hin zu Laptops, Car Hi-Fi und verschiedenen Nahfeldmonitoren zu emulieren. Da weiß man dann gleich, wie sich der Mix außerhalb der (eventuell hochwertigen) Studiomonitore anhört und den dann entsprechend anpassen.